Nema volana, nema papučica: Tesla sprema potez koji bi mogao promijeniti budućnost vožnje

Tesla je zaintrigirala javnost misterioznim objavama na društvenoj mreži X, u kojima poručuje „isprobajte“ i „nema volana, nema papučica“, samo dan uoči dugo očekivanog predstavljanja novosti vezanih za Cybercab, potpuno autonomno vozilo namijenjeno usluzi robotaksija.

Događaj, kojem mogu prisustvovati samo pozvani gosti, zakazan je za četvrtak u Austinu, u američkoj saveznoj državi Teksas, a očekuje se da će Tesla predstaviti nove detalje o vozilu koje bi trebalo predstavljati jedan od najvažnijih koraka kompanije prema potpuno autonomnom prijevozu.

Kompanija Elona Muska prvi put je predstavila Cybercab u oktobru 2024. godine.

Riječ je o vozilu posebno razvijenom za autonomnu vožnju, sa samo dva sjedišta, bez klasičnog volana i papučica.

Tesla je u srijedu dodatno podgrijala atmosferu objavama na X-u. Jedna od njih sadržavala je kratku poruku „nema volana, nema papučica“, dok je druga pozivala korisnike da „isprobaju“ vozilo u Austinu.

Elon Musk je na svom profilu dodatno podijelio i prikvačio objavu sa porukom „Oluja Cybercabova“.

Sve to dolazi uoči događaja na kojem bi Tesla trebala otkriti više informacija o planovima za Cybercab, čiji je dizajn javnosti predstavljen prije gotovo dvije godine.

Vozilo bez vozača

Tesla je Cybercab osmislila kao dvosjed namijenjen potpuno autonomnoj vožnji, sa karakterističnim vratima koja se otvaraju prema gore, u obliku leptirovih krila.

Kompanija je ranije saopćila da vozilo neće imati ni volan ni papučice, jer je zamišljeno da se kreće bez potrebe za ljudskim vozačem.

Tesla je već testirala verziju ovog posebno razvijenog robotaksija na više američkih tržišta, ali su neka testna vozila i dalje imala ljudske vozače i klasične kontrole.

U srijedu su analitičar kompanije New Street Research Pierre Ferragu i brojni Teslini obožavatelji na društvenoj mreži X objavili videozapise koji prikazuju Cybercab vozila kako se kreću javnim ulicama Austina.

Na nekim snimcima vozila su se kretala bez vozača za upravljačem. Upravo je to ono što je izazvalo najveću pažnju investitora. Optimistični investitori vjeruju da bi Tesla uskoro mogla pokrenuti veliki broj robotaksija u više američkih gradova.

Kompanija na taj način pokušava smanjiti prednost koju trenutno ima Waymo, kompanija koja je već izgradila značajnu komercijalnu mrežu autonomnih taksija.

Elon Musk još od najmanje 2016. godine govori investitorima i korisnicima Tesle da je potpuno autonomno putovanje automobilom bez ikakve ljudske intervencije praktično nadohvat ruke.

Međutim, takvo vozilo još nije postalo stvarnost u obimu koji je Musk ranije najavljivao.

Tesla trenutno prodaje automobile opremljene sistemom FSD, odnosno Full Self Driving, koji se i dalje koristi uz nadzor vozača.

To znači da osoba mora ostati na vozačkom mjestu i biti spremna u svakom trenutku preuzeti kontrolu nad vozilom ili zakočiti.

Prema podacima jednog od dostupnih Tesla Robotaxi trackera, kompanija je u Sjedinjenim Američkim Državama imala nešto više od 200 vozila registrovanih kao „nenadzirana“.

Takva vozila mogu raditi bez ljudskog vozača u određenim geografski ograničenim područjima gradova u kojima je takav način rada dozvoljen.

Tesla je do sada zabilježila vožnje svojih „nenadziranih“ vozila u gradovima poput Austina, Dallasa, Houstona, Miamija, Orlanda i Tampe.

Waymo već ima hiljade vozila

Dok Tesla još pokušava dokazati da može masovno uvesti autonomna vozila, Waymo je već napravio značajan iskorak.

Kompanija koja posluje u okviru Googleove matične grupacije Alphabet trenutno ima komercijalnu uslugu robotaksija u 14 američkih gradova.

Njena flota broji oko 4.000 vozila bez vozača na američkim cestama, dok se autonomna vozila testiraju i na dodatnim tržištima.

Tu se vidi koliko je velik izazov pred Teslom. Tesla ne pokušava samo predstaviti novu vrstu automobila, već pokušava sustići kompaniju koja već ima funkcionalnu komercijalnu mrežu autonomnog prijevoza.

Uoči očekivanog predstavljanja Cybercaba, analitičari Morgan Stanleyja poručili su da bi Tesline dionice mogle ponovo dobiti zamah ako događaj bude uključivao značajnije širenje flote vozila koja mogu raditi bez ljudskog nadzora.

Tesline dionice ove godine pale su oko 21 posto, računajući do završetka trgovanja u srijedu. Analitičari, međutim, upozoravaju da bi reakcija tržišta mogla biti slaba ili čak negativna ukoliko Tesla ne predstavi dovoljno uvjerljive novosti.

Morgan Stanley trenutno ima ciljanu cijenu od 400 dolara za Tesline dionice i preporuku koja odgovara ocjeni „zadrži“.

Analitičari smatraju da će kontinuirani rast broja nenadziranih vozila, bilo da je riječ o Cybercabu ili Modelu Y, biti ključan za eventualni bolji učinak Teslinih dionica do kraja godine.

Teksas postaje Teslina velika laboratorija

Tesla je do srijede navečer imala 45 Cybercab vozila odobrenih za rad bez vozača u Teksasu.

Ukupno je u toj saveznoj državi bilo registrovano 420 vozila namijenjenih radu bez vozača, prema javno dostupnim podacima Teksaškog odjela za motorna vozila.

To pokazuje da Tesla postepeno povećava broj autonomnih vozila na američkim cestama, ali i da je Cybercab još uvijek daleko od masovne primjene.

Austin bi zato mogao postati jedno od najvažnijih mjesta za Teslin eksperiment s autonomnim prijevozom.

Ako kompanija uspije dokazati da Cybercab može sigurno, pouzdano i bez ljudske intervencije prevoziti putnike, to bi moglo otvoriti potpuno novo tržište.

Ipak, uz velike najave dolaze i ozbiljna pitanja. Američka Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog saobraćaja, NHTSA, trenutno provodi najmanje dvije istrage povezane s mogućim sigurnosnim nedostacima Teslinih djelimično automatiziranih sistema vožnje.

Tesla je također bila predmet kritika zbog zahtjeva da se iz izvještaja o saobraćajnim nesrećama ukloni znatno više informacija nego što to rade druge kompanije koje razvijaju autonomna vozila.

Kritičari upozoravaju da bi takva praksa mogla otežati javnosti i stručnjacima da procijene stvarnu sigurnost Tesline tehnologije.

Zbog toga će predstojeći događaj u Austinu biti mnogo više od običnog predstavljanja novog automobila.

Tesla pokušava dokazati da budućnost automobila nije samo električna, nego i potpuno autonomna.

A ako se u Austinu zaista pojavi veći broj Cybercabova bez volana, bez papučica i bez vozača, pitanje više neće biti kada će takva tehnologija doći.

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