Google pokreće solarnu elektranu s baterijama na bazi cinka

Google će biti glavni kupac električne energije iz solarne elektrane vrijedne 350 miliona dolara. Ona se gradi na mjestu nekadašnjeg površinskog rudnika uglja u Zapadnoj Virdžiniji.

Projekat će kombinovati litijumske baterije s cinkovim baterijama većeg kapaciteta za dugotrajno skladištenje energije. Cilj je da podatkovni centri ove tehnološke kompanije danonoćno dobijaju čistu energiju.

Elektranu gradi kompanija MN8 Energy. Projekat će obuhvatati 86 megavata solarnih kapaciteta, kao i litijum, željezo, fosfatne baterije kapaciteta 280 megavat, sati za kratkotrajno skladištenje energije.

Tu su i cinkove baterije kapaciteta 100 MWh, koje proizvodi kompanija Eos Energy. One će osiguravati električnu energiju tokom noći, najmanje 10 sati.

Kada bude u potpunosti završena 2030. godine, elektrana će biti priključena na glavnu elektroenergetsku mrežu istočne obale SAD. Google će narednih 20 godina kupovati električnu energiju iz ovog projekta, rekao je izvršni direktor kompanije MN8, Jon Joder, za Forbes.

„Ovo je projekat osmišljen da pomjeri granice tehnologije“, rekao je on. „Ne tvrdimo da smo pronašli ključ koji će omogućiti solarnim elektranama da neprekidno osiguravaju stabilan dotok električne energije 24 sata dnevno, ali tome se sve više približavamo.“

REUTERS/Andrew Kelly

Javno raspoloženje prema podatkovnim centrima u SAD teško da može biti gore. Prema istraživanju Gallupa, čak 70 posto Amerikanaca protivi se izgradnji ogromnih objekata u blizini svojih domova zbog njihovog utjecaja na cijene komunalnih usluga, potrošnju vode i nivo buke.

Istovremeno, velike tehnološke kompanije koje grade ove centre ulažu milijarde dolara u projekte čiste energije. Podstiču ulaganja u solarnu energiju, baterije i vjetroelektrane, nakon što je Trumpova administracija ukinula većinu federalnih podsticaja za obnovljive izvore energije.

Glavni motiv za ovakva ulaganja vjerovatno su brzina realizacije i ekonomičnost. Nagli rast potražnje za električnom energijom u SAD učinio je obnovljive izvore najbržom opcijom za izgradnju novih kapaciteta.

Trenutno je potrebno oko sedam godina za instaliranje novih plinskih turbina.

„Trenutno nemamo ista ograničenja u lancima snabdijevanja s kojima se suočavaju drugi oblici proizvodnje električne energije“, rekao je Joder.

On procjenjuje da kompanija MN8, izdvojena iz Goldman Sachs, upravlja projektima obnovljive energije vrijednim oko šest milijardi dolara širom SAD. Riječ je o ukupnom kapacitetu proizvodnje od približno četiri gigavata.

„Ako pogledate sve aktivnosti koje su tokom protekle decenije bile usmjerene na razvoj novih energetskih projekata, one su uglavnom bile fokusirane na obnovljive izvore energije.“

Cinkove baterije kompanije Eos Energy, sa sjedištem u Pittsburghu, mogle bi biti veoma privlačna opcija za povećanje stabilnosti elektroenergetske mreže i napajanje podatkovnih centara, ne samo zato što mogu skladištiti električnu energiju do 14 sati.

Fokus na obnovljive izvore energije

One također imaju mali rizik od pregrijavanja. Uglavnom se oslanjaju na materijale koji se mogu nabavljati u SAD, rekao je izvršni direktor kompanije Joe Mastrangelo.

„Ako pogledate glavne primjene koje smo do sada instalirali na terenu, imamo projekte koji kombinuju solarnu energiju i skladištenje, imamo i projekat vjetroelektrane sa sistemom za skladištenje energije. Veliki dio našeg poslovanja odnosi se i na samostalne sisteme za skladištenje energije koji služe za stabilizaciju elektroenergetske mreže“, rekao je on.

„I, što je veoma važno, 91 posto materijala koje koristimo za izgradnju potiče iz SAD, dok se cjelokupna proizvodnja, kao i podaci i analitika, također obavljaju u SAD.“

Projekat Mammoth Solar, koji je osmislila kompanija MN8 u okrugu Kanawha u Zapadnoj Virdžiniji, na kraju će proizvoditi dovoljno električne energije za snabdijevanje manjeg grada. Gradi se na mjestu nekadašnjeg površinskog rudnika uglja.

„To je pravi brownfield projekat“, rekao je Joder. „U mogućnosti smo da projekat postavimo upravo na toj lokaciji i zemljište koje je prethodno bilo značajno narušeno ponovo stavimo u produktivnu upotrebu.“

Alan Osman, novinar Forbes

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