Audi najavljuje najefikasniji model u svojoj historiji, prve narudžbe već od septembra

Ove jeseni Audi lansira A2 e-tron; potpuno električni kompaktni automobil s tehnologijom iz VW ID.3 Neo. Standardni domet će biti do 646 kilometara, a početna cijena 38.200 eura. Novi Audi A2 dolazi sa potrošnjom od 12,8 kWh, te tri veličine baterija: 50, 58 i 79 kWh. Kako navodi kompanija na svom sajtu, automobil ima ambiciju da bude najefikasniji model u historiji brenda. Audi je svoj A2 model, prvi put lansirao 1990-ih, pokazujući mogućnost proizvodnje malog i ekonomičnog automobila sa modernim performansama.

U poređenju sa svojim prethodnikom, e-tron je znatno veći. Sa 4,32 metra, novi A2 je duži za oko pola metra, a međuosovinsko rastojanje iznosi 2,76 metara. Automobil proizveden u Ingolstadtu sada mjeri 1,79 metara u širinu, dok mu je visina ostala ista kao i kod legendarnog prethodnika sa 1,55 metara. Novi A2 donosi 400-voltnu tehnologiju, različite motore na zadnjoj osovini i izbor između dvije LFP baterije ili jedne NMC baterije. Model sa 240 kW (326 KS) koristi motor iz ID.7.

Iako Audi, po dizajnu, nema svestranost svog prethodnika, proizvođač, navodi njemački autoklub ADAC, pokušava učiniti unutrašnjost fleksibilnijom. U tu svrhu, različite tačke u A2 su opciono opremljene magnetnim tačkama za pričvršćivanje držača za čaše ili drugih uređaja . Sama ideja nije nova i već se neko vrijeme koristi u jednostavnijem obliku u vozilima Dacia.

Kako navodi kompanija Audi na svom sajtu, Audi A2 e-tron stavlja efikasnost u fokus. Sa potrošnjom energije od 12,8 kWh/100 km prema WLTP-u, troši manje energije od bilo kojeg drugog serijske proizvodnje ovog brenda prije njega. U unutrašnjosti, vozilo kombinuje svestranost sa novim digitalnim uslugama i ciljano je prilagođeno potrebama evropskih kupaca.

Kokpitom dominiraju ekran od 11,9 inča, centralni infotainment ekran od 12,8 inča i praktičniji volan koji ponovo koristi valjke umjesto komandi na dodir.

Iz kompanije navode da se narudžbe otvaraju 10. septembra ove godine, lansiranje na tržište desit će se u decembru, a cijena automobila u Njemačkoj počinje od 38.200 eura.





