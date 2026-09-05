Ferrari Michaela Jordana bio je izgubljen 24 godine, sada ide na aukciju za više od milion dolara

Kultni Ferrari 550 Maranello vozila je košarkaška legenda tokom posljednjih šampionskih sezona u Chicagu. Nakon gotovo četvrt stoljeća izvan očiju javnosti, automobil sada ide na aukciju.

Košarkaška legenda Michael Jordan ponovo bi mogla srušiti rekord, ali ovoga puta izvan košarkaškog terena. Njegov Ferrari 550 Maranello iz 1997. godine u septembru ide na aukciju, a procjenjuje se da bi mogao postići cijenu između 700.000 i 1,3 miliona dolara.

Međutim, ovo nije samo još jedan Ferrari koji je pripadao slavnoj osobi. Riječ je o automobilu koji je Jordan vozio na vrhuncu karijere, koji je poslužio kao inspiracija za jedne od njegovih najpoznatijih tenisica i kojem se nakon prodaje 2002. godine gotovo četvrt stoljeća izgubio svaki trag.

Jordan je Ferrari 550 Maranello preuzeo 29. maja 1997. godine, samo nekoliko sedmica prije nego što su Chicago Bullsi osvojili petu NBA titulu. Nakon pobjede nad Utah Jazzom 13. juna, kojom su Bullsi zaključili finale, Jordan je iz United Centera izašao s cigarom i trofejem te se upravo ovim Ferrarijem odvezao kući.

Automobil je bilo teško zamijeniti za bilo koji drugi. Lakiran je u elegantnu tamnocrvenu nijansu Rosso Barchetta, imao je hromirane Speedline naplatke, kožnu unutrašnjost i personalizovane registarske tablice „MJ 5“. Zbog Jordanove visine od 198 centimetara prilagođeno mu je i vozačko sjedište, s produženim vodilicama i tanjom podstavom kako bi mogao sjediti dalje od upravljača.

Ferrari koji je postao Air Jordan

Veza ovog automobila s Jordanovim naslijeđem ne završava na košarci. Dizajner Tinker Hatfield upravo je Ferrari 550 Maranello koristio kao inspiraciju za model Air Jordan XIV.

Elementi Ferrarija preneseni su na tenisicu, od prošivene kože i detalja koji podsjećaju na otvore za zrak do Jumpman logotipa smještenog u štit koji podsjeća na Ferrarijev amblem.

Jordan je Air Jordan XIV nosio i u jednom od najslavnijih trenutaka svoje karijere, u šestoj utakmici NBA finala 1998. godine protiv Utah Jazza. U njima je, 5,2 sekunde prije kraja utakmice, pogodio legendarni „Last Shot“, koš kojim su Bullsi osvojili šestu titulu prvaka.

Tako su automobil, tenisice i jedan od najslavnijih trenutaka u historiji NBA lige postali dio iste priče.

Automobil koji je obilježio Ferrarijevu historiju

Sam 550 Maranello također zauzima važno mjesto u Ferrarijevoj historiji. Ovaj model označio je povratak italijanskog proizvođača sportskim automobilima s V12 motorom smještenim naprijed, nakon više od dvije decenije.

Njegov 5,5-litarski atmosferski V12 razvija oko 485 konjskih snaga, a povezan je sa šestostepenim ručnim mjenjačem i klasičnom Ferrarijevom metalnom kulisom.

Joopiter

Gdje je bio 24 godine?

Jordan je automobil prodao u decembru 2002. godine preko trgovca Lake Forest Sportscars u Illinoisu. Nakon toga gotovo je potpuno nestao iz javnosti.

Ferrari je završio u privatnoj kolekciji u Kaliforniji, a gotovo 24 godine nije bilo potvrđenih javnih pojavljivanja. Među kolekcionarima je s vremenom stekao gotovo mitski status.

John Temerian, suosnivač trgovca kolekcionarskim automobilima CURATED, godinama je pokušavao pronaći automobil. Presudan trag pojavio se kada je njegov tim na starom internetskom forumu pronašao dio broja šasije. Na osnovu tog podatka rekonstruisali su puni VIN i, koristeći historijske Ferrarijeve podatke, naposljetku pronašli automobil kod dugogodišnjeg vlasnika u Kaliforniji.

Temerian ga je kupio, a da ga prethodno nije vidio uživo. Automobil se 29. maja 2026. godine vratio u Chicago, tačno 29 godina nakon što je prvobitno isporučen Jordanu.

Koliko vrijedi Jordanovo ime?

Upravo će to pokušati utvrditi aukcija.

Prosječan Ferrari 550 Maranello iz 1997. godine ne vrijedi ni približno milion dolara. Forbes navodi Hagertyjevu procjenu prema kojoj bi savršeno očuvan primjerak vrijedio oko 298.000 dolara, dok se vrijednost automobila u dobrom ili odličnom stanju kreće između približno 186.000 i 249.000 dolara.

Jordanov automobil ima 18.501 milju, odnosno oko 29.800 kilometara, pa njegovu potencijalnu sedmocifrenu cijenu ne objašnjavaju ni kilometraža ni sama rijetkost modela. Objašnjava je njegova historija.

Jordan je, prema podacima kompanije CURATED, lično prešao oko 6.400 milja u ovom automobilu, vozeći ga na utakmice Bullsa, treninge i javna događanja tokom posljednjih šampionskih sezona u Chicagu.

Aukcija će biti održana putem platforme Joopiter, digitalne aukcijske kuće koju je osnovao američki muzičar, producent i poduzetnik Pharrell Williams.

Licitiranje počinje 15. septembra i traje do 30. septembra, a automobil će prethodno biti javno izložen u New Yorku. Bit će to prvi put da je ovaj primjerak javno ponuđen na prodaju otkako je napustio Jordanovu kolekciju.

Ako dostigne gornju procjenu od 1,3 miliona dolara, kupac neće toliko platiti Ferrari 550 Maranello koliko jedan vrlo specifičan komad historije 1990-ih, automobil koji povezuje Ferrari, Air Jordan, Chicago Bullse i vrhunac karijere jednog od najvećih košarkaša svih vremena.

Please enable JavaScript

