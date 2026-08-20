Ova kompanija preuzima YouTube kanale i pretvara influencere u strojeve za zaradu

Electrify želi YouTube kanale pretvoriti u dugoročno vrijedne medijske brendove.

Unatoč milijardama dolara prihoda, većina influensera i njihovih popularnih kanala i dalje je rizična za institucionalne ulagače zbog snažne ovisnosti o jednoj osobi. Britanska kompanija Electrify pronašla je način da viralne videe pretvori u dugoročno vrijedne sadržaje koji kontinuirano donose prihode.

Suizvršni direktori Ian Shepherd i Owen Maher vjeruju da su pronašli rješenje za problem zbog kojeg su institucionalni ulagači dugo bili oprezni kada je riječ o preuzimanju brendova u ekonomiji kreatora, tržištu vrijednom oko 250 milijardi dolara. Njihov cilj je nestabilne brendove, koji zavise od ličnosti pojedinca, pretvoriti u održive medijske kompanije.

Njihova kompanija Electrify Video Partners, sa sjedištem u Londonu, kupuje većinske vlasničke udjele u etabliranim nezavisnim YouTube kanalima, koje opisuje kao „brendove znanja koje su osnovali kreatori“. Nakon preuzimanja osigurava im kapital i operativnu podršku kako bi nastavili rasti.

Kompanija se brzo razvija od osnivanja 2021. godine i u svoj je portfelj uključila najmanje devet vodećih YouTube kanala. Njen najveći medijski brend, Veritasium, objavljuje naučno orijentisane videe poput „Kako je jedna kompanija potajno otrovala planetu“, a ima 21 milion pretplatnika i više od četiri milijarde pregleda.

Prema podacima PitchBooka, kompanija je privukla oko 185 miliona dolara od privatnih investicijskih fondova, uključujući londonski Capital D te njujorške Equable Capital i MEP Capital. Njihova investicijska teza zasniva se na ideji da ti brendovi mogu nastaviti živjeti i nakon što se njihovi izvorni kreatori povuku.

Dok se oglašivači sve više okreću influenserima, 50 najuspješnijih kreatora s Forbesove liste za 2026. godinu zajedno je zaradilo milijardu dolara, ulagače zabrinjava činjenica da su takvi brendovi često previše zavisni od osobe koja se nalazi pred kamerom.

Maher i Shepherd smatraju da rješenje leži u manje atraktivnim, ali dugoročno stabilnijim kategorijama YouTube kanala, kao i u izgradnji snažnih produkcijskih i razvojnih timova.

Predsjednik Electrifyja Tim Shey, u društvu suosnivača i suizvršnih direktora Iana Shepherda (lijevo) i Owena Mahera (desno) foto: Electrify Venture Partners

Mini dokumentarci za generaciju Z

Electrify traži YouTube kanale koji su već prepoznati kao lideri u određenim nišama, bilo da je riječ o programiranju, avijaciji ili Legu. Posebno ih privlače brendovi čiji sadržaj „informiše i inspiriše“.

Drugim riječima, riječ je o svojevrsnim mini dokumentarcima prilagođenim milenijalcima i generaciji Z, publici koja je znatiželjna, ali joj je teško dugo zadržati pažnju.

„Postoji mnogo viralnog sadržaja vođenog trendovima koji pruža svojevrsni kratkotrajni nalet uzbuđenja, a mi se zaista želimo usredotočiti na promišljen i informativan sadržaj koji ima pozitivnu ulogu u svijetu“, kaže Shepherd.

Smatra da dokumentarno orijentisani kanali koje kompanija podržava imaju trajnu, odnosno evergreen vrijednost, zbog čega su stabilniji od vijesti ili viralnog sadržaja.

„Video o Plutonu ili crnim rupama bit će jednako relevantan za pet godina kao što je relevantan danas“, kaže Shepherd.

Electrify ima velike ambicije. Predsjednik uprave i bivši direktor YouTubea Timothy Shey vidi kompaniju koja okuplja te video kanale kao svojevrsni Condé Nast ekonomije kreatora, portfelj u kojem je svaki pojedinačni brend nečiji omiljeni.

„Institucionalni ulagači počinju se vrlo brzo buditi i shvatati potencijal ovog tržišta“, tvrdi Shey.

Kako je nastao Electrify

Ideja iz koje je nastao Electrify pojavila se oko 2016. godine, kada je Shepherd, tada zadužen za razvoj poslovanja u Disneyju, iz prve ruke posmatrao promjene koje su zahvatile medijsku industriju.

Bio je zadužen za razvoj Disneyjeve višekanalne YouTube mreže Maker Studios i primijetio je da se mladi sve više udaljavaju od tradicionalnog televizijskog programa. Među njima je bila i njegova tada osmogodišnja kćerka.

„Ona je zaista željela gledati naše YouTube kreatore, a ne Disneyjeve emisije koje su proizvodili televizijski kanali“, kaže Shepherd.

Nakon što je 2018. napustio Disney, Shepherd je pokrenuo startup The Social Store, čiji je cilj bio pomoći najvećim britanskim YouTuberima u izgradnji franšiza, organizaciji događaja i prodaji proizvoda.

A onda je 2021. dobio poruku na LinkedInu od Mahera i Justina Reizesa, ostalih osnivača Electrifyja.

Maher i Reizes bili su dugogodišnji investitori koji su zajedno radili u KKR-u i strukturirali ulaganja u različitu medijsku imovinu, ali do tada nisu ulagali u ekonomiju kreatora.

Maher je uočio da se „pažnja publike, a s njom i novac oglašivača“ sve više sele prema digitalnim medijima. Shepherd im se učinio kao osoba koja ima potrebno iskustvo, stručnost i kontakte u svijetu kreatora, pa su mu se javili.

Dana 18. augusta 2021. njih trojica udružila su snage i osnovala Electrify.

Najveća akvizicija, Veritasium

Najveća Electrifyjeva akvizicija dosad je Veritasium, YouTube kanal s 21 milionom pretplatnika koji je 2010. godine pokrenuo Derek Muller, Australac s doktoratom iz istraživanja obrazovanja u fizici.

Veritasium obrađuje specijalizovane naučne teme, poput nauke o materijalima i fizike čestica, predstavljajući ih uz produkcijski kvalitet i pripovjedački pristup televizijskih dokumentaraca.

Primjerice, detaljan video o aerogelu, najlakšoj čvrstoj materiji na svijetu, prikupio je 60 miliona pregleda. Kanal je objavio i povezani 12-minutni video „Postao sam vodootporan uz pomoć aerogela!“, kao i 30-minutni dokumentarac o tome zašto je gotovo nemoguće proizvesti plave LED diode.

Krajem 2025. godine, dvije godine nakon akvizicije, Muller je objavio video u kojem je predstavio partnerstvo s Electrifyjem, koji je prema britanskim službenim podacima stekao 80 posto vlasništva u Veritasiumu. Objasnio je da ga je takav aranžman privukao jer mu omogućava da se povuče iz dijela operativnih poslova povezanih s vođenjem velikog YouTube brenda.

„Nikada se nisam želio baviti zapošljavanjem, porezima i svim tim stvarima“, rekao je 43-godišnji Muller. „Samo sam želio snimati videe.“

Istakao je i da je od Electrifyjevog ulaganja 2023. godine broj pretplatnika porastao, dok je kanal zahvaljujući dodatnom finansiranju i ulaganju u proširenje produkcije mogao stvarati ambicioznije i duže sadržaje.

Broj zaposlenih u Veritasiumu od akvizicije 2023. godine povećao se osam puta, sa četiri na 34 osobe. Electrify za svoje brendove traži i nove izvore prihoda izvan sponzorskih ugovora i programatskog oglašavanja, koji tradicionalno čine veliki dio prihoda YouTube kanala.

Veritasium je 2025. godine predstavio društvenu igru Elements of Truth, koja je samo u prvoj sedmici na Kickstarteru ostvarila prodaju veću od milion dolara.

Muller je u videu također najavio da će provoditi manje vremena radeći na kanalu te da bi se u budućim videima mogao pojavljivati rjeđe ili čak potpuno nestati iz kadra.

Kako odvojiti brend od njegovog kreatora

Odvajanje kreatora od kanala rješava jednu od najvećih briga investitora, rizik ključne osobe, odnosno opasnost da uspjeh čitavog brenda previše zavisi od jednog pojedinca. Upravo bi to mogao biti jedan od razloga zbog kojih su investitori dosad bili oprezni pri kupovini postojećih brendova u ekonomiji kreatora, za koju Goldman Sachs procjenjuje da bi do 2027. godine mogla vrijediti 500 milijardi dolara.

„Šta god se dogodilo kreatoru, ako ga udari autobus ili jednostavno odluči raditi nešto drugo, mogli bismo postati vrlo ranjivi“, kaže Stephan Lobmeyr, vodeći Electrifyjev investitor iz Capitala D.

Prva Electrifyjeva akvizicija, 2021. godine, bio je Astrum, kanal posvećen astronomiji koji je osnovao Alex McColgan i vodi ga od 2013. godine. McColgan se u međuvremenu povukao iz svakodnevnog upravljanja kanalom.

Ideje za videe, među kojima može biti i jednosatna detaljna analiza NASA-ine misije Juno na Jupiter, danas osmišljava razvojni tim kanala. Tekstove pišu i montiraju vanjski saradnici, a sadržaj prolazi i provjeru činjenica.

McColgan i dalje posuđuje glas videima i daje povratne informacije o scenarijima, ali više nije intenzivno uključen u produkciju i razvoj.

Prošle godine Electrify je za vođenje Astruma angažovao Jess Jordan, iskusnu producenticu televizijskih dokumentaraca. Kanal danas ima 2,85 miliona pretplatnika i gotovo 600 miliona pregleda.

Iako Electrify ne želi iznositi detalje svojih finansijskih rezultata, prema najnovijim podacima britanskih vlasti prihodi kompanije u posljednje dvije godine povećali su se pet puta, dostigavši 30 miliona dolara u 2025. godini.

Electrify se finansira kombinacijom kapitala privatnih investicijskih fondova, uključujući 85 miliona dolara koje predvodi Capital D, i dužničkog finansiranja. Kompanija navodi da danas zapošljava više od 120 ljudi u svojim brendovima iz portfelja.

Prema britanskim podacima, kompanija je 2025. godinu ipak završila u minusu jer su joj se troškovi kamata na 40 miliona dolara duga gotovo utrostručili.

„Mislim da su ta ulaganja apsolutno nužna“, kaže Lobmeyr. „Ako želite povećati obim poslovanja tih kanala i učiniti ih dugoročno održivijim, morate proširiti raspon vještina unutar samog kanala.“

Privatni kapital ulazi u ekonomiju kreatora

Tržište preuzimanja i razvoja brendova u vlasništvu kreatora još je relativno malo, ali je posljednjih godina zabilježeno nekoliko velikih transakcija.

Bivši Disneyjevi zaposlenici 2021. godine su preko kompanije Candle Media, iza koje stoji Blackstone, za tri milijarde dolara kupili kompaniju koja stoji iza Cocomelona, animiranog dječijeg YouTube kanala s 200 miliona pretplatnika i više od dvije hiljade videa.

Iste godine kompanija Recurrent Ventures iz Miamija preuzela je automobilski brend Donut Media. Nekoliko voditelja Donuta kasnije je napustilo kompaniju, navodeći kreativna neslaganja s upravom.

„Nema mnogo kompanija koje rade upravo ono što mi radimo, kupuju takvu imovinu i zatim rade zajedno s kreatorima“, kaže Shepherd.

Međutim, ulazak vanjskih investitora i privatnog kapitala u brendove kreatora naišao je na određeni otpor, kako među samim kreatorima tako i među njihovom publikom.

YouTuber Gen Kimura, čiji je nedavni video o tome kako privatni kapital pretvara YouTube u „bezvrijedan sadržaj“ prikupio 4,7 miliona pregleda, rekao je da ne bi prihvatio Electrifyjevu ponudu kada bi je dobio, navodeći zabrinutost zbog mogućeg gubitka kreativne nezavisnosti.

„Na kraju krajeva, za njih, kompanije koje provode akvizicije, to je poslovna odluka i žele vratiti uloženi novac“, kaže Kimura. „Snimanje videa o kontroverznijim temama vjerovatno ne bi dobro prošlo.“

S obzirom na to da se Kimurin kanal, koji ima 784.000 pretplatnika, specijalizovao za razotkrivanje korupcije, malo je vjerovatno da se nalazi na listi potencijalnih akvizicija institucionalnih investitora.

Iako Electrify tvrdi da kreatori u njegovom portfelju zadržavaju kreativnu kontrolu, kompanija je svoj portfelj osmislila tako da bude privlačan velikim i finansijski snažnim sponzorima. Uprava i investitori posebno naglašavaju da je Electrifyjev sadržaj „brand-safe“, odnosno siguran i prikladan za oglašivače.

„Ovo je kategorija u kojoj sponzori znaju šta dobijaju, razumiju misiju i znaju čime se kanal bavi“, kaže Shey. „Oglašivač će biti mnogo spremniji sklopiti višemjesečni ili višegodišnji ugovor s kanalima poput naših jer iza njih stoje dokazani rezultati, a oglašivači znaju s kim ulaze u partnerstvo.“

Napomena: Suosnivač Electrifyja Ian Shepherd saradnik je Forbesa

Andrew Balaban, Forbes (link na originalan članak)

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