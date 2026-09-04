Washington i Bruxelles stežu obruč oko Irana: SAD najavljuje zajednički ekonomski pritisak

Američki ministar finansija Scott Bessent poručio da se Evropska unija pridružila kampanji ekonomskog pritiska Washingtona protiv Irana.

Američki ministar finansija Scott Bessent izjavio je da se Evropska unija službeno pridružila kampanji ekonomskog pritiska koju Washington provodi protiv Irana.

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Bessent je u objavi na društvenoj mreži X zahvalio Evropskoj uniji na, kako je naveo, „snažnom i ranom stavu“, nakon što se pridružila operaciji „Economic Outlaw“.

„Sjedinjene Države čvrsto stoje uz naše saveznike u osiguravanju da ubilački iranski režim ne može iskoristiti globalni finansijski sistem za finansiranje svojih nuklearnih ambicija, programa naoružanja i terorističkih posrednika“, poručio je Bessent.

Američki ministar finansija dodao je da je međunarodna poruka iranskom režimu jasna.

„Svijet šalje jasnu poruku iranskom režimu, nećemo stati dok se ne prekine svaka preostala finansijska linija spasa“, napisao je Bessent.

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