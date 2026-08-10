Zalihe američkog oružja opasno se tope, industriji dat rok od 21 dan da ubrza proizvodnju

Pentagon je izvršio snažan pritisak na američku odbrambenu industriju da drastično ubrza proizvodnju oružja i municije, nakon što su višemjesečne borbe sa Iranom dodatno iscrpile već smanjene američke zalihe.

Portparol Pentagona Sean Parnell zjavio je da je Ministarstvo odbrane SAD intenzivno usmjereno na povećanje nabavke municije kako bi američkim vojnicima osiguralo oružje „brzinom koju zahtijeva prijetnja“.

Prema njegovim riječima, Pentagon je tokom protekle sedmice preduzeo konkretne korake kako bi značajno ubrzao proces proizvodnje i nabavke. Ipak, naglasio je da je riječ o dijelu šireg procesa modernizacije američke vojne industrije koji je započeo još prije sukoba sa Iranom.

Industriji ostavljen rok od samo 21 dan

Zamjenik američkog ministra odbrane Steve Feinberg uputio je u srijedu pismo rukovodiocima najvećih kompanija iz odbrambene industrije, zahtijevajući da u roku od najviše 21 dan dostave konkretne planove za značajno ubrzanje isporuka i povećanje proizvodnih kapaciteta.

U memorandumu, prema informacijama do kojih je došao „Washington Post“, Feinberg je poručio da višegodišnji rokovi razvoja i proizvodnje više nisu prihvatljivi.

„Moramo drastično ubrzati rokove realizacije naših programa i odmah proširiti proizvodne kapacitete“, navedeno je u memorandumu.

Ovaj potez pokazuje koliko je Pentagon zabrinut zbog sposobnosti američke vojne industrije da dovoljno brzo nadoknadi potrošeno naoružanje.

Posebno zabrinjava stanje zaliha naprednih raketa presretača koje koriste sistemi protivvazdušne odbrane Patriot i THAAD.

Prema analizi Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), američke zalihe presretača već su bile ozbiljno smanjene, a posljednje borbe sa Iranom dodatno su ih iscrpile.

Manje zalihe mogle bi natjerati SAD i njihove saveznike na Bliskom istoku da preuzmu veći rizik u slučaju novog sukoba. Jedna od mogućnosti bila bi da se na dolazeće iranske dronove i projektile ispaljuje manji broj presretačkih raketa, čime bi se povećala mogućnost da dio napada probije protivvazdušnu odbranu.

Zalihe Patriota pale za najmanje 65 posto

CSIS je procijenio da je broj presretačkih raketa Patriot pao sa oko 2.330 prije rata na 1.030 u trenutku kada je u aprilu stupilo na snagu primirje.

Nakon najnovijih borbi, procjenjuje se da je broj raspoloživih presretača dodatno pao i sada iznosi između 759 i 827.

To znači da su zalihe Patriota sada najmanje 65 posto manje nego prije početka sukoba.

Situacija je slična i sa sistemom THAAD.

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Broj njegovih presretača smanjen je sa oko 452 prije rata na između 232 i 262 tokom aprilskog primirja. SAD su u međuvremenu uspjele djelimično obnoviti zalihe, koje se sada procjenjuju na između 234 i 278 raketa.

Ipak, i nakon djelimične obnove, zalihe THAAD presretača ostaju najmanje 38 posto ispod nivoa prije sukoba.

Trump tvrdi da SAD imaju „ogromne količine“

Američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana oštro je reagovao na izvještaje o nedostatku municije.

On je na mreži Truth Social poručio da SAD imaju „ogromne količine“ municije, dodajući da se velike količine oružja trenutno proizvode i isporučuju američkim snagama u skladu sa potrebama.

Ipak, Pentagonov memorandum industriji pokazuje da američko Ministarstvo odbrane želi mnogo brže povećanje proizvodnje.

Parnel je potvrdio autentičnost Feinbergovog memoranduma, navodeći da će on poslužiti kao osnova za pripremu budžeta za fiskalnu 2028. godinu koji će biti dostavljen Kongresu.

Prema njegovim riječima, plan je u potpunosti usklađen sa nastojanjima Pentagona da obnovi i ojača američku odbrambenu industrijsku bazu.

Pentagon traži više novca, Kongres koči

Istovremeno, prijedlog zakona o izdvajanjima za odbranu suočava se sa blokadom u Kongresu.

Dio američkih poslanika nezadovoljan je Trumpovom vojnom akcijom protiv Irana, dok se vodi i rasprava o zahtjevu Bijele kuće za dramatično povećanje budžeta Pentagona.

Administracija traži da se vojna potrošnja poveća na čak 1,5 biliona dolara, u odnosu na približno 900 milijardi dolara prethodne godine.

Dok Vašington raspravlja o ogromnom povećanju vojnog budžeta, Pentagon se istovremeno suočava sa konkretnim problemom: kako dovoljno brzo nadoknaditi rakete i municiju potrošene u stvarnim borbenim operacijama.

Poruka američkom vojnom sektoru zato je jasna, proizvodnja mora biti mnogo brža, a višegodišnji rokovi više nisu prihvatljivi.

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