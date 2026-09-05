Zaboravite tenis, svi na US Openu pričaju o ovom sendviču od 38 dolara

Na US Openu ove godine ne priča se samo o tenisu. Jedna od glavnih tema među posjetiocima postao je sendvič koji košta 38 dolara i koji je, sudeći prema reakcijama, uspio privući gotovo jednaku pažnju kao i sami mečevi.

Riječ je o sendviču s francuskim umakom iz restorana Salt Hank's, koji je ove godine među najtraženijim zalogajima na turniru.

Prisustvovao sam medijskoj prezentaciji nove ponude hrane za US Open 2026, održanoj 27. augusta, kako bih isprobao ovogodišnje specijalitete. Probao sam gotovo sve što je bilo dostupno, od rolnica s tjesteninom do neobične kombinacije nazvane „Pasta Ramen“, dekadentnog spoja škampa scampi i ramen rezanaca.

Tada je postalo jasno da je hrana gotovo jednako važan dio doživljaja US Opena kao i sam turnir, uz, naravno, tenis i prateći sadržaj. Ipak, jedan specijalitet posebno se izdvojio. Ove godine svi pričaju o sendviču s francuskim umakom iz Salt Hank'sa.

Sendvič od 38 dolara

Sendvič se prodaje za 38 dolara na štandu Salt Hank'sa u Food Villageu, neposredno preko puta stadiona Arthur Ashe.

Pravi se od vrhunskih goveđih rebara iz njujorške mesarske kuće Pat LaFrieda, slatkastog karameliziranog luka, topljenog provolone sira i aiolija od hrena. Sve se poslužuje u bagetu, uz domaći francuski umak za umakanje.

Sendvič je bogat, sočan i neuredan na najbolji mogući način. Meso je nježno, baget mekan, ali dovoljno čvrst da izdrži količinu umaka, dok hren na kraju daje blagu, ali primjetnu ljutinu.

U glavnom restoranu Salt Hank's u njujorškom West Villageu, ovaj sendvič košta 34 dolara. Porcija hrskavog krompira košta dodatnih šest dolara. Na US Openu sendvič košta 38 dolara, ali u tu cijenu ulaze i krompir te umak.

Bio je izuzetno zasitan, posebno nakon što sam probao i neke od drugih jela koja su ove godine dostupna na turniru.

Na meniju su, između ostalog, sendvič s toplom pastrami iz Carnegie Deli, koji košta 38 dolara, burrito u stilu Missiona iz Dos Toros Taquerije za 24 dolara, originalni pileći sendvič iz Fukua za 19 dolara, koji obilježava desetu godišnjicu tog restorana na US Openu, te ohlađeni sendvič s jastogom iz Red Hook Lobster Pounda za 39 dolara.

To je mnogo hrane, a lako može postati i previše ako pokušavate obići više štandova u Food Villageu.

Ako ne znate za Salt Hank's, rijetki ste

Restoran Salt Hank's vodi Henry Laporte, koji je prije otvaranja restorana stekao veliku popularnost objavljujući kuharske videosnimke na TikToku. Njegova najpopularnija kreacija, sendvič s francuskim umakom, naposljetku je postala osnova za restoran.

Laporte je 2025. godine zajedno s chefom Danielom Rubenfeldom otvorio Salt Hank's u West Villageu. Restoran je ubrzo privukao velike redove ispred lokala u Bleecker Streetu, dok je Laporteova publika na društvenim mrežama narasla na milione pratitelja.

Salt Hank's se od tada proširio izvan West Villagea. Ove godine prvi put je prisutan i na US Openu, a u augustu je Wonder, platforma za dostavu hrane koja omogućava korisnicima da naručuju iz više restoranskih brendova odjednom, preuzeo Salt Hank's.

Restoran u Bleecker Streetu zatvoren je tokom trajanja US Opena. Laporte je za Business Insider rekao da nije bilo moguće istovremeno posvetiti jednaku pažnju restoranu i novom projektu na turniru.

„Željeli smo da kvalitet ostane na nivou restoranskog sendviča i na US Openu, iako se prodaje na štandu. Mislim da smo to u ovom trenutku prilično dobro postigli“, rekao je Laporte.

Kako bi to bilo moguće, Salt Hank's je na US Open praktično preselio cijelu operaciju.

„Doslovno smo donijeli svu našu opremu, sve naše osoblje i smjestili ih u štand“, rekao je.

Na medijskoj prezentaciji hrane bilo je jasno da je upravo sendvič ono što je većina ljudi željela probati. Kada sam drugom kuharu rekao da planiram napraviti rang-listu hrane na ovogodišnjem turniru, donio mi je jedan od sendviča i našalio se da možda time sabotira vlastiti plasman.

Jedna posjetiteljica rekla mi je da je sendvič probala i u samom restoranu te da joj je verzija na US Openu bila „prilično dobra“.

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Obožavatelji strahuju da će širenje brenda narušiti kvalitet

Nakon što je objavljeno da je Laporte prodao Salt Hank's kompaniji Wonder, dio obožavatelja na društvenim mrežama izrazio je zabrinutost da bi širenje poslovanja moglo utjecati na kvalitet hrane.

„Šteta što ga nikad nisam uspio probati dok je još bio dobar, prije nego što sastojci i procesi budu degradirani u ime moćnih bogova skalabilnosti i profitne marže“, napisao je jedan korisnik ispod objave Eatera na Instagramu kojom je najavljeno partnerstvo.

Laporte kaže da je svjestan zabrinutosti zbog mogućih razlika u kvalitetu između sendviča koji se služi u restoranu, onog koji se dostavlja putem Wondera i verzije koja se prodaje na US Openu.

„I dalje nabavljamo sve sastojke od istih dobavljača. Pat LaFrieda 850 Score prime rib“, rekao je.

Dodao je da se hrana koja se trenutno služi na US Openu priprema u Wonder Kitchen kuhinji, ali da se ne razlikuje od one koja se poslužuje u restoranu.

Na pitanje planira li novac od prodaje iskoristiti za otvaranje novih restorana ili promijeniti smjer poslovanja Salt Hank'sa, Laporte je rekao da se zasad ne planira udaljavati od brenda.

„Plan je samo osigurati da sendvič ostane potpuno isti i da se ne pokvari“, rekao je.

Sendvič sada konkurira viralnim pilećim nuggetsima s kavijarom

Prošle godine jelo o kojem su svi pričali na US Openu bila je kutija s pilećim nuggetsima i kavijarom, koja je koštala 100 dolara.

Prvi put predstavljena na US Openu 2025. godine za navijače s mjestima uz teren na Club Levelu, ova kombinacija sada je dostupna široj publici.

Porcija uključuje šest prženih pilećih nuggetsa inspiriranih korejskom kuhinjom, prelivenih crème fraîcheom, vlascem, ukiseljenim daikonom i s 30 grama Petrossian kavijara. Obična porcija od šest komada bez kavijara košta 26 dolara.

Neki obožavatelji uspoređivali su kvalitet nuggetsa s McDonald'sovim nuggetsima, uz luksuzniju prezentaciju, te negodovali zbog cijene od 16,67 dolara po komadu.

Drugi su, međutim, isticali da se kavijar određene marke i veličine samostalno prodaje za više od 100 dolara. Prema toj računici, kupac zapravo dobija povoljniju cijenu kavijara, dok su nuggets i ostali dodaci gotovo besplatni.

Ta rasprava o tome opravdavaju li sastojci cijenu natjerala me da razmislim i o vrijednosti Salt Hank'sovog sendviča s francuskim umakom. Kada sam napuštao prostor turnira, sendvič mi se više nije činio kao naročito loša ponuda, piđe Bussines Insider.

Iako gotovo 40 dolara za jedan sendvič i dalje zvuči pomalo apsurdno, teško je poreći da Salt Hank's zna kako napraviti proizvod o kojem će ljudi pričati.

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