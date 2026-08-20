Osnivač Evergrandea osuđen na doživotni zatvor: Kraj kineskog diva nekretninama

Kineski sud osudio je osnivača Evergrandea Hui Ka Yana na doživotni zatvor, gotovo pet godina nakon kolapsa nekadašnjeg giganta nekretninama, čiji je dug premašivao 300 milijardi dolara.

Međunarodno poslovno carstvo koje je Hui izgradio završilo je pred sudom. Srednji narodni sud u Shenzhenu saopćio je u četvrtak, prema kineskoj državnoj televiziji CCTV, da je Hui osuđen zbog “više krivičnih djela”, dok će njegova imovina biti zaplijenjena.

Sud je Evergrandeu izrekao novčanu kaznu od 8,8 milijardi renminbija (oko 1,3 milijarde dolara), dok je njegova kompanija Evergrande Real Estate, koja posluje u kontinentalnoj Kini, kažnjena sa sedam milijardi renminbija.

Od najbogatijeg Kineza do doživotnog zatvora

Hui, koji je 2017. godine bio najbogatija osoba u Kini, postao je simbol uspona i pada sektora nekretnina koji je godinama bio jedan od glavnih pokretača kineskog ekonomskog rasta.

Evergrande je u trenutku međunarodnog bankrota krajem 2021. bila najzaduženija firma koja se bavila izgradnjom nekretnina, na svijetu. Njegove obaveze premašivale su 300 milijardi dolara, a njegov kolaps postao je jedan od najupečatljivijih znakova krize koja se proširila čitavim kineskim sektorom nekretnina.

FILE PHOTO: China Evergrande Group then-Chairman Hui Ka Yan attends a news conference on the property developer's annual results in Hong Kong, China March 28, 2017. REUTERS/Bobby Yip/File Photo

Hui je u aprilu priznao krivicu za niz krivičnih djela, uključujući pronevjeru imovine i primanje mita.

Kineske vlasti kaznile su 2024. Evergrande Real Estate sa oko 580 miliona dolara zbog napuhavanja prihoda za gotovo 80 milijardi dolara tokom 2019. i 2020.

Sud u Shenzhenu naveo je da je Hui bio “stvarni kontrolor” Evergrandea. Prema nalazima suda, Hui je zajedno s Evergrandeom i Evergrande Real Estateom od 2016. do 2021. “kontinuirano i u velikom obimu falsifikovao finansijske izvještaje” kako bi povećao vrijednost imovine i prikrio obaveze.

Među djelima koja je sud naveo, Financial Times tvrdi da se nalaze i nezakonito prikupljanje javnih sredstava, primanje mita i lažno izdavanje vrijednosnih papira.

Kolaps koji i dalje pritišće kinesku ekonomiju

Evergrande je 2009. izašao na berzu u Hong Kongu, nakon čega je izdao desetine milijardi dolara međunarodnih obveznica. Kompanija je prošlog ljeta izbrisana s berze, dok se njena hongkonška kompanija trenutno likvidira.

Njegov kolaps bio je dio šireg talasa neispunjenih obaveza među kineskim kompanijama nekretnina. Kompanije su godinama agresivno širili poslovanje oslanjajući se na model zasnovan na visokom zaduživanju.

No, kriza još nije završena. Cijene novih stambenih nekretnina nastavile su padati prošlog mjeseca, dok su ulaganja u nekretnine ponovo smanjena.

PwC pod pritiskom zbog Evergrandea

Posljedice kolapsa Evergrandea proširile su se i na njegovog bivšeg revizora PwC.

Dva hongkonška finansijska regulatora kaznila su u aprilu PwC sa ukupno 1,3 milijarde hongkonških dolara (oko 166 miliona dolara) nakon istrage o radu računovodstvene kompanije za Evergrande.

Kineske vlasti kaznile su PwC 2024. sa 441 milion renminbija (oko 65 miliona dolara), dok je kompanija suočena s dodatnim pritiskom pred sudovima u Hong Kongu.

Likvidatori Evergrandea iz kompanije Alvarez & Marsal traže od PwC-a više od osam milijardi dolara zbog navodnog nemara u reviziji.

U srijedu je počelo ročište o sudskom preispitivanju nagodbe vrijedne milijardu hongkonških dolara (oko 127 miliona dolara) između hongkonškog finansijskog regulatora i PwC-a. Postupak su pokrenuli Eddie Middleton i Tiffany Wong iz kompanije Alvarez & Marsal.

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