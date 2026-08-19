Washington povlači ručnu na Korejskom poluotoku, SAD skratio vojne vježbe zbog Trumpovog odnosa s Kimom

Američke i južnokorejske snage trebale su vježbati deset dana, ali je Washington zatražio da se vježba završi upola ranije, potez koji otvara nova pitanja o američkoj politici prema Pjongjangu

Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja skratile su zajedničke vojne vježbe na Korejskom poluotoku, i to na zahtjev Washingtona. Godišnja vježba Ulchi Freedom Shield, koja je počela u ponedjeljak, trebala je trajati deset dana, ali će završiti već u petak, 21. augusta.

Odluka je donesena svega nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump javno zatražio smanjenje vojnih vježbi, pozivajući se na svoj odnos sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom.

Potez Washingtona odmah je otvorio pitanje koliko se mijenja američka sigurnosna politika prema Sjevernoj Koreji i koliko je daleko Trump spreman ići kako bi obnovio diplomatski odnos s Pjongjangom.

Obuka se nastavlja

Američko Ministarstvo odbrane poručuje da skraćivanje vježbe ne znači odustajanje od vojne spremnosti.

„Na temelju uputa predsjednika i ministra rata, Ministarstvo je znatno smanjilo vježbu Ulchi Freedom Shield, a istovremeno je nastavilo obuku koja poboljšava taktičke sposobnosti“, saopćio je dužnosnik Pentagona.

Dio obuke uživo je smanjen, pojedini događaji su otkazani, dok su drugi pretvoreni u simulacije.

Washington insistira da osnovni ciljevi vojne obuke ostaju nepromijenjeni.

Južnokorejska vojska potvrdila je da je do „djelomične prilagodbe razdoblja i veličine vježbi“ došlo na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država.

Drugim riječima, nije riječ o jednostranoj odluci Seula. Washington je tražio, Seul je prihvatio.

Vježbe šalju pogrešnu poruku Kim Jong Unu

Trump je u nedjelju poručio da je od ministra odbrane Petea Hegsetha zatražio smanjenje vojnih vježbi.

Kao glavni razlog naveo je svoj „vrlo dobar odnos“ sa Kim Jong Unom. Američki predsjednik smatra da velike zajedničke vojne vježbe šalju „potpuno neprimjeren i neprijateljski“ signal Pjongjangu.

Trump je također kritikovao troškove vježbi i podsjetio na činjenicu da, prema njegovim riječima, Sjeverna Koreja otkako je on ponovo predsjednik pokazuje manje neprijateljsko ponašanje.

Posebno je zanimljiva njegova tvrdnja da je odluka povezana i s nedostatkom pomoći Južne Koreje u ratu protiv Irana.

To pokazuje da Trump sigurnosne odnose više ne posmatra isključivo kroz tradicionalnu američku politiku prema saveznicima.

Kim šuti, ali Pjongjang ne popušta

Kim Jong Un zasad nije javno odgovorio na Trumpov poziv da se vojne vježbe smanje. Međutim, sjevernokorejski državni medij KCNA napao je vježbe, nazivajući ih „najneposrednijom i najotvorenijom prijetnjom“ Sjevernoj Koreji i regionalnoj sigurnosti.

Pjongjang već godinama tvrdi da su američko južnokorejske vojne vježbe priprema za invaziju. Washington i Seul, s druge strane, insistiraju da je riječ o odbrambenoj obuci.

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung u utorak je naglasio da vježbe nisu namijenjene povećavanju napetosti na Korejskom poluotoku.

Prema njegovim riječima, cilj je održavanje mira i zaštita stanovništva. Istovremeno je poručio da će Južna Koreja zadržati „nepokolebljivo stanje pripravnosti“.

REUTERS/Kylie Cooper

Savez star više od 70 godina ulazi u novu fazu

Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja saveznici su više od sedam decenija. Njihov sporazum o međusobnoj odbrani predstavlja temelj sigurnosne arhitekture Južne Koreje, prvenstveno zbog prijetnje koju predstavlja Sjeverna Koreja.

Pjongjang je, međutim, u posljednjim godinama dramatično unaprijedio svoje vojne sposobnosti.

Sjeverna Koreja danas posjeduje nuklearni arsenal i razvija različite vrste projektila, bespilotnih sistema i sposobnosti za kibernetičko ratovanje. Upravo zato su zajedničke vojne vježbe Washingtona i Seula mnogo više od obične vojne obuke.

One su poruka odvraćanja.

Njihovo smanjivanje zato ima i političku težinu. Vježba je trebala pripremiti vojsku za novi oblik rata Ovogodišnja Ulchi Freedom Shield bila je osmišljena tako da odgovori na nove sposobnosti Sjeverne Koreje.

Obuka je uključivala scenarije povezane s napadima dronovima, ometanjem GPS signala i kibernetičkim napadima.

U vježbi je trebalo učestvovati najmanje 18.000 južnokorejskih vojnika. Zbog toga se postavlja pitanje hoće li skraćivanje vježbe imati stvarni utjecaj na spremnost američkih i južnokorejskih snaga ili će se izgubljeni dio obuke jednostavno nadoknaditi kroz simulacije i druge aktivnosti. Pentagon tvrdi da neće biti smanjenja američkih ciljeva obuke.

Trump ponovo otvara vrata Kimu

Najvažniji dio ove priče možda se ipak ne nalazi na vojnom poligonu, nego u diplomatskim planovima Washingtona.

Trump je više puta izrazio želju da se ponovo sastane s Kim Jong Unom. Njihov posljednji susret održan je 2019. godine, kada je Trump postao prvi aktuelni američki predsjednik koji je kročio na teritoriju Sjeverne Koreje.

U ponedjeljak je Trump rekao da su on i Kim nedavno razgovarali, ali nije otkrio detalje. „Razumijem ga. On razumije mene“, rekao je Trump novinarima.

Ta rečenica možda najbolje opisuje njegov pristup Pjongjangu. Trump vjeruje da lični odnos s Kimom može otvoriti vrata koja tradicionalna diplomatija nije uspjela otvoriti.

Veliki rizik za Seul

Za Južnu Koreju situacija je mnogo osjetljivija. Seul mora istovremeno održavati blizak savez s Washingtonom, odvraćati Sjevernu Koreju i pratiti Trumpovu novu politiku prema Kim Jong Unu.

Ako Washington nastavi smanjivati vojne aktivnosti kako bi stvorio povoljniju atmosferu za pregovore s Pjongjangom, u Seulu bi se mogla pojaviti zabrinutost da američka sigurnosna garancija više nije čvrsta kao ranije.

S druge strane, ako smanjenje vježbi zaista dovede do novih pregovora s Pjongjangom, Trump bi mogao tvrditi da je upravo takav pritisak na savezničke strukture potreban za postizanje šireg sporazuma.

Korejski poluotok ulazi u neizvjesnu fazu

Skraćivanje Ulchi Freedom Shield nije samo tehnička odluka o rasporedu vojne obuke. To je politička poruka.

Washington pokušava ostaviti otvorena vrata Pjongjangu, dok Seul mora dokazivati da, uprkos smanjenju vježbi, njegova vojna spremnost ostaje netaknuta.

Sjeverna Koreja, istovremeno, dobija ono što je godinama tražila, smanjenje velikih američko južnokorejskih vojnih aktivnosti.

Najveće pitanje sada nije koliko će trajati jedna vojna vježba. Pitanje je šta će Washington biti spreman učiniti sljedeće ako Trump zaista želi vratiti Kim Jong Una za pregovarački stol.

Jer ako su vojne vježbe cijena novog susreta Trumpa i Kima, ovo bi mogao biti tek prvi znak mnogo veće promjene američke politike prema Sjevernoj Koreji.

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