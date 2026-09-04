BiH snažno ulazi u novu eru vojne industrije: Prihodi šest kompanija premašili pola milijarde KM

U Sarajevu je održan prvi međunarodni sajam namjenske industrije First Balkan Shield 2026, koji je na jednom mjestu okupio domaće i međunarodne kompanije, predstavnike institucija i odbrambenog sektora. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da je prihod šest ključnih kompanija namjenske industrije FBiH sa 270 miliona KM u 2022. povećan na 554 miliona KM u 2025. godini, dok je premijer FBiH Nermin Nikšić poručio da nema snažne države bez vlastitih kapaciteta.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović naglasio je da modernizacija namjenske industrije mora biti dugoročno opredjeljenje zemlje.

Otvaranjem First Balkan Shielda 2026 Bosna i Hercegovina prvi put je dobila međunarodni sajam ovog tipa, a predstavnici vlasti i industrije poslali su poruku da domaća namjenska industrija više ne treba biti posmatrana samo kroz tradiciju, nego kao jedan od važnih oslonaca budućeg ekonomskog, tehnološkog i sigurnosnog razvoja zemlje.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić kazao je da otvaranjem sajma BiH prvi put na jednom mjestu pokazuje snagu industrije koja ima više od 70 godina tradicije.

„Mi svaku fabriku možemo izgraditi, mašinu možemo kupiti, ali znanje koje se gradi preko sedamdeset godina ne može se stvoriti preko noći“, poručio je Lakić.

Podsjetio je da domaće kompanije danas izlažu na najvećim svjetskim sajmovima, pregovaraju s partnerima širom svijeta i izvoze na zahtjevna tržišta.

„Tamo nas poznaju, tamo znaju šta možemo proizvesti. Tamo cijene naše znanje, kvalitet i iskustvo“, rekao je.

Lakić: Prihodi šest kompanija sa 270 porasli na 554 miliona KM

Lakić je iznio i konkretne podatke o poslovanju šest ključnih kompanija namjenske industrije Federacije BiH.

„Prihodi šest ključnih kompanija namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine povećani su sa 270 miliona u 2022. na 554 miliona konvertibilnih maraka u 2025.“, kazao je.

Prema njegovim riječima, istovremeno su rasli izvoz i dobit, otvarana su nova radna mjesta, a ponovo se ulaže u opremu, proizvodne linije, modernizaciju pogona, nove hale, povećanje kapaciteta i razvoj novih proizvoda.

„I više ne govorimo samo o očuvanju postojećih fabrika. Sada govorimo o novim“, poručio je.

Naveo je da je pokrenut projekt nove fabrike namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu, čime ova industrija dolazi i u Krajinu.

„Uskoro se očekuje i početak izgradnje nove fabrike namjenske industrije i u Tuzlanskom kantonu, čime i ovaj kanton dobija svoju prvu namjensku fabriku“, najavio je Lakić.

„Ovo je borba za ekonomski suverenitet, snagu i ponos BiH“

Lakić je naglasio da organizovanje prvog međunarodnog sajma namjenske industrije ima širi značaj.

„Mi sada s ovim sajmom više ne čekamo da nam neko drugi otvori vrata. Mi ta vrata sami otvaramo, ali ih otvaramo i za druge“, kazao je.

Poručio je da je First Balkan Shield dokaz da BiH može realizovati projekte koji su ranije smatrani gotovo nemogućim.

„Ovo više nije samo borba za sajam. Ovo je borba za ekonomski suverenitet, snagu i ponos Bosne i Hercegovine“, rekao je Lakić.

Najavio je i nastavak razvoja sajma.

Naredni First Balkan Shield, prema njegovim riječima, bit će održan 1. septembra 2028. godine, a pripreme počinju odmah nakon završetka ovogodišnjeg događaja.

„Želimo da bude još veći, još snažniji i sadržajniji. S još više izlagača, kompanija, sa još više država, učesnika, poslovnih susreta i prije svega više zaključenih poslova“, rekao je.

Hazim Aljović/FENA

Nikšić: Nema snažne države bez vlastitih kapaciteta

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić poručio je da namjenska industrija za Vladu FBiH nije sporedna privredna grana.

„Želim biti potpuno jasan. Nema snažne države bez vlastitih kapaciteta, nema sigurnosti bez znanja i tehnologije, a nema razvoja bez radnih mjesta koja ljudima daju dostojanstvo i budućnost“, kazao je Nikšić.

Naglasio je da je namjenska industrija dio sigurnosne, industrijske i razvojne politike Vlade FBiH.

„Ne govorimo o poticanju sukoba. Govorim o odgovornoj državi koja razumije da se mir čuva stabilnošću, sposobnošću i ozbiljnim partnerstvima“, rekao je.

Nikšić je naveo tri stuba na kojima počiva takva politika: vlastiti odbrambeni kapacitet, pouzdano partnerstvo s NATO-om i domaću proizvodnju kao element sigurnosti države.

„Ne možemo upravljati budućnošću ako je samo uvozimo“

Govoreći o domaćoj proizvodnji, Nikšić je naglasio potrebu za bržim uvođenjem savremenih tehnologija, opreme i efikasnijih proizvodnih procesa.

„Moramo ulagati danas kako bismo bili konkurentni sutra“, rekao je.

To, prema njegovim riječima, podrazumijeva veću automatizaciju, ulaganje u istraživanje i razvoj te snažniju vezu između obrazovanja, nauke i industrije.

Kao primjer domaće kompanije koja je ostvarila snažan izvozni rezultat izdvojio je UNIS Ginex iz Goražda, navodeći da je njegova proizvodnja pretežno izvoznog karaktera i prisutna u više od 40 zemalja.

„Izvoz nije samo prihod. Izvoz je međunarodno povjerenje“, poručio je Nikšić.

Cilj je, dodao je, da sajam rezultira novim ugovorima, tržištima i partnerstvima.

„Ne možemo upravljati budućnošću ako je samo uvozimo. Moramo je stvarati ovdje, u našim fabrikama, našim razvojnim centrima i našim školama“, kazao je.

Bećirović: Modernizacija mora biti dugoročno opredjeljenje

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kazao je da First Balkan Shield predstavlja priliku da BiH pokaže koliko su odbrambena i namjenska industrija važne za njenu sigurnosnu, ekonomsku i tehnološku budućnost.

Podsjetio je da namjenska industrija BiH ima više od sedam decenija tradicije.

„Iza te tradicije stoje ljudi, znanje, inženjerska kultura, iskustvo, istraživački kapaciteti i sposobnost razvoja i proizvodnje složenih proizvoda. To je strateški kapital Bosne i Hercegovine“, poručio je.

Bećirović smatra da iskustvo koje BiH posjeduje treba prilagoditi savremenim sigurnosnim izazovima.

„Zato modernizacija domaće namjenske industrije mora biti dugoročno opredjeljenje“, kazao je.

Prema njegovim riječima, potrebna su ulaganja u savremenu opremu i proizvodne kapacitete, ali i istraživanje i razvoj, digitalizaciju, automatizaciju, umjetnu inteligenciju, robotiku, nove materijale i senzorske tehnologije.

Posebno je istakao ulaganje u ljude – inženjere, istraživače, tehničke stručnjake i mlade koji bi znanje stečeno u BiH trebali pretvarati u nove proizvode, tehnologije i poslovne prilike.

Bećirović: BiH je jasno opredijeljena za euroatlantski i evropski put

Bećirović je govorio i o sigurnosnom i vanjskopolitičkom pravcu Bosne i Hercegovine.

„Bosna i Hercegovina je jasno opredijeljena za euroatlantski i evropski put“, rekao je.

Ocijenio je da, u vremenu ozbiljno narušene evropske sigurnosne arhitekture, nastavak približavanja BiH NATO-u predstavlja važan doprinos sigurnosti države, ali i stabilnosti jugoistočne Evrope.

„Naša vizija je ekonomski snažna, tehnološki razvijena i socijalno pravedna Bosna i Hercegovina potpuno integrirana u Evropsku uniju i NATO“, poručio je Bećirović.

Prema njegovim riječima, jačanje odbrambene i namjenske industrije dio je te vizije.

ASELSAN vidi snažan potencijal za saradnju u BiH i na Balkanu

Na otvaranju se obratio i Zekerijah Šahin, zamjenik generalnog direktora turske kompanije ASELSAN, jednog od glavnih sponzora događaja.

On je kazao da Bosna i Hercegovina i Balkan imaju veliki značaj za ASELSAN.

„Vidimo snažan potencijal za dublju saradnju s institucijama i kompanijama u regiji, naročito na poljima gdje se tehnologije, lokalne mogućnosti i partnerstva u toj industriji mogu nadopunjavati“, rekao je.

Istakao je da ovakvi sajmovi omogućavaju okupljanje predstavnika vlasti, oružanih snaga, industrije, tehnološkog sektora i stručnjaka kako bi razmijenili ideje, bolje razumjeli nove zahtjeve i istražili mogućnosti saradnje.

Šahin je izrazio uvjerenje da će Balkan Shield postati važno mjesto za dalji napredak industrije u regiji.

First Balkan Shield tako je, prema porukama sa svečanog otvaranja, zamišljen ne samo kao izložbeni prostor već i kao mjesto za sklapanje novih poslova, privlačenje investicija, tehnološko povezivanje i otvaranje novih tržišta za namjensku industriju Bosne i Hercegovine.

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