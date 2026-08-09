Šta prvo uraditi ako vam je hakovan WhatsApp nalog

WhatsApp, aplikacija u vlasništvu kompanije Meta, pokrenuta 2009. godine, postala je najkorištenija mobilna usluga razmjene poruka na svijetu, sa skoro tri milijarde korisnika. Iako se danas često koristi u poslovne svrhe, pored dopisivanja s prijateljima i porodicom, česta je meta i hakera. Isto važi i za druge popularne platforme, poput Facebooka.

Hakovanje WhatsApp računa može uzrokovati ozbiljne probleme. Napadači mogu koristiti pristup računu za krađu novca ili prevaru vaših kontakata. To se može dogoditi na različite načine, uključujući društveni inženjering, hakovanje putem interneta, špijunski softver ili zloupotrebu funkcije preusmjeravanja poziva. Ako znate kako reagovati kada vam je WhatsApp hakiran, možete spriječiti najgore posljedice i na vrijeme prepoznati ključne znakove da je vaš račun kompromitovan.

Kako prepoznati da li vam je WhatsApp hakovan?

Postoji nekoliko znakova upozorenja koji mogu ukazivati ​​na to da je vaš WhatsApp račun hakiran: neobična aktivnost, poruke od nepoznatih kontakata, poruke koje su označene kao pročitane iako ih niste otvorili ili iznenadni dolazak verifikacijskih kodova koje niste tražili.

Često će vas prijatelji ili članovi porodice prvi upozoriti da se nešto dešava, jer su možda primili lažne poruke koje se predstavljaju kao da su od vas. Mogu tražiti novac, lične podatke ili sadržavati linkove do prevarantskih web stranica.

U nekim slučajevima, korisnici primjećuju da su se podaci o njihovom profilu, poput slike profila, promijenili. Hakeri to rade kako bi se lažno predstavljali kao neko drugi kao dio šire prevare.

Također možete primijetiti da su dodatni uređaji prijavljeni na vaš račun bez vašeg dopuštenja. Još jedan znak upozorenja je ako telefon iznenada počne sporo raditi, jer to može značiti da hakeri pokreću skrivene aplikacije u pozadini.

Šta učiniti ako vam je WhatsApp hakiran?

Ako sumnjate da je vaš WhatsApp račun hakiran, potrebno je što prije ograničiti štetu, povratiti kontrolu nad računom i poduzeti mjere kako biste spriječili ponavljanje sličnog napada.

Vraćanje pristupa vašem WhatsApp računu je uglavnom jednostavan proces. Međutim, trebat će malo više vremena da se uklone sve posljedice hakovanja i dodatno zaštite račun od budućih napada.

Evo šta trebate učiniti.

Korak 1: Izbrišite lažne poruke

Nakon što ponovo preuzmete kontrolu nad svojim WhatsApp računom, izbrišite sve poruke koje je haker možda poslao u vaše ime.

Ako je profilna fotografija ili druge informacije na računu promijenjene, vratite ih u prethodno stanje. Također provjerite je li haker dodao nove kontakte i ako jeste, izbrišite ih.

Korak 2: Provjerite jesu li instalirane nepoznate aplikacije

Hakeri mogu instalirati nove aplikacije na vaš telefon kako bi nastavili svoje napade ili koristiti uređaj za prevaru drugih ljudi. Pregledajte sve instalirane aplikacije i izbrišite one koje ne prepoznajete ili za koje znate da ih niste sami instalirali.

Korak 3: Provjerite ima li neovlaštenih uređaja povezanih s računom

WhatsApp računu se može pristupiti s više povezanih uređaja, stoga je važno provjeriti je li haker još uvijek prijavljen.

Otvorite aplikaciju, zatim idite u Postavke i odaberite Povezani uređaji. Tamo ćete vidjeti listu svih uređaja koji imaju pristup vašem računu. Ako vidite onaj koji ne prepoznajete, jednostavno ga dodirnite da biste ga provjerili.

Korak 4: Obavijestite prijatelje i kontakte

Postoji velika vjerovatnoća da su vaši kontakti primili poruke koje izgledaju kao da ste ih vi poslali, a zapravo ih je poslao haker.

U tim porukama mogu tražiti lične podatke, pronaći linkove ka lažnim web stranicama ili čak tražiti da im pošalju WhatsApp verifikacijski kod pod nekim izgovorom.

Stoga je važno da što prije obavijestite sve svoje kontakte da vam je račun hakiran i zamolite ih da ignoriraju sve sumnjive poruke koje su možda primili od vas.

Važno je napomenuti da sama činjenica da je haker imao pristup vašem broju telefona uglavnom nije dovoljna da ugrozi vaše prijatelje, čak i ako su odgovorili na poruku. Međutim, ako je napadač dobio druge lične podatke, trebao bi poduzeti dodatne mjere zaštite. To uključuje provjeru računa, promjenu lozinki, pregled sigurnosnih postavki i prijavljivanje krađe identiteta nadležnim organima, ako je potrebno. U zavisnosti od okolnosti, trebali biste razmotriti i dodatne sigurnosne mjere.

Korak 5: Dodatno zaštitite svoj račun

Ako već niste uključili dvofaktorsku verifikaciju, sada je vrijeme da to učinite.

Postupak traje samo nekoliko trenutaka. U WhatsAppu otvorite Postavke, zatim Račun i odaberite Verifikacija u dva koraka. Nakon toga trebate odabrati PIN i zaštita će se aktivirati.

Možete osigurati dodatnu privatnost ograničavanjem ko može vidjeti vašu profilnu fotografiju. To možete učiniti tako što ćete otići na Postavke → Račun → Privatnost → Profilna fotografija i odabrati opciju Moji kontakti.

Kako oporaviti hakirani WhatsApp račun?

Vraćanje pristupa vašem WhatsApp računu je prilično jednostavno.

Morate se ponovo prijaviti koristeći svoj broj telefona i registrovati račun. WhatsApp će vam poslati šestocifreni verifikacijski kod putem SMS-a ili telefonskog poziva.

Budući da jedan telefonski broj može biti povezan samo s jednim aktivnim WhatsApp računom, osoba koja je koristila vaš račun bit će automatski odjavljena čim završite prijavu.

Aplikacija također može tražiti PIN za dvostruku verifikaciju. Ako ga ne znate, postoji mogućnost da ga je postavio haker. U tom slučaju, morat ćete čekati sedam dana da biste ponovo pristupili svom računu bez tog PIN-a.

U poređenju s mnogim drugim servisima, oporavak hakiranog WhatsApp računa je relativno jednostavan. Međutim, nakon što ponovo dobijete pristup, obavezno obavijestite svoje kontakte da su možda bili meta prevare i poduzmite dodatne mjere kako biste spriječili ponavljanje sličnog napada u budućnosti.

Emma Woollacott, saradnica Forbesa