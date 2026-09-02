Ovo je deset najbogatijih ljudi na svijetu: Na listi dva nova imena, a jedno dolazi iz Evrope

Elon Musk i dalje uvjerljivo drži vrh liste najbogatijih ljudi svijeta. Njegovo bogatstvo u augustu je poraslo za čak 202 milijarde dolara, nakon što je vrijednost SpaceX-a povećana za 33 posto, a Teslinih dionica za 18 posto.

Musk sada vrijedi 892 milijarde dolara i sve je bliže tome da ponovo postane jedini bilioner u historiji. Njegov rekord iznosi 1,33 biliona dolara, koliko je vrijedio sredinom juna.

Drugi najbogatiji čovjek svijeta je Larry Page sa 277 milijardi dolara. Osnivač Googlea u augustu je izgubio 15 milijardi dolara. Jeff Bezos je izgubio 10 milijardi, a Sergey Brin 13 milijardi, ali su zadržali treće i četvrto mjesto.

Prvih šest na listi ostalo je nepromijenjeno. Promjene su se dogodile od sedmog do desetog mjesta.

Larry Ellison popeo se sa osmog na sedmo mjesto, nakon što je njegovo bogatstvo povećano za 25 milijardi dolara, na ukupno 193 milijarde. Jensen Huang pao je na osmo mjesto, iako je njegovo bogatstvo poraslo za 17 milijardi dolara.

Bernard Arnault i Warren Buffett ispali su iz prvih deset nakon pada vrijednosti dionica kompanija LVMH i Berkshire Hathaway.

Patrick Pleul/Pool via REUTERS

Na njihova mjesta ušli su bivši direktor Microsofta Steve Ballmer, sa 155 milijardi dolara, i Španac Amancio Ortega, osnivač Inditexa i vlasnik Zare, sa 148 milijardi dolara.

Devet od deset najbogatijih ljudi na svijetu su Amerikanci. Jedini Evropljanin među njima je Ortega.

Prema podacima Forbesa od 1. septembra, deset najbogatijih ljudi na svijetu zajedno vrijede oko 2,8 biliona dolara, u odnosu na 2,6 biliona mjesec ranije.

Deset najbogatijih ljudi svijeta

Elon Musk, 892 milijarde dolara

Larry Page, 277 milijardi dolara

Jeff Bezos, 268 milijardi dolara

Sergey Brin, 256 milijardi dolara

Michael Dell, 241 milijarda dolara

Mark Zuckerberg, 197 milijardi dolara

Larry Ellison, 193 milijarde dolara

Jensen Huang, 191 milijarda dolara

Steve Ballmer, 155 milijardi dolara

Amancio Ortega, 148 milijardi dolara

Musk i dalje daleko ispred svih

Muskovo bogatstvo najvećim dijelom dolazi od SpaceX-a i Tesle. Posjeduje oko 38 posto SpaceX-a i gotovo 11 posto Tesle, uz dodatne dionice koje bi mu mogle povećati vlasnički udio u Tesli.

SpaceX sada vrijedi gotovo dva biliona dolara, dok je vrijednost Tesle oko 1,2 biliona.

Musk je rođen u Južnoafričkoj Republici, a prije 18. godine preselio se u Kanadu. Kasnije je otišao u Sjedinjene Američke Države, gdje je osnovao ili vodio kompanije poput PayPala, SpaceX-a i Tesle.

Amancio Ortega, osnivač Inditexa, kompanije poznate po Zari, vratio se među deset najbogatijih ljudi svijeta.

Njegovo bogatstvo iznosi 148 milijardi dolara. Posjeduje oko 60 posto Inditexa, a veliki dio novca ulaže u nekretnine širom Evrope i Sjeverne Amerike. Njegov nekretninski portfelj vrijedi više od 20 milijardi dolara.

Najbogatija žena na svijetu i dalje je Alice Walton, nasljednica bogatstva osnivača Walmarta Sama Waltona.

Na dan 1. septembra 2026. njeno bogatstvo procjenjuje se na 116 milijardi dolara, što je svrstava na 16. mjesto među najbogatijim ljudima svijeta.

Link na originalan članak

Please enable JavaScript

