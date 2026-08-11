Kako je 28 godina stara firma za pohranu podataka svog ekscentričnog osnivača pretvorila u milijardera

Skoro tri decenije, Alex Bouzari je vodio kompaniju za skladištenje podataka koja je opsluživala istraživačke institucije poput NASA-e. Danas, zahvaljujući procvatu vještačke inteligencije, očekuje da će godišnje ostvariti prihod veći od milijardu dolara.

Alex Bouzari ne odgovara stereotipu tehnološkog poduzetnika u trenerci i dukserici. Umjesto toga, on sam dizajnira većinu svoje odjeće. Njegov stil podsjeća na kombinaciju Willyja Wonke i aristokrate iz doba Regencyja – odijela inspirisana 19. vijekom, ogromne kragne na preklop i cipele od krokodilske kože.

Njegov pariški stan iz 19. stoljeća, smješten nedaleko od Slavoluka pobjede, podjednako je raskošan. Od mramornih tepiha i zelenih sofa do porculana, gotovo svaki detalj je nastao prema njegovim skicama.

„Jednostavno volim dizajnirati. Tokom godina izgradio sam mrežu ljudi koji moje skice mogu pretvoriti u prave proizvode“, kaže 65-godišnji francusko-iranski poduzetnik, suosnivač i izvršni direktor DDN-a.

Međutim, njegovi poslovni partneri nisu oduševljeni njegovom modnom izjavom. Suosnivač kompanije Paul Bloch priznaje da ga je godinama pokušavao nagovoriti da se diskretnije oblači za poslovne sastanke, dok je izvršni direktor Nvidije Jensen Huang , prema Bouzariju, njegov stil jednostavno opisao kao “neprikladan”. Čak ga i prolaznici u Parizu mogu zadirkivati, govoreći mu da su mislili da su “to” riješili tokom Francuske revolucije.

Ali kada je u pitanju posao, DDN je Bouzarijevo najveće životno djelo.

Rijetko u svijetu

Kompanija sa sjedištem u Chatsworthu u Kaliforniji razvija sisteme za pohranu podataka za najbrže superračunare na svijetu od 1998. godine. Takvi računari mogu obavljati više od kvintiliona operacija u sekundi, ali samo ako dovoljno brzo primaju podatke. Godinama je pohrana podataka bila najveće usko grlo.

DDN stoga ne prodaje samo izuzetno brze sisteme za pohranu podataka, već je razvio i softver koji velike količine podataka dijeli na manje jedinice i istovremeno ih distribuira na hiljade diskova.

„Gradimo podatkovne autoputeve gdje su sve trake stalno pune, ali bez gužvi“, objašnjava Bouzari.

On i Bloch su proveli skoro tri decenije gradeći DDN vlastitim novcem, pretvorivši ga u kompaniju s godišnjim prihodima od oko 300 miliona dolara. Ali posao je dugo vremena ostao ograničen na usku nišu, jer je u svijetu postojalo samo nekoliko stotina istraživačkih centara koji su koristili tako moćne superračunare. Rast se postepeno usporavao.

Prekretnica je došla s Nvidijom.

Razvoj vještačke inteligencije

Još 2016. godine, proizvođač čipova je počeo povezivati ​​svoje grafičke procesore sa superračunarima namijenjenim razvoju vještačke inteligencije. Ali ubrzo se suočio s istim problemom kao i naučni instituti koji su koristili IBM ili Cray superračunare – čipovi su bili izuzetno brzi, ali podaci do njih nisu stizali dovoljno brzo.

„Onog dana kada smo uključili superračunar, sistem za pohranu podataka jednostavno nije mogao podnijeti opterećenje“, prisjeća se Marc Hamilton , potpredsjednik Nvidije koji je radio na projektu. „Nazvali smo DDN i njihov sistem je jednostavno proradio. Od tada smo partneri.“

Međutim, pravi procvat DDN-a dogodio se tek u posljednjih nekoliko godina, paralelno s eksplozivnim razvojem umjetne inteligencije.

Prihod kompanije u 2024. godini iznosio je oko 400 miliona dolara, a godinu dana kasnije porastao je na 500 miliona dolara, a očekuje se da će se udvostručiti na milijardu dolara u 2026. godini. Rast je potaknut velikim ugovorima s kompanijama poput Elona Muska i njegovog xAI-a , ali i ulaganjima nacionalnih vlada u izgradnju vlastitih AI superračunara.

Najveća moguća efikasnost

Ali DDN nije jedini koji profitira od procvata vještačke inteligencije. Potražnja za opremom za podatkovne centre toliko je porasla da su dionice proizvođača memorijskih kartica SanDisk porasle za više od 3.100 posto u protekloj godini, čime je tržišna vrijednost kompanije dostigla 210 milijardi dolara. Micron, proizvođač naprednih memorijskih čipova, gotovo je učetverostručio prihod na 41,5 milijardi dolara u drugom kvartalu 2026. godine, dok su njegove dionice porasle za više od 615 posto u istom periodu.

Bouzari kaže da DDN-ov softver omogućava skupljim AI sistemima da rade mnogo efikasnije. S obzirom na to da jedan Nvidia AI server košta oko 500.000 dolara, ne uključujući troškove električne energije, kupci sve više traže načine da maksimalno iskoriste svoju postojeću infrastrukturu.

DDN procjenjuje da su takvi serveri često neaktivni čak dvije trećine vremena zbog sporog pristupa podacima. Softver kompanije ubrzava prijenos podataka između sistema za pohranu podataka i grafičkih procesora, praktično eliminirajući vrijeme neaktivnosti.

„Mi smo mehanizam za podatke koji čini grafičke procesore profitabilnim i produktivnim“, kaže Bouzari.

LOS ANGELES, CA – SEPTEMBER 18: Alex Bouzari and Marine Tanguy attend the MUSE Exhibition At De Re Gallery on September 18, 2014 in Los Angeles, California. Rochelle Brodin,Image: 205853257, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Rochelle Brodin / Getty images / Profimedia

Konkurencija se povećava

Potencijal kompanije prepoznao je i Blackstone, koji je u januaru 2025. investirao 300 miliona dolara, procijenivši DDN na 5 milijardi dolara. Bouzari i njegov suosnivač Paul Bloch, koji svaki drže oko 40 posto vlasništva, postali su milijarderi zahvaljujući transakciji, s udjelima vrijednim oko 2 milijarde dolara.

Ali Bouzari vjeruje da je još važniji pristup Blackstoneovoj mreži klijenata i portfelju podatkovnih centara vrijednom 325 milijardi dolara.

Ogroman tržišni potencijal privukao je i konkurenciju. Kompanije poput Della, NetAppa i Everpurea također nude sisteme za pohranu podataka, ali su sporije reagirale na revoluciju umjetne inteligencije. U međuvremenu, startupi poput Weke i Hammerspacea počeli su osvajati velike kupce.

Najveći konkurent DDN-a danas je Vast Data sa sjedištem u New Yorku, koja je procijenjena na 30 milijardi dolara nakon što je u aprilu prikupila milijardu dolara kapitala. Kompanija isporučuje softver za skladištenje podataka gigantima umjetne inteligencije poput CoreWeavea, Nebiusa i Mistrala.

Promjena poslovnog modela

DDN je također morao promijeniti vlastiti poslovni model. Godinama je prodavao softver isključivo s vlastitim sistemima za pohranu podataka, ali mnogi kupci su počeli kupovati hardver od drugih proizvođača. Zato je tek 2023. godine počeo nuditi softver kao zaseban proizvod.

Ovo se pokazalo kao najprofitabilniji potez. Dok hardver generira bruto maržu od oko 60 posto, softver donosi više od 90 posto.

„Ovo je kompanija koja je prošla kroz svojevrsni pubertet u kasnim dvadesetim“, kaže John Watson iz Blackstonea . Dodaje da Bouzari i Bloch nisu tipični mladi osnivači startupa, već iskusni poduzetnici koji, uprkos decenijama u poslu, i dalje imaju snažnu želju za rastom.

Bouzari je ušao u industriju pohrane podataka odmah nakon Caltecha, gdje je na sajmu vidio prve prenosive tvrde diskove dizajnirane za sigurnosno kopiranje računara. Shvatio je da bi takvi proizvodi mogli biti još zanimljiviji za vladine institucije kojima je potrebno sigurno pohranjivanje osjetljivih podataka.

Početak i prekretnica

Rođen u Parizu u iranskoj porodici, udružio se s kolegom s Caltecha Paulom Blochom. Zajedno su osnovali Mega Drive Systems, koji je do 1998. godine ostvarivao oko 30 miliona dolara godišnjeg prihoda, ali se mučio da se takmiči s kompanijama poput IBM-a i EMC-a.

Prekretnica se dogodila kada su istraživačke laboratorije počele upozoravati da njihovi tvrdi diskovi ne mogu pratiti brzinu superračunara, što je uzrokovalo gubitak vrijednih podataka iz eksperimenata.

„Nismo znali da je to nemoguće, pa smo jednostavno pokušali riješiti problem“, prisjeća se Bouzari.

Rješenje je brzo privuklo prve veće ugovore, ali pokušaj širenja uz pomoć fondova rizičnog kapitala gotovo je uništio kompaniju. Nakon što su uložili gotovo 10 miliona dolara 2001. godine, investitori su insistirali na proširenju na korporativne klijente baš kada je pogodilo ekonomsko usporavanje nakon terorističkih napada 11. septembra.

Kada su fondovi počeli zagovarati prodaju kompanije, Bouzari i Bloch su odlučili krenuti drugačijim putem. Smanjili su broj zaposlenih, dio tima je privremeno radio bez plate, a u roku od nekoliko sedmica DDN se vratio profitabilnom poslovanju. 2002. godine su otkupili dionice investitora.

Do 2008. godine, prihodi su dostigli 100 miliona dolara, a deset godina kasnije, 220 miliona dolara, bez ikakvih novih vanjskih investicija.

Novi projekat vrijedan 60 milijardi dolara

Bouzari danas radi na svom do sada najvećem projektu. Od marta razvija masivni podatkovni centar u Wheeleru u Teksasu, koji bi mogao imati kapacitet od 1,3 gigavata, što je uporedivo s najnovijim Metinim AI centrima. Takav kompleks bi trošio struje koliko i oko milion domova.

Projekat je još uvijek u fazi finansiranja, a njegova ukupna vrijednost mogla bi premašiti 60 milijardi dolara. Za razliku od njegovih ekstravagantnih modnih i dizajnerskih projekata, Bouzari kaže da će ovaj biti fokusiran isključivo na brzinu, efikasnost i isplativost – u obimu koji zahtijeva nova ekonomija umjetne inteligencije.

Iain Martin, novinar Forbesa (link originalnog članka)