Šta se zaista događa u Hormuzu: 60 pogođenih ciljeva i 18 miliona barela nafte pod američkom zaštitom

Snimak ekrana s društvenih mreža od 1. septembra prikazuje vojni avion spreman za polijetanje, istog dana kada je Američko centralno zapovjedništvo, CENTCOM, saopćilo da su američke snage izvele napade na iranske vojne ciljeve.

Američka vojska pratila je 40 komercijalnih brodova koji su kroz Hormuški moreuz prevozili ukupno 18 miliona barela nafte, što predstavlja rekordnu količinu u ratnom periodu. Istovremeno, Iran i Sjedinjene Američke Države u utorak su razmijenili novu rundu napada, potvrdila su za CNN dvojica američkih zvaničnika upoznata s operacijama.

Prije početka rata, prije nešto više od šest mjeseci, kroz ovaj strateški moreuz dnevno je prolazilo približno 20 miliona barela nafte.

Sjedinjene Američke Države koristile su kombinaciju zračnih, pomorskih i svemirskih kapaciteta kako bi nastavile napade na iranske sposobnosti usmjerene protiv komercijalnih brodova u moreuzu. Istovremeno su odbijale valove napada bespilotnim letjelicama i provodile rizične operacije pratnje brodova koji su prevozili milione barela nafte, naveli su zvaničnici.

Američke snage su tokom operacije pratnje također neutralizirale protubrodske krstareće rakete, dodao je prvi zvaničnik.

Sve se to događa u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države svoju ratnu strategiju usmjerile na napade na ciljeve u području Hormuškog moreuza, pratnju komercijalnih brodova kroz ovaj ključni plovni put i održavanje pomorske blokade iranskih luka.

Takav pristup dio je politike „potpunog pritiska“ administracije predsjednika Donalda Trumpa, čiji je cilj dodatno pojačati ekonomski pritisak na iransko rukovodstvo.

Iako je operacija u utorak ocijenjena kao uspješna, američki zvaničnici ne vjeruju da je brzo okončanje sukoba na vidiku. Energetske kompanije i dalje su oprezne zbog ogromnih rizika povezanih sa slanjem brodova kroz moreuz, čak i kada imaju vojnu pratnju.

Cijene energenata ostaju visoke, što dodatno izaziva turbulencije na globalnim finansijskim tržištima.

Drugi prioriteti predsjednika Donalda Trumpa, uključujući operacije usmjerene na uklanjanje elemenata iranskog nuklearnog programa, zasad su praktično „odgođeni“, rekao je prvi zvaničnik. Prema njegovim riječima, američkom Centralnom zapovjedništvu naređeno je da sve napore usmjeri na Hormuški moreuz, kao i na sprečavanje izvoza nafte iz iranskih luka i ulaska robe u njih.

Trump je nedavno također nagovijestio da je zadovoljan činjenicom da iranske zalihe visoko obogaćenog urana, koje nisu u potpunosti uništene u prošlogodišnjim američkim napadima na tri ključna nuklearna postrojenja, ostaju zakopane i da ih Sjedinjene Američke Države mogu pratiti putem satelitskih snimaka.

To je značajan zaokret u odnosu na ranije insistiranje da je osiguravanje tog materijala jedan od glavnih prioriteta aktuelnog sukoba.

U utorak su Sjedinjene Američke Države izvele višestruku vojnu operaciju u skladu s novom strategijom. Pogođeno je gotovo 60 vojnih ciljeva u području Hormuškog moreuza, uključujući položaje protuzračne odbrane, radarske sisteme, pomorske kapacitete, infrastrukturu za postavljanje mina i komunikacijske objekte.

Istovremeno su američke snage pratile komercijalne brodove kroz moreuz, potvrdila su za CNN dvojica američkih zvaničnika.

Američka vojska očekuje da će se ofanzivni napadi u blizini moreuza nastaviti. Jedan od razloga je činjenica da je Iran pokazao sposobnost da obnovi dio svojih vojnih kapaciteta, što zahtijeva kontinuirane napade kako bi se ta sposobnost ograničila.

Drugi američki zvaničnik opisao je takvu strategiju kao „košenje trave“ ili igru „udari krticu“, čiji je cilj kontinuirano smanjivanje iranske sposobnosti da ugrožava trgovačke brodove.

Smanjivanje iranskog utjecaja

Napadi su, međutim, samo dio šire američke vojne strategije čiji je cilj sistematsko smanjivanje sposobnosti Irana da koristi Hormuški moreuz kao sredstvo pritiska.

Američka pomorska blokada, prema riječima drugog američkog zvaničnika, od jula sprečava Iran da izvozi naftu.

Trump je u srijedu izjavio da su najnoviji američki napadi bili usmjereni dalje od samih radarskih sistema, s ciljem uništavanja sposobnosti Irana da prati brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

„Pokušavali su vidjeti brodove“, rekao je Trump iz Ovalnog ureda. „Ne mogu ih vidjeti jer nemaju radar, jer smo ga uništili, a sinoć smo uništili mnogo više od njihovih radara.“

Trump nije precizirao šta je još bilo među metama napada. Ponovo je, međutim, insistirao da Sjedinjene Američke Države imaju kontrolu nad moreuzom i da mogu napadati iranske objekte uz obalu, istovremeno štiteći brodove od napada.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje hoće li višestruke vojne operacije na kraju prisiliti Iran na kapitulaciju. Čak i ako do toga dođe, nije jasno koliko bi vremena bilo potrebno da se takav ishod ostvari.

Američki ministar finansija Scott Bessent ranije ove sedmice ukazao je na povećanje protoka nafte kroz Hormuški moreuz, u jeku novog pogoršanja odnosa između SAD-a i Irana.

Bessent je za CNBC rekao da je izvoz nafte u ponedjeljak dostigao ratni rekord od više od 17 miliona barela dnevno.

„To nije iranska kontrola nad moreuzom“, rekao je Bessent.

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Američki zvaničnici rekli su za CNN da smatraju kako Hormuški moreuz za Iran postaje sve manje vrijedna poluga pritiska. Kao dokaz za takvu procjenu navode napredak ostvaren posljednjih dana.

Iran, međutim, vjerovatno i dalje smatra da mu sposobnost da prijetnjama komercijalnom brodarstvu utiče na protok saobraćaja kroz moreuz daje značajnu prednost.

Brodarske kompanije uglavnom ostaju skeptične prema tvrdnjama da Sjedinjene Američke Države mogu uspostaviti održiv sistem potpune sigurnosti.

Trumpovi zvaničnici više puta su tvrdili da kroz Hormuški moreuz prolazi više nafte nego što se javno prikazuje. Kao jedan od razloga navode sve češću praksu brodova da isključuju svoje transpondere kako bi ostali neotkriveni dok plove kroz ovo područje.

Prema riječima prvog zvaničnika upoznatog s operacijom, većina, ako ne i svih 40 komercijalnih brodova koji su u utorak prolazili kroz Hormuški moreuz, imala je isključene transpondere u pokušaju da izbjegne otkrivanje.

Američki ministar energetike Chris Wright u augustu je tvrdio da je izvoz nafte s Bliskog istoka nakratko dostigao nivoe zabilježene prije rata.

Skepticizam prema tvrdnjama o „potpunoj kontroli“

Uprkos sedmicama koordiniranih napora da preuzmu kontrolu nad Hormuškim moreuzom, američka administracija i dalje se suočava s velikim skepticizmom predstavnika energetske industrije i analitičara.

Oni upozoravaju da Washington još nije pokazao da može pouzdano potkrijepiti tvrdnje o „potpunoj kontroli“ nad jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta.

„Može se slobodno reći da administracija još nije izgradila kredibilitet“, rekla je osoba upoznata s odnosima unutar industrije.

Dodala je da, čak i ako su pojedinačna dnevna povećanja brodskog saobraćaja stvarna, „ne poznajem nikoga ko smatra da je to prosječna situacija“.

Komercijalni brodari koji se odluče na prolazak kroz moreuz uglavnom odluke donose od slučaja do slučaja, rekle su dvije osobe upoznate s prilikama u industriji.

Cijena najma naftnih tankera koji prolaze kroz moreuz također je naglo porasla. Neke procjene govore o iznosima većim od 500.000 dolara dnevno, što predstavlja dodatni finansijski poticaj kompanijama koje su spremne preuzeti rizik putovanja.

Ipak, cijela industrija i dalje traži dodatne sigurnosne garancije.

Troškovi osiguranja brodova, koji su naglo porasli na početku rata, i dalje su visoki. To dodatno otežava procjene pomorskih kompanija koje moraju odlučiti isplati li se rizikovati prolazak kroz moreuz.

Čak i kada pojedinačni iranski napadi ne budu uspješni, njihovo kontinuirano prijavljivanje i dalje djeluje odvraćajuće na brodare.

Nafta, međutim, predstavlja samo jedan oblik energenta koji se prevozi ovim plovnim putem.

Tankeri koji prevoze druge izvore energije, posebno ukapljeni prirodni gas, još su oprezniji zbog potencijalno katastrofalnih posljedica eventualnog napada iranske bespilotne letjelice, mine ili rakete na plovilo koje prevozi takav teret.

Prema riječima prvog zvaničnika upoznatog s američkim vojnim operacijama, Washingtonu će vjerovatno trebati mnogo vremena i upornosti kako bi nastavio napade na preostale iranske vojne kapacitete u blizini moreuza.

Dio tih kapaciteta već je djelimično obnovljen tokom nedavne pauze u borbama.

Američkoj vojsci također će biti potrebno vrijeme da uvjeri brodarsku industriju da je prolazak kroz Hormuški moreuz dovoljno siguran.

To podrazumijeva provođenje dosljednih operacija pratnje, poput one izvedene u utorak, kada su američke snage pratile komercijalne brodove kroz prolaz koji je prethodno očišćen od mina.

Američka vojska nada se da će do sljedećeg mjeseca proširiti očišćeni prolaz kroz moreuz kako bi brodovima omogućila slobodnije manevriranje.

Cilj je postepeno povećavati količinu nafte koja prolazi kroz ovaj ključni plovni put.

CNN je identificirao konkretne komercijalne brodove koji su u utorak prošli kroz moreuz, uključujući plovila koja su ulazila i izlazila iz područja. Riječ je o brodovima pod zastavama različitih država, od Saudijske Arabije do Francuske.

Ranije tokom sukoba američka vojska pokušala je pokrenuti sličnu operaciju pratnje pod nazivom „Projekt Sloboda“.

Operacija je ubrzo obustavljena nakon što je njena objava iznenadila ključne američke saveznike u Perzijskom zaljevu, posebno Saudijsku Arabiju. To je dovelo do prijetnji ograničavanjem američkog pristupa bazama i zračnom prostoru potrebnom za operacije protiv Irana.

Mjesecima kasnije čini se da rat ulazi u novu fazu.

S obzirom na to da jemenski Huti sada pokreću napade na Saudijsku Arabiju, regionalni partneri pružaju veću podršku američkim operacijama pratnje kroz Hormuški moreuz, rekao je prvi zvaničnik upoznat s operacijom.

Dok kroz moreuz prolaze milioni barela nafte, američke snage istovremeno pokušavaju uništiti iranske vojne kapacitete, zaštititi trgovačke brodove i dokazati da Teheran više ne može pouzdano kontrolirati ovaj ključni energetski koridor.

Pitanje koje ostaje jeste koliko dugo takva ravnoteža može potrajati i šta će se dogoditi ako Iran odluči pokazati da Hormuški moreuz još uvijek može pretvoriti u najopasniju tačku svjetskog energetskog sistema.

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