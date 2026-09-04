Josh Kushner se oglasio nakon propasti FIFA sporazuma

Milijarder i investitor Josh Kushner u ponedjeljak je prvi put javno govorio o propalom sporazumu o prodaji vlasničkih udjela povezanih sa Svjetskim prvenstvom FIFA, poručivši Forbesu i drugim medijima da njegova kompanija Thrive Capital nije bila svjesna „političke dinamike“ koja je dovela do brzog kraha dogovora.

Kushner je rekao da se njegova kompanija Thrive Capital „ne bi uključila“ u posao da je na vrijeme razumjela „političku dinamiku globalnog fudbala i koliko su neki spremni daleko da idu“.

Sporazum je propao nekoliko sedmica ranije, nakon što je UEFA, evropska fudbalska konfederacija, zaprijetila bojkotom FIFA takmičenja ukoliko bi plan bio sproveden.

Kushner je naveo da je novac u fudbalu „historijski bio koncentrisan u malom broju zemalja“ i da je veoma kontroverzni sporazum trebalo omogućiti ravnomjerniju raspodjelu sredstava prema „nedovoljno razvijenim državama“.

Kritičari su, međutim, tvrdili da je upravo to bio način da se pridobije podrška manjih zemalja, koje u sistemu FIFA imaju jednako pravo glasa kao i najveće fudbalske sile.

Milijarder je također rekao da plan nije predstavljao „obavezu niti unaprijed određenu odluku“ za države članice, čime je osporio tumačenje UEFA, koja je plan ranije opisala kao „ultimatum“, nakon što je predsjednik FIFA Gianni Infantino postavio rok za glasanje o sporazumu u septembru.

Reuters/Brendan McDermid

Kushner je dodao da i dalje stoji iza motiva programa. Njegove izjave prvi je u ponedjeljak ujutro objavio Axios.

„Novac u fudbalu historijski je bio koncentrisan u malom broju zemalja. Ideja FFE, odnosno FIFA Forward Enterprise, planirane komercijalne kompanije FIFA, bila je da se više kapitala i vlasničkih udjela ravnomjernije usmjeri prema svih 211 zemalja članica. Time bi se osigurala znatno veća ulaganja u nedovoljno razvijene države radi razvoja lokalnih talenata, podrške fudbalu na lokalnom nivou, unapređenja iskustva navijača i, konačno, razvoja igre širom svijeta.

To je bila ideja o kojoj bi glasala svaka članica, a ne obaveza ili unaprijed donesena odluka.

Iako i dalje stojimo iza motiva FFE-a, nismo dovoljno razumjeli političku dinamiku globalnog fudbala niti koliko su neki spremni daleko da idu.

Thrive ima dugu historiju partnerstva sa svim zainteresovanim stranama. Da smo znali u šta će se sve ovo pretvoriti, ne bismo se uključili“, naveo je Kushner.

Kushnerovo bogatstvo procjenjuje se na 16,7 milijardi dolara

Forbes procjenjuje da Kushnerovo bogatstvo u ponedjeljak iznosi 16,7 milijardi dolara, a najveći dio tog bogatstva stekao je preko svoje venture capital kompanije Thrive Capital.

Kompaniju je osnovao 2009. godine, a među njenim ranim ulaganjima bile su tehnološke kompanije poput Instagrama i OpenAI-ja. Kushner se posljednjih godina proširio i na sport.

Thrive je ranije ove godine kupio udio u bejzbolskom klubu San Francisco Giants, dok je Kushner početkom ovog mjeseca, zajedno s bivšim izvršnim direktorom kompanije Disney Bobom Igerom, kupio kontrolni udio u Los Angeles Lakersima.

Kushner je brat Jareda Kushnera, osnivača kompanije Affinity Partners i supruga Ivanke Trump, kćerke predsjednika Donalda Trumpa. Njihov otac je investitor u nekretnine i američki ambasador u Francuskoj Charles Kushner.

UEFA traži dodatne informacije o Infantinovim poslovima

Kushnerove izjave dolaze svega nekoliko dana nakon što je UEFA pokrenula sudski postupak u SAD kako bi pokušala pribaviti dodatne informacije o Infantinovim kontaktima i poslovima s Thriveom i drugim akterima uključenim u pripremu sporazuma.

UEFA je prošle sedmice zatražila od američkog suda da izda naloge za dostavljanje komunikacije, uoči mogućeg podnošenja krivične prijave protiv Infantina u Švicarskoj. Thrive nije optužen ni za kakvo nezakonito postupanje u tom procesu.

Procesno ročište zakazano je za ponedjeljak, kada se očekuje da Thrive potvrdi prijem sudskog naloga, objavio je Axios. Kompanija nije imala dodatnih komentara o pravnom postupku. Infantino bi se trebao ponovo kandidovati za predsjednika FIFA 2027. godine.

Zachary Folk, Forbes

Josh Kushner Breaks Silence After FIFA Deal Falls Apart

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