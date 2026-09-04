Kako se brazilski milijarder izborio za izuzeće od američkih carina za govedinu koju EU više ne želi

Evropska unija zabranila uvoz brazilske govedine zbog standarda o antibioticima i sigurnosti hrane, samo nekoliko dana nakon što je SAD omogućio uvoz velikih količina mesa bez carina

Evropska unija u četvrtak je uvela zabranu uvoza brazilske govedine, uz obrazloženje da meso iz te zemlje ne ispunjava evropske standarde u vezi s upotrebom antibiotika i sigurnošću hrane.

Odluka je stupila na snagu samo tri dana nakon što su Sjedinjene Američke Države počele omogućavati uvoz velikih količina govedine bez carina, poslije sastanka iza zatvorenih vrata u Ovalnom uredu između predsjednika Donalda Trumpa i brazilskog milijardera iz mesne industrije Joesleyja Batiste.

Trump je prošle sedmice predstavio plan za povećanje ponude govedine na američkom tržištu ukidanjem carina na 300.000 tona uvozne govedine tokom tri mjeseca. Plan je objavljen samo dan nakon njegovog sastanka s Batistom, suvlasnikom najveće kompanije za preradu mesa na svijetu.

Batista, čija je kompanija JBS preko jedne od svojih podružnica bila najveći pojedinačni donator Trumpovom inauguracijskom fondu, sastao se s predsjednikom u Ovalnom uredu i lobirao za ukidanje uvozne carine od 26 posto na brazilsku govedinu, objavio je The Wall Street Journal.

Bijela kuća nije odgovorila na pitanja o tome iz kojih će zemalja dolaziti govedina oslobođena carina. Međutim, poreska olakšica može se primijeniti na svaku državu koja je prema američkom sistemu uvoznih kvota svrstana u kategoriju „druge zemlje ili područja“. U tu grupu spadaju Brazil, Paragvaj, Japan, Irska i druge članice Evropske unije.

U okviru kvote za „druge zemlje“, uvoz brazilske govedine ograničen je na oko 52.000 metričkih tona godišnje, a Brazil tu kvotu obično ispuni već tokom prvih nekoliko sedmica godine.

Nakon toga, sva dodatna govedina koja se šalje u SAD podliježe visokoj carini od 26,4 posto za količine iznad kvote. Kao jedan od najvećih svjetskih izvoznika govedine, Brazil je zemlja koja najviše osjeća posljedice te carine i koja bi najviše profitirala od njenog ukidanja.

Sastanak Batiste i Trumpa održan je nakon što je EU najavila obustavu uvoza brazilskog mesa, ostavljajući proizvođače s ogromnim viškom mesa spremnog za izvoz.

To je stvorilo hitno usko grlo u izvozu i vjerovatno dodatno podstaklo JBS i Batistu da intenzivno lobiraju kod Trumpa za pristup američkom tržištu bez carina.

Privremeno ukidanje carine za količine iznad kvote omogućava državama da mjesečno izvezu do 100.000 metričkih tona nemasnih goveđih obrezaka po principu „ko prvi dođe, prvi se uslužuje“.

Takav sistem posebno pogoduje Brazilu zbog njegovih ogromnih klaonica, velikog izvoznog kapaciteta i proizvoda koji su već spremni za isporuku.

Reuters/Adriano Machado

Zašto je EU zaustavila uvoz brazilske govedine?

Evropska unija još je u maju saopćila da će obustaviti uvoz iz Brazila jer nije bila uvjerena da tamošnji proizvođači mesa ispunjavaju zahtjev prema kojem se antimikrobna sredstva ne smiju koristiti za podsticanje rasta životinja.

EU je tražila garancije koje bi obuhvatile cijeli životni ciklus životinja, rekao je portparol Unije za Reuters, ali Brazil takve garancije nije dostavio.

EU zabranjuje davanje životinjama antimikrobnih sredstava koja se koriste i za liječenje ljudi, uključujući antibiotike, jer njihova prekomjerna upotreba može dovesti do razvoja rezistentnih bakterija.

Te bakterije mogu se prenijeti na ljude putem hrane, direktnim kontaktom ili preko okoliša, čineći pojedine infekcije kod ljudi težim za liječenje. Zabrana uvoza brazilske govedine stupila je na snagu u četvrtak. Zanimljivo je da je Brazil 2025. godine bio drugi najveći dobavljač govedine za EU, odmah iza Francuske.

JBS USA, kompanija Joesleyja Batiste, najveći je dobavljač i prerađivač govedine u Sjedinjenim Državama, a milijarder se tokom Trumpovog drugog mandata pozicionirao kao njegov saveznik.

Američka podružnica JBS-a za proizvodnju peradi, Pilgrim’s Pride, donirala je pet miliona dolara Trumpovom inauguracijskom odboru, više od bilo kojeg drugog pojedinačnog donatora.

Organizacije koje prate poslovne lobističke aktivnosti ocijenile su da je ta donacija dio šireg nastojanja Batiste da osigura povoljnije regulatorne odluke u Washingtonu.

Batista se uključio i kao posrednik između Brazila i SAD-a nakon što je Trump uveo carinu od 50 posto na brazilski uvoz i pozvao predsjednika Luiza Inácia Lulu da Silvu da podnese ostavku.

Od tada mu se pripisuje značajna uloga u popravljanju odnosa dvojice predsjednika. Batista je kasnije privatno otputovao i u Caracas, gdje je pokušao uvjeriti venecuelanskog lidera Nicolása Madura da odstupi s vlasti nakon Trumpovog ultimatuma, djelujući kao nezvanični izaslanik Bijele kuće.

Kontroverzna pravna prošlost

Trump je prihvatio Batistu kao partnera uprkos njegovoj kontroverznoj pravnoj prošlosti.

On i njegov brat Wesley Batista, koji zajedno kontrolišu JBS, uhapšeni su 2017. godine u okviru velike brazilske istrage o podmićivanju i navodno su proveli šest mjeseci u pritvoru.

Kasnije su priznali da su podmićivali više od 1.800 brazilskih političara kako bi izgradili svoje mesno carstvo i pristali platiti kaznu od 3,2 milijarde dolara.

Tokom Trumpovog prvog mandata, 2020. godine, američko Ministarstvo pravde i Komisija za vrijednosne papire i berzu, SEC, kaznili su JBS i Batistine kompanije s više miliona dolara zbog kršenja propisa o podmićivanju u inostranstvu. SEC je tada ukazao na „dubok neuspjeh“ korporativnog upravljanja.

Joesley i Wesley Batista nalaze se među 1.000 najbogatijih ljudi na svijetu. Forbes procjenjuje da svaki od njih vrijedi oko 4,4 milijarde dolara. Posao su naslijedili od oca, koji je kompaniju osnovao kao malu mesaru u centralnom Brazilu.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

How A Brazilian Billionaire Won A U.S. Tariff Exemption For Beef The EU Won’t Buy

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