Da li je Trump promijenio imidž: Njegova frizura tokom govora u Las Vegasu pokrenula spekulacije

Američki predsjednik Donald Trump održao je u srijedu govor u Las Vegasu i izazvao nagađanja o mogućoj promjeni ili tretmanu kose. Korisnici društvenih mreža primijetili su da mu je kosa tokom govora djelovala mnogo voluminoznije nego prije.

Fotografije snimljene tokom Trumpovog govora u Red Rock Casino Resortu prikazuju puniju i šareniju frizuru nego na njegovim nedavnim javnim pojavljivanjima.

Je li Trump nosio periku?

Neki korisnici društvene mreže X pitali su se da li Trump nosi periku. Njegove pristalice su iskoristile njegov izgled da pohvale njegovu frizuru.



Tokom govora, Trump je izgledao kao da ima svoju uobičajenu frizuru sa kosom prebačenom preko glave.

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Takvu frizuru je imao dok je promovirao ekonomsku politiku svoje administracije. Također je pozvao na podršku republikanskim kandidatima iz Nevade uoči predstojećih izbora za kongres.



Trumpova kosa je izgledala prorijeđenija tokom sastanka s novinarima u avionu Air Force One u nedjelju.

Taj razgovor je bio neplaniran, za razliku od njegovog planiranog nastupa u Las Vegasu, za koji je vjerovatno imao vremena da se pripremi u smislu nastupa.

“Trump nosi ekstenzije za kosu!!”, napisao je u četvrtak poslijepodne na društvenoj mreži X bivši kongresmen Adam Kinzinger, republikanac iz Illinoisa.

On je poznati Trumpov kritičar koji je podržao njegov postupak opoziva. Kinzinger je napisao uz fotografiju koju je objavio službeni X Network nalog Demokratske stranke, a na kojoj se vidi Trumpova naizgled prorijeđena kosa u nedavnoj prošlosti.

Trump oštriji prema Kanadi

Trump je tokom govora nazvao Kanadu „gadnom“ i rekao da ta dugogodišnja saveznica ima „gadno rukovodstvo“.

Predsjednik je u posljednje vrijeme sve oštriji prema zemlji zbog trgovinskih sporova, prijeteći produženjem tarifa na kanadsku robu.



Kanadski premijer Mark Carney izjavio je u četvrtak da su trgovinski pregovori između SAD-a i Kanade “teški” i dodao: “Usred smo tarifnog rata s Amerikancima.”



Trump, 80, dugo je negirao da nosi periku i povremeno se šalio o nagađanjima o svojoj kosi. Tokom gostovanja kod Jimmyja Fallona 2016. godine, Trump je dozvolio voditelju da mu prođe rukom kroz kosu.



“Odgovor je da”, rekao je Trump kada su ga pitali da li Fallon može dodirnuti njegovu kosu, “ali ljudi u New Hampshireu, gdje idem za otprilike sat vremena – nadam se da razumiju.”

Već se žalio na vlastitu kosu

Godine 2018., Trump je priznao da “ima ćelavo mjesto”, rekavši učesnicima Konzervativne političke akcijske konferencije u Marylandu:



„Trudim se kao lud da sakrijem to ćelavo mjesto, ljudi. Radim na tome.“



Navodno su se spekulacije o periki intenzivirale kako je predsjednik stario, a kosa mu se prorjeđivala.

Javni nastupi tokom godina, kada mu je vjetar mrsio kosu, često su postajali predmet šala i komentara na tu temu.

Antonio Pequeño IV, novinar Forbesa