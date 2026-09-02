Zlato nastavlja pad, tržišta sve više očekuju rast kamatnih stopa

Cijena zlata nastavila je jučer padati, čime je nastavljen niz gubitaka nakon što je krajem augusta dostigla najviši nivo u posljednjih 15 sedmica. Glavni razlog su sve veća očekivanja da bi Federalne rezerve uskoro mogle povećati kamatne stope, što obično vrši pritisak na cijene plemenitih metala.

Zlato se jučer oko 10:45 sati prodavalo za oko 4.414,50 dolara, što je pad od približno 1,5 posto. Ranije tokom jutra cijena je pala na oko 4.374,10 dolara, odnosno 2,5 posto.

Srebro je u isto vrijeme vrijedilo oko 65,01 dolar, uz pad veći od dva posto. Tokom ranijeg trgovanja cijena je pala na 64,35 dolara.

Cijene zlata i srebra padaju svakog dana od kraja prošle sedmice, nakon što su dostigle najviše nivoe u posljednjih 15 sedmica.

Ole S. Hansen, šef strategije za robu u Saxo banci, kaže da su očekivanja o povećanju kamatnih stopa jedan od glavnih razloga pritiska na zlato. Drugi faktor je jačanje dolara, koji je u utorak ujutro ojačao oko 0,1 posto.

Očekivanja o povećanju kamata porasla su u petak nakon što je predsjednik Federalnih rezervi Kevin Warsh nagovijestio da bi centralna banka mogla imati „još posla“ ako se inflacija ne vrati na cilj od dva posto. Hansen je njegov govor opisao kao „jastrebovski“, odnosno kao signal strožije monetarne politike.

Zlato je tokom augusta snažno raslo, nakon uglavnom mirnog perioda tokom ljeta. Početkom mjeseca Ministarstvo finansija SAD najavilo je povećanje otkupa dugoročnog državnog duga, što je, prema analitičarima, dodatno podržalo cijenu zlata. Na rast je uticalo i slabljenje američkog dolara.

Sve veća vjerovatnoća povećanja kamata

Nakon Warshovog govora tržišta sve više očekuju da će Fed povećati kamatne stope.

Prema alatu FedWatch kompanije CME Group, vjerovatnoća povećanja kamata na sastanku u septembru iznosi 66,2 posto. Prije Warshovog govora bila je oko 36 posto.

REUTERS/Mariya Gordeyeva

Vjerovatnoća povećanja do sastanka u oktobru procjenjuje se na 75,9 posto, a do decembra na čak 89,7 posto.

Predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da bi Sjedinjene Američke Države trebale imati „najniže kamatne stope bilo gdje u svijetu“.

Trump se već dugo zalaže za niže kamatne stope i često je kritikovao prethodnog predsjednika Federalnih rezervi Jeromea Powella zbog monetarne politike.

Ipak, Trump je rekao da poštuje Warsha i da će predsjednik Feda „uraditi ono što mora“ kada je riječ o kamatnim stopama.

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