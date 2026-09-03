Nafta ponovo na ivici: Iran i SAD razmjenjuju udare, a Hormuz postaje sve opasniji

Cijene nafte u četvrtak su blago pale dok investitori procjenjuju neizvjesnost izazvanu obnovljenim vojnim napadima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji prijete da poremete snabdijevanje energentima s Bliskog istoka.

Fjučersi nafte Brent pali su za 56 centi, odnosno 0,6 posto, na 95,07 dolara po barelu u 7:52 sati po GMT vremenu. Istovremeno, američka sirova nafta West Texas Intermediate, WTI, pojeftinila je za 50 centi, odnosno 0,6 posto, na 90,51 dolar po barelu, Reuters.

To je bio prvi pad cijena za oba referentna ugovora nakon četiri uzastopne trgovinske sesije rasta.

Iranski ministar zdravstva saopćio je da je u američkim napadima izvedenim u utorak navečer širom Irana poginulo osam osoba, dok je 108 ljudi povrijeđeno.

Iranski Crveni polumjesec saopćio je da su četiri osobe poginule, a 67 ih je povrijeđeno tokom svadbene ceremonije u blizini obale Hormuškog moreuza.

Najnoviji napadi predstavljaju najžešću razmjenu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana od jula. Rat sada ulazi u sedmi mjesec.

Tokom prethodne trgovinske sesije cijene Brenta i WTI-ja kretale su se između rasta od čak dva dolara po barelu i pada od jednog dolara. Najviši nivoi koje su dostigle obje referentne vrste nafte bili su najviši od 24. jula.

Hormuški moreuz sve prazniji

Prema preliminarnim podacima o pomorskom saobraćaju objavljenim u četvrtak, šest brodova koji prevoze sirovine prošlo je u srijedu kroz Hormuški moreuz.

Dan ranije kroz moreuz je prošlo 11 takvih brodova, dok je desetodnevni prosjek oko 13 plovila dnevno.

Istovremeno, Iran je proširio listu brodova koje smatra neusklađenim s vlastitim pravilima i za koje bi, u slučaju pokušaja prolaska kroz moreuz, mogle uslijediti novčane kazne, zapljena ili zadržavanje.

Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih energetskih koridora, pa svaki ozbiljniji poremećaj pomorskog saobraćaja kroz njega može imati posljedice daleko izvan Bliskog istoka.

U međuvremenu, Irak je u augustu značajno povećao izvoz nafte. Dvojica iračkih zvaničnika iz energetskog sektora izjavila su u srijedu da je izvoz porastao na približno 2,34 miliona barela dnevno, u poređenju s oko 1,35 miliona barela dnevno u julu.

Očekuje se da će irački izvoz dodatno porasti i u septembru. Na povećanje potražnje utjecali su veliki popusti na iračku naftu, ali i iranska odobrenja za iračke tankere koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

To je kupcima omogućilo da nastave nabavku nafte uprkos sve većim sigurnosnim rizicima u regiji.

REUTERS/Shir Torem

Investitori sve više računaju na rast kamata u SAD-u

Na širim finansijskim tržištima investitori su posljednjih dana povećali očekivanja da bi Federalne rezerve sredinom ovog mjeseca mogle povećati kamatne stope.

Takav potez dodatno bi utjecao na finansijska tržišta, troškove zaduživanja i vrijednost američkog dolara, ali i na cijene energenata.

Za tržište nafte ključna ostaje ista dilema, hoće li rat između SAD-a i Irana dovesti do ozbiljnog poremećaja snabdijevanja ili će se protok energenata kroz ključne pomorske rute ipak održati.

Za sada, tržište reaguje oprezno. Cijena nafte ostaje iznad 90 dolara po barelu, dok svaki novi vojni udar ili poremećaj saobraćaja kroz Hormuški moreuz nosi rizik od novog energetskog šoka.

Kako rat ulazi u sedmi mjesec, Hormuški moreuz postaje mnogo više od geografskog prolaza između Irana i Omana. On je sve više postao tačka na kojoj se ukrštaju rat, energija, inflacija i globalna ekonomija.

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