Rusija mijenja ratnu doktrinu: Oružje koje je desetljećima dominiralo bojnim poljem gubi važnost

Širenje ukrajinskih „zona uništenja“ sve više ograničava djelovanje ruskih tenkova i artiljerije. Moskva zbog toga traži novi način da zadrži prednost u vatrenoj moći na frontu.

Ruska vojska tradicionalno se oslanja na sovjetsku doktrinu koja predviđa snažnu i koncentrisanu vatru na neprijateljske položaje prije napredovanja kopnenih snaga. Tu ulogu decenijama su imali tenkovi i artiljerija. Međutim, ukrajinski dronovi sada sve više ograničavaju njihovo djelovanje.

Ukrajinske „zone uništenja“ protežu se kilometrima ispred položaja i pod stalnim su nadzorom dronova koji otkrivaju ruska vozila i vojnike. U pojedinim područjima dosežu 10 do 15 kilometara, dok neke ukrajinske jedinice napadaju ciljeve udaljene i do 30 kilometara.

To rusku artiljeriju dovodi u sve veći problem. Sistemi poput D 30 i 2S1 imaju efektivni domet od približno 15 do 22 kilometra, pa se i oni sve češće nalaze pod prijetnjom ukrajinskih dronova.

FPV dronovi preuzimaju posao artiljerije

Rusija zbog toga sve više koristi FPV dronove. Prema ukrajinskim izvještajima, ruske snage oko Družkivke i Dobropilje svakodnevno lansiraju hiljade ovih dronova protiv ukrajinskih položaja i logističkih pravaca.

U području Družkivke navodno se svakodnevno koristi više od 1.500 FPV dronova, dok se još oko 1.200 lansira prema Dobropilji. U te brojke nisu uključeni FPV dronovi kojima se upravlja putem optičkih vlakana.

Ovakva taktika omogućava Rusiji da zadrži oslanjanje na snažnu vatrenu moć, ali bez izlaganja velikog broja tenkova i artiljerijskih sistema. Dron može napasti pojedinačni položaj, vozilo ili vojnika, dok operater ostaje nekoliko kilometara iza prve linije.

Rusija istovremeno mijenja i strukturu svojih jedinica. Na sjeveru Sumske i Harkivske oblasti pojedine tenkovske jedinice navodno se raspuštaju, dio vojnika prebacuje se u jedinice za upravljanje dronovima, dok se drugi raspoređuju u jurišne jedinice.

Dronovi su jeftiniji i mnogo lakši za skrivanje i premještanje od tenkova i artiljerijskih sistema. Za obuku njihovih operatera potrebno je manje vremena nego za obuku artiljerijskih posada, što Rusiji omogućava brže formiranje novih timova.

Gubitak jednog drona također je neuporedivo manji problem od gubitka tenka ili artiljerijskog sistema.

Masovna upotreba FPV dronova može ukrajinske vojnike prisiliti da ostanu u zaklonu, čime ruske jurišne jedinice dobijaju više prostora za napredovanje. Na taj način dronovi mogu ostvariti dio efekta koji je ranije postizan dugotrajnim artiljerijskim bombardovanjem.

Dronovi ipak nisu jedino sredstvo. Rusija koristi i veće bespilotne letjelice za napade dublje iza ukrajinskih linija, dok avijacija koristi klizne bombe protiv utvrđenih položaja.

REUTERS/Stringer

Ukrajina pokušava pronaći odgovor

Ukrajina se suočava sa sve većim izazovom. Veliki broj ruskih FPV dronova može preopteretiti postojeće protudronske sisteme.

Elektronsko ratovanje pruža dodatnu zaštitu, ali i ruski dronovi se brzo tehnološki razvijaju. Ukrajina će zato morati kombinovati elektronsko ratovanje, sredstva za fizičko uništavanje dronova, prepreke i napade na položaje ruskih operatera.

Ipak, nova ruska taktika ne znači automatski i veće teritorijalne dobitke.

Prema Institutu za proučavanje rata, ISW, ruske snage, uprkos hiljadama FPV dronova koje svakodnevno koriste prema Družkivki i Dobropilji, na tom području nisu ostvarile potvrđeno napredovanje.

To pokazuje i glavni problem nove taktike. Dronovi Rusiji omogućavaju snažniju vatrenu podršku uz manje gubitke tehnike, ali ne rješavaju osnovni problem, sposobnost brzog napredovanja kopnenih snaga.

Zbog toga bi rat mogao nastaviti poprimati oblik sporog i iscrpljujućeg sukoba, u kojem će dronovi imati sve važniju ulogu, dok će tenkovi i artiljerija biti sve opreznije korišteni.

Vikram Mittal, suradnik Forbesa (link na originalan članak)

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