Treći unikatni Bugatti nazvan je po vrsti srednjovjekovnog viteškog konja i visok samo metar

Destrier, treći jedinstveni primjerak iz programa Bugatti Solitaire, transformira Bugattijev najekstremniji Bolide automobil u remek-djelo čiste elegancije.

Nazvan po najboljem i najmoćnijem tipu srednjovjekovnog viteškog konja, Destrier postavlja pitanje: šta ako bi se Bugattijev najbolji inženjerski model ikada stvoren posmatrao bez spojlera, otvora za zrak i aerodinamičkih dodataka, već isključivo kroz njegove proporcije? Rezultat je automobil koji je visok samo jedan metar, znatno niži od bilo kojeg drugog Bugattijevog modela. 20-inčni točkovi naprijed i 21-inčni točkovi pozadi predstavljaju značajan korak naprijed u odnosu na 18-inčne točkove Bolidea i djeluju monumentalno uz karoseriju svedenu na svoj najčistiji oblik.

Program Solitaire je Bugattijev najekskluzivniji program prilagođenih automobila. Dok je Sur Mesure bio namijenjen dubokoj personalizaciji proizvodnih modela, Solitaire ide korak dalje. Podrazumijeva jedinstvene automobile, sa vlastitom karoserijom, dizajnom i pričom, napravljene samo za jednog kupca.

Dok su prethodne jedinstvene verzije Solitairea – Brouillard i FKP Hommage – bile inspirisane emocionalnim pričama i prožete historijom, Destrier je skulpturalno remek-djelo instinktivnog dizajna. Ipak, njegova osnovna ideja čvrsto održava autentičnost i historiju Bugattija. Na primjer, šasija Type 57 bila je osnova za aerodinamične Type 57G i Type 57C “Tank”, trkaće automobile koji su osvojili Le Mans 1937. i 1939. godine, kao i Type 57SC Atlantic, koji se smatra jednim od najljepših automobila u historiji. Ovaj trkaći automobil i umjetničko djelo izgrađeni su na istoj osnovi. Destrier i Bolide nastavljaju ovu tradiciju: jedna šasija, dva potpuno različita izraza. Ova veza je trajno potvrđena laserski ugraviranom posvetom iznad vjetrobranskog stakla, koja slavi Type 57G Tank i Type 57SC Atlantic.

Novi dizajnerski jezik

Izgrađen na Bolideovom monokoku od karbonskih vlakana, Destrier predstavlja novo poglavlje u Bugattijevom dizajnerskom jeziku. Prepoznatljiva Bugattijeva C-line, tradicionalno oblikovana kao kontinuirana krivulja koja uokviruje bočne strane automobila, ovdje “diše”, zastajući neposredno prije prednjeg blatobrana kako bi otkrila čistu površinu karoserije, a zatim nastavljajući svoj put do karakteristične rešetke hladnjaka u obliku potkovice.

Maska hladnjaka u obliku potkovice je šira nego na Bolideu, tako da je lice automobila definirano više suzdržanošću nego agresijom. Na stražnjem dijelu, elegantno integrirano krilo podsjeća na Chiron Profilée i zatvara siluetu istom tihom gracioznošću.

Foto: Bugatti

Silueta i stav Destriera najbolje otkrivaju magiju ovog modela Solitaire. Ekstremna arhitektura Bolidea omogućava kabini da se spusti nisko između dva prednja krila, dajući automobilu stav snažnog konja spremnog za skok, čak i kada stoji. Iza vrata, karoserija se uvlači prema unutra formirajući uski struk, prije nego što se ponovo proširi preko zadnjih točkova u izražene bokove. Takva ekstremna silueta se obično viđa u ranim dizajnerskim skicama, vrlo rijetko u potpuno formiranim proizvodnim verzijama.

Destrier je završen ekskluzivnom Sapphire Celeste bojom, višeslojnom bojom kreiranom posebno za ovaj automobil i njegovog vlasnika. Dijamantni sjaj unutar boje dodatno naglašava skulpturalni oblik karoserije, dok polirani aluminijski detalji stvaraju elegantan kontrast s profinjenom plavom nijansom. Izbor boje također nosi suptilni historijski odjek. Šasija tipa 57SC Atlantic, s brojem 57591, poznata kao “Pope” Atlantic, prvobitno je bila plava prije nego što ju je sadašnji vlasnik prefarbao u crno. Izloženi elementi od karbonskih vlakana, ograničeni na prednji spliter i stražnji difuzor, nijansirani su kako bi se savršeno slagali s Sapphire Celeste bojom. U motornom prostoru, elementi visokog sjaja imaju teksturu koja podsjeća na ručno kovani metal – suptilna aluzija na ručno izrađeni oklop srednjovjekovnog viteza.

Krojački studio na točkovima

Unutrašnjost Destriera se još više udaljava od ogoljenog, motosportom inspirisanog kokpita Bolidea i približava se toplini krojačkog ateljea. Svaki materijal je pažljivo odabran, a svaka površina je izrađena imajući na umu njenog jedinog vlasnika. Tri materijala definiraju unutrašnjost: koža i nubuk u boji Ambre Voyageur, bezvremenska topla smeđa i napredni 3D pleteni tekstil.

Pleteni materijal, koji crpi inspiraciju iz kreacija korištenih u visokoj modi do funkcionalne sportske odjeće, formira bešavne trodimenzionalne površine koje su istovremeno tehnički napredne i ekspresivno taktilne. Bakrene niti prolaze kroz materijal poput svjetlucavih akcenata, utkane u kružni uzorak “halo-linije” koji se proteže oko kabine. Kontrastni šavovi naglašavaju geometriju svakog pojedinačnog elementa, a isti motivi se ponavljaju u obrubu naslona za glavu i kroz fluidne linije središnje konzole. Ručno kovana tekstura nalik metalu, poznata iz eksterijera automobila, prisutna je u unutrašnjosti na četiri detalja: kvaki na vratima, otvorima za zrak, volanu i pragovima. Kao suptilni podsjetnik na francusko porijeklo brenda, mala francuska zastava nalazi se u središtu kabine.

Ispod karoserije nalazi se kompletan Bolideov pogonski sklop, uključujući W16 motor od 1.600 KS – Bugattijev 8,0-litarski quad-turbo motor na vrhuncu svog razvoja. Ali, vjeran duhu cijelog projekta, to je element koji se gotovo usput spominje. Kao i kod sjajnih automobila koji su osvojili prestižne nagrade Concours d'Elegance, priča o Destrieru nije priča o performansama, već o proporcijama i vrhunskoj izradi.

Svaki materijal u Destrieru je odabran na način na koji krojač bira tkaninu. Koža i nubuk u Ambre Voyageuru pružaju topli, ljudski kontrapunkt dubini Sapphire Celeste, dok 3D pleteni tekstil, tkan finim bakrenim nitima, obavija kabinu u kontinuiranoj liniji aureole. Ništa ne pokušava privući pažnju. Svaka površina je izmjerena, taktilna i izrađena samo za jednu osobu, Sabine Consolini, šefica odjela za boje i opremu

Moderni parametarski uzorci pojavljuju se na prednjim i zadnjim svjetlima, dok čep za ulje, jedan od vizualnih obilježja treće kreacije Solitairea, nosi Destrier amblem zajedno s oznakom “1/1”.

Bugatti Destrier će biti predstavljen tokom Monterey Car Weeka, koji će kulminirati na Pebble Beach Concours d'Elegance događaju, 16. augusta 2026. godine.