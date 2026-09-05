SAD uvele sankcije turskoj banci kako bi pojačale pritisak na Iran

Američko Ministarstvo finansija uvelo je sankcije maloj turskoj investicionoj banci i dvjema njenim podružnicama, u okviru nastojanja administracije Donalda Trumpa da dodatno pojača ekonomski pritisak na Teheran.

Na meti sankcija našle su se investiciona banka sa sjedištem u Istanbulu, Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, kompanija za upravljanje imovinom Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi i kompanija za lizing Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi, saopćila je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija, prenosi Reuters. Reuters+1

Sva tri subjekta stavljena su na OFAC-ovu listu posebno označenih državljana i blokiranih osoba (SDN), čime im je praktično onemogućen pristup finansijskom sistemu zasnovanom na američkom dolaru.

Ministarstvo finansija izdalo je i opću licencu kojom se omogućava postepeno okončanje postojećih transakcija sa sankcionisanim subjektima.

Američki ministar finansija Scott Bessent rekao je u intervjuu za America’s Voice News da najnovija mjera praktično znači da sankcionisana banka više ne može poslovati u dosadašnjem obimu.

„I vjerovatno ćemo sljedeće sedmice sankcionisati još jednu banku, a lošim akterima u finansijskom sistemu poručujemo: ‘Znamo ko ste, vi znate ko ste, gotovo je, a naši saveznici nam u tome pomažu’“, rekao je Bessent. Reuters

Golden Global Yatirim Bankasi 35. je najveća banka u Turskoj prema ukupnoj aktivi, pokazuju podaci baze TheBanks.EU. Njena ukupna aktiva iznosila je 2025. godine 25,02 milijarde turskih lira, odnosno oko 516,63 miliona dolara.

Banka je, prema izvještajima, odbacila američke optužbe i poručila da nije obavljala transakcije koje bi potvrdile navode američke vlade. Aawsat+1.

REUTERS/Evelyn Hockstein

SAD tvrde da je banka služila za transfer prihoda od iranske nafte

Američko Ministarstvo finansija saopćilo je da je Golden Global osnovan kako bi omogućio iranskoj mreži „bankarstva iz sjene“ da prihode od prodaje nafte iz Kine prebacuje u Tursku, gdje bi ih mjenjačnice potom pretvarale u gotovinu i zlato.

Washington tvrdi i da je Golden Global svjesno pružao usluge korespondentnog bankarstva iranskim finansijskim institucijama, omogućavajući transakcije preko računa koje kontrolišu snage Kuds Iranske revolucionarne garde i njihovi posrednici.

Prema američkim navodima, banka je na taj način omogućavala transfer desetina miliona dolara povezanih s iranskim finansijskim mrežama. Reuters+1

Najnovija mjera dio je šire kampanje Trumpove administracije usmjerene na ekonomski pritisak na Teheran, šest mjeseci nakon početka američko izraelskog rata s Iranom, koji je dodatno utjecao na cijene energenata širom svijeta.

Bessent, koji je prošlog mjeseca najavio „ekonomsku ofanzivu“ na iranske finansijske veze širom svijeta, rekao je da Washington pokušava primorati Teheran da se vrati za pregovarački sto.

Prošle sedmice Washington je preduzeo korake da, pozivajući se na Patriot Act, ograniči pristup transakcijama u američkim dolarima filijalama egipatske banke Banque Misr u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog njihovog poslovanja s Iranom.

Ta mjera, međutim, nije podrazumijevala pune sankcije OFAC-a protiv banke i nije se odnosila na sjedište Banque Misr niti na njene filijale u drugim državama.

Washington najavljuje nove sankcije

Bessent je ranije ove sedmice rekao da bi Sjedinjene Američke Države mogle nastaviti uvoditi nove sankcije finansijskim institucijama koje posluju s Iranom. Ministarstvo finansija, prema njegovim najavama, planira pojačati pritisak na iranske finansijske mreže i institucije koje im omogućavaju pristup međunarodnom finansijskom sistemu. Reuters+1

Najnovije sankcije protiv Golden Globala predstavljaju značajan potez jer je riječ o finansijskoj instituciji iz Turske, članice NATO-a. Washington time šalje poruku i drugim bankama i finansijskim kompanijama iz trećih zemalja da bi poslovanje s iranskim subjektima pod američkim sankcijama moglo imati ozbiljne posljedice. Reuters+1

Stručnjaci upozoravaju na ograničen učinak

Stručnjak za sankcije Brett Erickson, upravljački partner kompanije Obsidian Risk Advisors, doveo je u pitanje efikasnost ove mjere i upozorio da bi ona mogla izazvati odgovor Teherana.

„Sankcionisanje Golden Globala neznatno će povećati pritisak na Iran. Ali nanijeti štetu Iranu i promijeniti ishod ovog rata dvije su veoma različite stvari“, rekao je Erickson.

Prema njegovoj ocjeni, ključno pitanje je da li ovakve mjere mogu dovoljno snažno promijeniti ekonomsku situaciju u Iranu da bi utjecale na širi tok sukoba.

„Ako ovaj pritisak ne može značajno promijeniti ekonomsku putanju rata, Washington možda samo izaziva Iran i praktično ga podstiče na odmazdu koja bi mogla nanijeti mnogo veću štetu globalnoj ekonomiji“, zaključio je Erickson.

Sjedinjene Američke Države, međutim, poručuju da će nastaviti širiti pritisak na finansijske mreže koje, prema njihovim procjenama, omogućavaju Iranu pristup prihodima od nafte i međunarodnom finansijskom sistemu. Najnoviji potez protiv Golden Globala tako bi mogao biti samo početak novog vala američkih sankcija usmjerenih na banke i druge finansijske institucije izvan Irana.

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