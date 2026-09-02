Shein nakon slabog izlaska na berzu ponovo pada, dionice izgubile više od 3%

Dionice kompanije Shein pale su više od tri posto u srijedu, samo dan nakon slabog prvog dana trgovanja na berzi u Hong Kongu, gdje je dugo očekivana inicijalna javna ponuda (IPO) privukla veliku pažnju investitora.

Online trgovac brzom modom u utorak je tokom trgovanja izgubio čak 10 posto, ali je do kraja dana uspio gotovo vratiti vrijednost na cijenu po kojoj su dionice ponuđene, odnosno 48,56 hongkonških dolara.

U ranoj trgovini u srijedu dionica Sheina trgovala se po cijeni od 46,94 hongkonška dolara. Istovremeno je referentni indeks Hang Seng bio u padu od oko 0,9 posto.

Rast cijene Sheina pred kraj prvog dana trgovanja vjerovatno je bio posljedica takozvanih mjera stabilizacije, koje se mogu koristiti kod velikih berzanskih debija kako bi se spriječio nagli pad cijene, naveli su izvor i analitičari.

Vrijednost kompanije pala za gotovo tri četvrtine

Shein je IPO-om prikupio 1,7 milijardi dolara, čime je kompanija procijenjena na 26,5 milijardi dolara.

To je gotovo četvrtina njene najviše procijenjene vrijednosti od približno 100 milijardi dolara iz 2022. godine.

Slab početak na berzi dolazi u trenutku kada se kompanija suočava s nizom pritisaka na poslovanje. Investitori i analitičari navode više carine na ključnim tržištima, sve veće regulatorne rizike i snažniju konkurenciju kao faktore koji otežavaju Sheinove izglede za rast.

“Slabi rezultati Sheina odražavaju preispitivanje priče o rastu kompanije koju je sada teže procijeniti”, rekao je Brandon Ho, direktor investicijskog savjetovanja za Singapur u kompaniji Arta Finance.

Rast prihoda usporio je tokom posljednjih nekoliko godina, dok su profitne marže pod pritiskom, navodi Reuters.

Više carine i troškovi carinjenja u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji dodatno slabe ekonomsku logiku Sheinovog modela jeftine prekogranične prodaje, navode analitičari.

Kompanija je godinama gradila poslovni model na izuzetno brzoj proizvodnji velikog broja jeftinih odjevnih proizvoda i njihovoj direktnoj prodaji potrošačima širom svijeta. Rast troškova i regulatorni pritisak sada predstavljaju sve veći izazov za takav model.

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