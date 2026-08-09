Osnivač je pristao na prodaju, poznato šta čeka drugu najveću evropsku niskobudžetnu aviokompaniju nakon preuzimanja

Druga najveća evropska niskotarifna aviokompanija easyJet uskoro bi mogla dobiti novog vlasnika. Američki investicioni fond koji upravlja sa 1.000 milijardi dolara imovine (860 milijardi eura), Apollo Global Management ponudio je 6,7 milijardi eura za preuzimanje ove britanske aviokompanije, što je 6 % više od njene vrijednosti na berzi od prošlog četvrtka. Ponudu za akviziciju, potvrđeno je u zajedničkom saopćenju, je prihvaćena. U igri za preuzimanje easyJeta bio je još jedan američki fond Castlelake, ali je on ponudu za akviziciju povukao i prepustio posao Apollo Global Managementu.

Jedna od najatraktivnijih kompanija

Aviokompaniju easyJet osnovao je Stelios Haji-Ioannou, čija porodica posjeduje oko 15% kapitala. I dok je on podržao akviziciju, Apollu kako prenosi Le Monde, preostaje pridobiti podršku ostalih 75 % dioničara.

„Apollo prati easyJet dugi niz godina i smatra da je ova grupa jedna od najatraktivnijih kompanija u globalnom sektoru aviosaobraćaja“, objasnili su iz fonda zašto su pristali na ovako visoku cijenu kupovine.

Interes je čista matematika, moglo bi se zaključiti, jer easyJet raspolaže sa značajnom putničkom infrastrukturom. Godišnje preveze oko 100 miliona putnika, posjeduje flotu veću od 350 aviona, a letove obavlja sa nekih od najprometnijih adresa, aerodroma u Londonu, Parizu, Milanu, Rimu, Ženevi…

Međutim, da bi posao bio sklopljen, američki fond mora zadovoljiti uslove iz britanskog i evropskog zakonodavstva o vlasničkoj strukturi, koja u većinskom procentu mora dolaziti sa tih područja.

Zakonska regulativa

Kako bi se ispunio taj zahtjev, navodi Le Monde, uspostavljen je poseban mehanizam. Dioničari koji odluče reinvestirati svoje dionice u novi subjekt zajedno sa porodicom Haji-Ioannou držat će do 49,9% aviokompanije nakon njenog preuzimanja. Plan podsticaja za evropske rukovodioce easyJeta obuhvatat će do 5% kapitala, što bi moglo osigurati usklađenost s regulatornim propisima. Dvije kompanije u svom saopćenju procjenjuju da bi akvizicija trebala biti finalizirana do kraja prvog kvartala 2027. godine.

Nakon što posao bude sklopljen, Apollo će povući easyJet sa berze, kako bi završio restrukturiranje kompanije, prije nego što se proda ili ponovo, nakon nekoliko godina izvede na berzu. Također najavljuje investicije u kompaniju, slično kao u slučaju Sun Country, male američke niskotarifne aviokompanije, koja je preuzeta 2017. godine, preoblikovana, učinjena profitabilnom, a zatim ponovo izvedena na berzu 2021. Apollo je investirao u Sun Country, Atlas Air, Aeromexico.