Rat poskupljuje novac, a račun stiže svima: Svijet ulazi u opasnu finansijsku spiralu

Žuta svjetla upozorenja počinju bljeskati na najvažnijem finansijskom tržištu na planeti, američkom tržištu obveznica.

Previranja pokreće spoj nekoliko odvojenih, ali međusobno povezanih sila. Rat Sjedinjenih Američkih Država s Iranom ponovo se intenzivira, povećavajući američku vojnu potrošnju, ali i cijene nafte, benzina, dizela i avionskog goriva.

Rast cijena energenata dodatno pojačava strah od inflacije na tržištu obveznica, koje je već pod pritiskom zbog američkog duga od 40 biliona dolara.

Prinos na referentne desetogodišnje američke državne obveznice, koji pokazuje koliko američka vlada mora platiti kako bi se dodatno zadužila, u srijedu je porastao na najviši nivo u gotovo tri godine.

Stres na tržištu obveznica znači skuplje hipoteke za građane, skuplje zaduživanje za kompanije i veći teret kamata za Washington.

Najveći rizik jeste da se sve pretvori u začarani krug, u kojem intenziviranje rata dodatno plaši investitore na tržištu obveznica, što zatim usporava privredu i pritiska tržište dionica.

„Osjeća se kao da u bliskoj budućnosti nema kraja problemima s inflacijom, ratom ili deficitom“, rekla je Hardika Singh, ekonomska strateginja u kompaniji Fundstrat, koja se bavi investicionim istraživanjem.

Globalni fenomen

Berza svakodnevno dobija najveći dio naslovnica, ali prava finansijska moć nalazi se na tržištu obveznica. Investitori na tržištima obveznica širom svijeta ovog ljeta nisu oklijevali pokazati koliko su zabrinuti.

U Njemačkoj je prinos na desetogodišnje obveznice nedavno dostigao nivo koji nije viđen od 2011. godine.

Prinos na tridesetogodišnje obveznice Velike Britanije dostigao je najviši nivo od 1998. godine. U Japanu, koji se nakon decenija gotovo bez inflacije iznenada suočava s njenim naglim rastom, prinos na desetogodišnje državne obveznice prvi put od 1996. godine premašio je tri posto.

Veći prinosi na obveznice odvlače novac od dionica jer investitorima nude ono što se tradicionalno smatra gotovo bezrizičnom alternativom.

Budući da američka vlada historijski uredno servisira svoj dug, približavanje prinosa na desetogodišnje američke obveznice nivou od pet posto otežava opravdavanje ulaganja u tehnološke kompanije čije su dionice već na historijski visokim nivoima i koje bi mogle doživjeti značajan pad.

Kada je predsjednik Donald Trump krajem februara šokirao svijet napadom na Iran, američki zvaničnici naglašavali su da će sukob biti kratak, mjeren sedmicama, a ne mjesecima.

Međutim, rat sada traje duže od šest mjeseci i sve više remeti protok energenata iz jednog od najvažnijih svjetskih regiona za snabdijevanje.

To je natjeralo investitore da iznova procjenjuju cijene energije, inflaciju i budućnost tržišta obveznica.

Energetski šok ponovo raspiruje inflaciju

Zaobilazna rješenja, uključujući diskretno izvlačenje tankera s naftom iz Perzijskog zaljeva i smanjenje kineskog uvoza nafte, ograničila su posljedice krize. Ali šteta ipak postoji.

Prema podacima američkog automobilskog saveza AAA, prošli mjesec bio je najskuplji august kada je riječ o cijenama benzina u historiji Sjedinjenih Američkih Država.

Dizel, jedno od ključnih goriva za funkcionisanje privrede, od početka rata poskupio je za 51 posto.

Što rat duže traje, veći je rizik da će dodatno podizati već povišenu inflaciju, a samim tim i prinose na obveznice.

„Ovo postaje začarani krug sve dok se ne pojavi vjerodostojan način izlaska iz ovog rata“, rekao je Art Hogan, glavni tržišni strateg u kompaniji B. Riley Wealth Management.

Investitori sve ozbiljnije sumnjaju da će Federalne rezerve morati razmotriti povećanje kamatnih stopa na svom sastanku o monetarnoj politici kasnije ovog mjeseca.

Čak se i predsjednik Federalnih rezervi Kevin Warsh čini otvorenijim prema mogućnosti skorog djelovanja.

„Tržište obveznica može prestati paničiti kada Federalne rezerve počnu paničiti“, rekao je Hogan.

„Ako Federalne rezerve pokažu da su spremne započeti ozbiljnu borbu protiv inflacije, prinosi na državne obveznice mogli bi se smiriti.“

Ratovi imaju cijenu, a ona raste

Još jedan problem za tržište obveznica jeste činjenica da ratovi koštaju ogromne iznose novca, a ti troškovi često nisu unaprijed predviđeni državnim budžetima.

Sukob s Iranom Sjedinjene Američke Države košta milijarde dolara dodatne vojne potrošnje, što Washington prisiljava na još veće zaduživanje. I ovdje je riječ o globalnom fenomenu.

Evropa, Japan i Južna Koreja povećali su svoje vojne budžete zbog različitih globalnih sigurnosnih prijetnji.

„Nažalost, izgleda kao da je svijet ušao u novu eru dugotrajnih ratova, a to je veoma skupo“, rekao je David Kelly, glavni globalni strateg u JPMorgan Asset Managementu.

Viši prinosi na obveznice uglavnom usporavaju privredu jer povećavaju troškove kapitala. Kompanije moraju plaćati više kamate za finansiranje novih fabrika, dok se mala preduzeća suočavaju s višim troškovima kredita kada žele proširiti poslovanje. Ni američka vlada nije izuzeta.

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Washington sve više osjeća posljedice viših kamata na državni dug, koji je prošlog mjeseca prvi put u historiji dostigao 40 biliona dolara.

Prema podacima američkog Ministarstva finansija, Sjedinjene Američke Države su samo u ovoj fiskalnoj godini potrošile 931 milijardu dolara na neto kamate.

To je znatno više od 804 milijarde dolara potrošenih na nacionalnu odbranu. Prema Zakladi Peter G. Peterson, organizaciji koja prati stanje javnih finansija, očekuje se da će neto troškovi kamata u Sjedinjenim Američkim Državama tokom naredne decenije premašiti 16 biliona dolara.

To je otprilike tri puta više od ukupnog duga koji Amerikanci imaju po osnovu kreditnih kartica, studentskih kredita i auto kredita.

„To je konzervativna procjena, a ti troškovi mogli bi biti još veći ako kamatne stope dodatno porastu“, navela je Zaklada Peterson u izvještaju objavljenom u srijedu.

Washington dobija novu konkurenciju za novac

Američka vlada suočava se i s novom konkurencijom kada je riječ o zaduživanju. Riječ je o kompanijama koje ulažu ogromne iznose u infrastrukturu potrebnu za razvoj umjetne inteligencije.

Tehnološke kompanije troše bilione dolara na izgradnju podatkovnih centara širom svijeta. Veliki dio tih investicija finansira se upravo putem tržišta obveznica, čime kompanije dodatno konkurišu Washingtonu za raspoloživi kapital.

Kamatne stope na obveznice prošlog mjeseca porasle su toliko visoko da je ministar finansija Scott Bessent iznenadio tržište kontroverznom intervencijom.

Njegov plan, koji je uključivao obećanje da će najmanje udvostručiti otkup državnih obveznica, kratkoročno je uspio.

Ali samo na nekoliko sati. Rasprodaja obveznica ubrzo je nastavljena, a prinosi su ponovo premašili nivoe zabilježene prije intervencije.

„Doživio je ogroman promašaj“, rekla je Singh iz Fundstrata. „Ako ništa drugo, ovo je možda dodatno pogoršalo problem. Bessent je pokazao svoje karte. Investitori su pomislili, Bože moj, on je zabrinut. I mi bismo trebali biti zabrinuti.“

Kelly iz JPMorgana smatra da Bessentova intervencija nije bila efikasna jer nije riješila osnovni problem, odnosno ogromne i rastuće budžetske deficite.

„To je samo premještanje velike količine posuđenog novca. To neće promijeniti situaciju“, rekao je Kelly.

„Sve dok ne pronađu način da zaista promijene putanju našeg duga, vlada je nemoćna da ovo zaustavi. Iscrpili smo sve kreditne kartice.“

Kelly sumnja da bi čak i umjeren pad cijena nafte mogao promijeniti situaciju na tržištu obveznica, imajući u vidu ogromnu količinu novca koju će vlade morati posuditi.

„Jedini siguran način da se ostvari veliki rast tržišta obveznica jeste ogromna recesija“, rekao je. „To bi bilo dovoljno.“ Na taj način rat više nije samo vojni ili geopolitički problem.

Njegov račun sve snažnije stiže do finansijskih tržišta, kompanija, građana i državnih budžeta. Što sukob duže traje, to novac postaje skuplji, a prostor za grešku sve manji.

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