Najdeblji papagaj na svijetu ruši rekord star 75 godina: Populacija raste

Populacija kakapoa, najtežeg papagaja na svijetu, premašila je 300 jedinki prvi put nakon otprilike 75 godina. Rekordna sezona razmnožavanja, potaknuta obilnim urodom bobica autohtonog novozelandskog stabla rimu, povećala je broj kritično ugroženih ptica na 325.

Ukupno 90 mladunaca zvanično je 1. septembra dodano u populaciju, čime je dostignut najveći broj kakapoa otkako je počeo program njihovog oporavka.

“Posljednji put kad se smatralo da je populacija premašila 300 jedinki možda je bilo prije 75 godina”, rekla je Deidre Vercoe, menadžerica operacija novozelandskog programa za oporavak kakapoa.

Dodala je da je između prethodnih sezona razmnožavanja prošlo četiri godine, zbog čega je ovogodišnji rast populacije posebno značajan.

Kakapoi su jedine noćne i neleteće papige na svijetu. Nekada su bili brojni širom Novog Zelanda, ali je njihova populacija naglo opala nakon dolaska predatora poput mačaka i hermelina. Početkom 20. stoljeća bili su gotovo pred izumiranjem.

Program oporavka pokrenut je 1995. godine, kada je u populaciji bio svega 51 kakapo. Od tada se stručnjaci suočavaju s problemima genetske raznolikosti, neplodnosti i niske stope izlijeganja mladunaca. Danas postoje tri populacije za razmnožavanje, sve na otocima bez predatora uz Južno ostrvo.

Foto: Pixabay.com

Kakapoi se razmnožavaju tek svake dvije do četiri godine, kada autohtona stabla rimu proizvedu velike količine bobica. Nakon četverogodišnjeg čekanja, ovogodišnji obilan urod pokrenuo je sezonu parenja i doveo do rekordnog broja mladunaca.

“U prvim godinama programa oporavka trebalo je 16 godina da se dobije toliko mladunaca”, rekla je Vercoe.

Kakapoi mogu živjeti između 60 i 80 godina i težiti do četiri kilograma. Poznati su i po neobičnom ponašanju, zbog kojeg privlače veliku pažnju javnosti. Više od 100.000 ljudi pratilo je prenos uživo jedne ženke tokom sezone razmnožavanja, gledajući je kako spava, jede i brine o gnijezdu i mladuncima.

Mužjaci kakapoa okupljaju se na mjestima poznatim kao “lek”, gdje proizvode karakterističan duboki zvuk. On nastaje zahvaljujući zračnim vrećicama u njihovim prsima dok sjede u udubljenjima iskopanim u zemlji. Zvuk može putovati i do pet kilometara, a opisan je kao zvuk sličan nježno odsviranoj žici violončela.

Nakon parenja ženke obično polažu između jednog i četiri jajeta i same brinu o jajima i izleglim mladuncima približno šest mjeseci, navodi britanski list Guardian.

Kada napune 150 dana, mladunci se smatraju dovoljno samostalnim da budu uključeni u ukupnu populaciju. Najmlađi kakapo ovogodišnje sezone bila je ženka Awarua-A3, koja se izlegla 30. marta.

Modeli predviđaju da bi naredna sezona razmnožavanja mogla početi već 2028. godine. Vercoe kaže da će stručnjaci iskoristiti naredni period za pripreme i pokušati zadržati pozitivan trend nakon rekordne godine.

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