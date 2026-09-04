Volkswagen najavljuje ukidanje 100.000 radnih mjesta do 2030. godine

Proizvođač automobila pod pritiskom otpustit će 15 posto zaposlenih i prepoloviti svoju ponudu modela u najvećem restrukturiranju ikada viđenom u automobilskoj industriji.

Automobilska kompanija Volkswagen objavila je da će do kraja desetljeća ukinuti 100.000 radnih mjesta, nakon što su je pogodile američke carine i snažna konkurencija kineskih proizvođača automobila.

Njemački proizvođač saopćio je da su se uprava i sindikati, u okviru sveobuhvatnog plana smanjenja troškova, dogovorili o ukidanju dodatnih 50.000 radnih mjesta do 2030. godine. Time bi ukupan broj radnih mjesta obuhvaćen planom dostigao 100.000.

Broj modela automobila koje proizvodi Volkswagen Group, koja u svom sastavu ima brendove poput Bentleyja i Audija, bit će prepolovljen, dok bi se četiri proizvodna pogona u Njemačkoj mogla zatvoriti tokom narednih osam godina.

„Ključno je sistematski uskladiti broj zaposlenih s ekonomskom stvarnošću“, saopćila je Volkswagen Group.

Kompanija je navela da je odobrila plan koji uključuje „smanjenje od približno 50.000 radnih mjesta“, uz dodatnih 50.000 radnih mjesta čije je ukidanje već ranije dogovoreno.

Izvršni direktor Volkswagena, Oliver Blume, prošlog je mjeseca izviždan od strane zaposlenih tokom obilaska sjedišta kompanije u Wolfsburgu, na sjeveru Njemačke, u okviru razgovora o potrebi rješavanja finansijskih izazova s kojima se kompanija suočava.

U to vrijeme, Blumeovi planovi restrukturiranja, za koje se govorilo da predviđaju povećanje smanjenja broja zaposlenih sa 50.000 na 100.000, još nisu bili odobreni od moćnog Nadzornog odbora Volkswagen Group, koji predstavlja interese zaposlenih i dioničara.

Međutim, kompanija, najveći proizvođač automobila u Evropi, u četvrtak je saopćila da je Nadzorni odbor odobrio prijedloge, javlja Guardian.

„Nadzorni odbor jednoglasno je odobrio plan za budućnost koji je danas predstavio izvršni odbor“, rekao je Blume. „Ovo je snažan signal za budućnost Volkswagen Group.“

REUTERS/Annegret Hilse

Ukidanje ukupno 100.000 radnih mjesta predstavljalo bi najveće restrukturiranje ikada provedeno u globalnoj automobilskoj industriji i obuhvatilo bi oko 15 posto zaposlenih ovog proizvođača automobila.

Volkswagen zapošljava više od 650.000 ljudi u svim svojim brendovima, među kojima su Škoda, SEAT, Porsche, CUPRA i Lamborghini.

Volkswagen je u četvrtak također saopćio da su se uprava i sindikati složili kako budućnost četiri njemačke fabrike, u Hannoveru, Emdenu, Zwickauu i Neckarsulmu, ne može biti zagarantovana do 2030. godine i narednih godina.

VW se suočava sa sve većim pritiskom zbog snažne konkurencije kineskih proizvođača na evropskom tržištu, pada prodaje u Kini i visokih američkih carina. Kompanija se i prije toga godinama borila s padom profita i prevelikim proizvodnim kapacitetima u Evropi.

Teško stanje na kineskom tržištu pogodilo je i druge proizvođače automobila. BMW je smanjio prognozu profita za ovu godinu zbog poremećaja izazvanih ratom u Iranu, kao i poteškoća kompanije na kineskom tržištu.

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