Trump uzrokovao novi rast kripto dionica

Dionice kompanija povezanih s kriptovalutama i blockchainom naglo su porasle u pretprodajnom trgovanju u četvrtak nakon što je američki predsjednik Donald Trump pozvao Kongres da usvoji zakon kojim bi se uspostavila jasna pravila za sektor digitalne imovine.

Trump je poziv uputio nakon sastanka s čelnicima kriptoindustrije u Bijeloj kući. Predsjednik, koji otvoreno podržava kriptovalute i obećao je da će SAD pretvoriti u “svjetsku kripto prijestolnicu”, zatražio je od zakonodavaca da usvoje “poštenu verziju Clarity Acta”, zakona koji podržava industrija, ali je zapeo u Senatu.

Ako bude usvojen, zakon bi definisao kada se kriptovaluta smatra vrijednosnim papirom, a kada robom, čime bi se jasnije podijelile nadležnosti Komisije za vrijednosne papire i berze (SEC) i Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC).

Čelnici industrije i analitičari upozoravaju da su bez zakonskog okvira regulacije izložene promjenama političke klime i sudskim osporavanjima.

Dio demokrata, ali i pojedini republikanci, međutim, poručuju da neće podržati zakon bez snažnih odredbi kojima bi se političarima, uključujući Trumpa, zabranilo ostvarivanje koristi od vlastitih kripto poslova.

Trump je za 2025. prijavio više od 1,4 milijarde dolara prihoda iz kripto poslova svoje porodice.

Bitcoin ponovo iznad 70.000 dolara

Bitcoin je porastao 3,4 posto i probio nivoe otpora koji su ga zadržavali od početka juna, premašivši 70.000 dolara i dosegnuvši oko 71.700 dolara.

Ether je ojačao 3,3 posto, na najviši nivo u više od tri mjeseca.

Rast kripto tržišta podsjetio je na reakciju sektora nakon što je u julu 2025. godine potpisan GENIUS Act, kojim je uspostavljen regulatorni okvir za stablecoine.

Kripto berza Coinbase Global porasla je 8,4 posto, dok je Strategy, kompanija poznata po velikim ulaganjima u bitcoin, ojačala 10 posto.

Kompanije koje se bave rudarenjem bitcoina, Riot Platforms, MARA Holdings, Hut 8 i Bit Digital, porasle su između tri i šest posto. Proizvođač opreme za rudarenje bitcoina Canaan skočio je 20 posto, izdavač stablecoina Circle ojačao je osam posto, dok je platforma za trgovanje Robinhood Markets porasla pet posto, navodi Reuters.

Rast dolazi uprkos širem padu kripto tržišta tokom 2026. Bitcoin je od početka godine izgubio oko 18 posto vrijednosti.