Kopaju zlato dan i noć, ali nisu svjesni ozbiljnih posljedica

Usjeveroistočnoj afganistanskoj provinciji Badakhshan, rudari rade danonoćno kako bi vadili zlato iz planinskih područja gdje su se nekada kretali seljani i njihova stoka. Hiljade rudara stacionirano je u području Shiv, oko 50 kilometara sjeveroistočno od glavnog grada provincije Faizabad, vadeći zlato za investitore širom zemlje.

Neki stanovnici tog područja su profitirali od zlatne groznice, ali su kasnije požalili. Među njima je i 74-godišnji farmer Muhammad Amin iz doline Pul-e-Ziri Ban.

Rudarska kompanija mu je ponudila 20.000 dolara (17.300 eura) za zakup zemljišta. Dobio je samo polovinu, a kompanija nije ispunila obećanje da će obnoviti njegova polja nakon prestanka rudarskih operacija.

“Rijeka je nekada bila duboka, voda čista”, rekao je Amin francuskoj novinskoj agenciji AFP. Otkad je počelo rudarenje, “voda u rijeci nije za piće, ne možete se čak ni prati ovom vodom”, dodao je.

Sa suzama u očima, rekao je da je trava uz obalu rijeke “potpuno nestala” i da poljoprivreda više nije moguća zbog “vjetra i prašine”. Ranije je mogao hraniti 40 koza, ali sada može hraniti najviše 15.

Radnici dolaze iz cijele zemlje

Iako je rudarstvo u Aminovom selu privremeno zaustavljeno, mnogi rudari nastavljaju raditi na planinskoj padini nedaleko od njegovog doma, u dolini Gulak-Dara. Zbog nedostatka radnih mjesta u Afganistanu, ovo područje je privuklo radnike iz cijele zemlje.

Mohammad Agha Khwaja Khail iz Kabula radi u rudarstvu pet godina i zarađuje 10.000 afganija (130 eura) mjesečno utovarujući kamione. “Ovo je bolje od svega drugog… Nema mnogo poslova u Kabulu”, rekao je 21-godišnjak za AFP.

Shafiullah Ehsas, 32-godišnji otac petero djece, prije otprilike tri mjeseca prevezao je svoj bager stotinama kilometara od Jalalabada. Rudarstvo tamo još nije bilo počelo, pa su mnogi doveli mašine u centar zbivanja. On zarađuje 25.000 afganistanaca, ili oko 325 eura, mjesečno.

Rudarstvo zlata u dolini Gulak-Dara u afganistanskoj provinciji Badakhshan, Foto: Omer ABRAR / AFP / Profimedia

“Područje je potpuno svedeno na ruševine”

Abdul Mateen Rahimzai, šef rudarskog odjela Badakhshana, koji je na dužnosti od maja, već je naredio zatvaranje oko 225 rudnika koji su prouzrokovali štetu, uključujući i područje Shiva. “Tamo su se nalazili most, trgovine i škola. Sve je bilo zatrpano pod poplavnom vodom, blatom i ruševinama. Područje je potpuno svedeno na ruševine”, rekao je za AFP.

Također je napomenuo da prošle godine „većina rudnika nije bila registrovana i da nije postojao sistem za naplatu njihovih naknada“. Obećao je da će se uhvatiti u koštac s potencijalnom korupcijom i osigurati da se „rudni resursi Badakhshana koriste na odgovarajući način i u korist naroda“.

Afganistansko Ministarstvo rudarstva i nafte radi na reguliranju industrije, prema riječima glasnogovornika Hamayouna Afghana. Rekao je da su resursi “nekada bili neravnomjerno iskopavani” i “nisu bili kontrolirani” pod prethodnom vladom.

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Fabrizio Foschini, istraživač u Afganistanskoj analitičkoj mreži, rekao je da je u prethodnim decenijama rata „rudarstvo uglavnom koristilo pobunjeničkim grupama, uključujući talibane, i lokalnim tajkunima povezanim s korumpiranim vladinim zvaničnicima“.

Prošle godine iz provincije je stiglo više od 11 miliona eura u zlatu

Od povratka na vlast prije pet godina, talibani su proširili rudarski sektor kako bi iskoristili ogromne podzemne resurse Afganistana i napunili državnu blagajnu. Rahimzai je rekao da su registrovali između 650 i 700 kompanija, koje zapošljavaju hiljade ljudi.

Svjetska banka je u svom majskom Izvještaju o razvoju Afganistana utvrdila da su od 2021. godine potpisane stotine rudarskih ugovora. Kompanije u rudarskom sektoru su u tom periodu zabilježile prosječan godišnji rast prihoda od 25 do 30 posto, dok je zaposlenost rasla godišnjom stopom od oko 14 posto.

Rahimzai je rekao da je vlada prošle godine iskopala 112 kilograma zlata u provinciji Badakhshan. Prema riječima rudara koji su razgovarali s AFP-om, njegova prodajna cijena bila je oko 118 dolara po gramu. To je više od 13,2 miliona dolara, ili 11,4 miliona eura, profita.

Rudarske kompanije trenutno plaćaju porez od 20 grama zlata po hektaru mjesečno ili ekvivalent u gotovini, bez obzira na njihov profit. Mohammadullah Mubariz, direktor rudarske kompanije sa oko 100 radnika i 20 kopača, rekao je da njegov tim može izvaditi 200 do 300 grama zlata sedmično. Međutim, kompanija posluje s gubitkom od aprila zbog početnih troškova, rekao je za AFP.