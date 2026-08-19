Namjenska industrija BiH bilježi pad: Dobit manja za 50 miliona KM, izvoz pao 16 posto

Namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi pad dobiti i izvoza u ovoj godini. Prema dostupnim podacima, dobit kompanija iz ovog sektora smanjena je za oko 50 miliona KM, dok je izvoz u prvih sedam mjeseci pao za 16 posto, odnosno za oko 56 miliona KM.

Podaci Vanjskotrgovinske komore BiH pokazuju da je istovremeno uvoz povećan za 10 posto. Najizraženiji pad izvoza zabilježen je na tržištima Sjedinjenih Američkih Država, Srbije i Slovačke.

Namjenska industrija pritom ostaje jedna od rijetkih grana bh. privrede koja ostvaruje višestruko veći izvoz od uvoza.

Resorni ministar Vedran Lakić navodi drugačiju sliku poslovanja sektora. Osam kompanija namjenske industrije u prvoj polovini godine ostvarilo je 31 milion KM dobiti i zapošljava ukupno 3.826 radnika.

Lakić tvrdi da proizvodnja raste, da se otvaraju nova radna mjesta te da je cilj izgraditi snažnu i stabilnu namjensku industriju koja bi bila jedan od pokretača ekonomskog razvoja Federacije BiH.

Istovremeno, problemi su vidljivi u pojedinim kompanijama. U Pretisu, u kojem Federacija BiH ima 51 posto vlasništva, prema podacima vanjskog revizora posluje se s gubitkom.

Uprava kompanije tvrdi da je zbog navodnih nepravilnosti u prijavljivanju finansijskih podataka pokrenula krivičnu prijavu. Bivši federalni ministar Nermin Džinić tvrdi da se podaci u ovakvim kompanijama svjesno koriguju.

Ekonomisti kao jedan od ključnih problema izdvajaju način upravljanja državnim kompanijama. Profesor Ekonomskog fakulteta u Zenici Dženan Kulović upozorava na pretjerano uplitanje politike, nekompetentnost i nedostatak odgovornosti za poslovne rezultate, piše BHRT.

Pad dobiti stručnjaci povezuju i s promjenama na tržištima Saudijske Arabije i SAD-a. Ipak, očekuju da bi se poslovanje u narednim mjesecima moglo poboljšati otvaranjem novih tržišta.

Podaci o kretanju izvoza i uvoza ukazuju na promjene u poslovanju namjenske industrije BiH, dok ostaje otvoreno pitanje da li će kompanije uspjeti preokrenuti negativan trend i ponovo povećati plasman na najvažnijim stranim tržištima.

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