Džeko i Modrić na Jadranu grade luksuzni turistički kompleks, vrijednost projekta skoro milijardu eura

Nogometne zvijezde Edin Džeko i Luka Modrić odlučili su udružiti snage i zajedno ući u jedinstveni graditeljski poduhvat. Kako piše hrvatski Poslovni dnevnik, dvojica kapitena svojih reprezentacija i prijatelji, zajedno ulažu u monumentalni projekt koji bi mogao trajno izmijeniti turističku kartu Jadrana. Kako se navodi riječ je o luksuznom resortu nedaleko od Dubrovnika, na samom početku poluotoka Pelješca, čija se vrijednost procjenjuje na gotovo milijardu eura (920 miliona eura).

Edin Džeko i Luka Modrić u jedinstvenom projektu, Foto: AS Roma/Fabio Rossi / LaPresse / Profimedia

U srcu kompleksa sedam hotela

Kako se dalje navodi, iza dugogodišnje vizije ovog projekta nazvanog “Dubrovnik – Tri sestrice – Croatian Dream”, stoji splitski poduzetnik Vicenco Blagaić, koji na konceptu radi već gotovo dvije decenije. Ulazak dvojice međunarodno prepoznatljivih nogometaša daje projektu do sada neviđen marketing i globalnu vidljivost.

Edin Džeko je s investitorom Blagaićem, kako prenosi Poslovni dnevnik već obišao lokaciju, dok je Luka Modrić navodno već kupio jednu od parcela unutar budućeg kompleksa.

Projekt “Dubrovnik – Tri sestrice – Croatian Dream”, prostirat će se na impresivnih 260 hektara. Planovi su uistinu grandiozni i predviđaju izgradnju cijelog jednog samodostatnog luksuznog naselja. U srcu kompleksa nalazit će se sedam hotela s ukupno 400 smještajnih jedinica, uz koje će biti izgrađeno i 500 apartmana te 220 ekskluzivnih vila. Posebna atrakcija bit će marina za mega-jahte s čak 400 vezova, koja će zasigurno privući svjetsku elitu. Za ljubitelje aktivnog odmora, planira se izgradnja golf terena s 27 rupa koji će se protezati na više od 200 hektara. Cijeli kompleks bit će upotpunjen nizom sadržaja poput trgovina, vrhunskih restorana i barova, beach klubova, ali i kulturnih institucija poput muzeja i galerija, čime se želi osigurati cjelogodišnja ponuda i život unutar resorta, navodi Poslovni dnevnik, dodajući kako ovaj ambiciozni poduhvat, koji se u medijima već naziva “novim gradom”, nije samo finansijska investicija, već i snažna poruka o saradnji i zajedničkoj viziji budućnosti koju dijele dvojica sportista čiji su životni putevi postali inspiracija milionima.

Restoran u Dubrovniku

Projekt prati puls nastojanja Hrvatske da diverzificira masovni turizam i obalu usmjeri prema ponudi visoke dodane vrijednosti.

Za Modrića i Džeko ovo nisu prve investicije.

Najbolji fudbaler BiH Edin Džeko koji danas igra u Njemačkoj, prije pet godina je u Dubrovniku, na mjestu nekadašnjeg restorana Takenoko, otvorio svoj restoran “Ezzo”.

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“Dubrovnik je mjesto u kojem sam se oduvijek osjećao kao kod kuće i gdje sada provodim ljetne praznike sa svojom porodicom. Ovdje sam želio napraviti restoran kakav nije nijedan drugi, za sve one koji vole Dubrovnik koliko i ja. Usput sam imao sreću da sam upoznao Armina Hadžića, mog poslovnog partnera, koji dijeli istu strast prema vrhunskoj gastronomiji. Nakon mjeseci napornog rada i predanosti da sve bude savršeno, EZZA Steak & Cocktail Bar je oživio!“, pojasnio je svojevremeno Džeko.