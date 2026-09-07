Poznato ko će u BiH proizvoditi samohodne haubice

Tvornica mašina i hidraulike BNT-TMiH iz Novog Travnika donijela je odluku o pokretanju novog ciklusa razvoja i proizvodnje samohodne haubice. Za sada nisu poznati tehnički detalji kao ni rokovi kada bi njen razvoj mogao biti završen, izuzev da se radi o jednom od tehnološki najzahtjevnijih projekata domaće odbrambene industrije.

Godišnji prihodi BNT-TMiH 2025. godine iznosili su 41,87 miliona KM, dok su godinu ranije prihodi iznosili oko 34,7 miliona KM. Neto dobit kompanije u 2025. godini iznosila je 4,5 miliona KM, a 2024., 2,4 miliona KM. Rast je nastavljen i u ovoj godini. U prvoj polovini 2026.godine ostvaren je prihod od 26,1 milion KM, što je rast od 25% ili oko 5 miliona KM više u odnosu na isti period prethodne godine.

“Rashodi su iznosili nešto preko 19 miliona, a dobit u prvih šest mjeseci iznosila je više od dva miliona KM. U prvih šest mjeseci ove godine zaposlili smo oko 70 novih radnika te trenutno upošljavamo oko 500 radnika što je za oko 200 radnika više u odnosu na 2023. godinu”, kazao je direktor kompanije Besim Belegić.

Kako prenosi Akta, prema projekciji poslovanja ukupni prihodi na kraju godine bi trebali biti između 45 i 50 miliona KM što će predstavljati rast za gotovo 50%.

Kada je riječ o namjenskoj industriji, prema onome što je na prvom međunarodnom sajmu namjenske industrije First Balkan Shield 2026 kazao federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, prihodi šest ključnih kompanija namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine povećani su sa 270 miliona u 2022., na 554 miliona konvertibilnih maraka u 2025“.

Globalnu proizvodnju samohodnih haubica predvode tri vojna giganta: Južna Koreja, Kina i Rusija. Južnokorejska haubica K9 Thunder drži preko 50% cjelokupnog svjetskog tržišta samohodnih haubica na gusjenicama, dok Kina ima najveći industrijski kapacitet i najveći ukupan broj samohodnih haubica u operativnoj upotrebi.