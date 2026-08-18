Ronaldo je najavio mogućnost penzionisanja nakon ove sezone

Portugalska fudbalska legenda i milijarder Cristiano Ronaldo izjavio je da će ovo “vjerovatno” biti njegova posljednja godina profesionalnog fudbala, čime je označio kraj 24-godišnje karijere u kojoj je postao najplaćeniji sportista na svijetu.

U opširnom intervjuu za Vogue, koji je uglavnom bio posvećen njegovom nedavnom vjenčanju s dugogodišnjom partnericom Georginom Rodriguez, bivša zvijezda Manchester Uniteda, Real Madrida i Juventusa je rekao: “Ovo je vjerovatno moja posljednja godina u fudbalu i želim ostaviti iza sebe spektakularno naslijeđe.”

Ronaldo, koji ima 41 godinu, također je rekao da je “potpuno isplanirao” budućnost, a ona će uključivati ​​”više zabave”, vremena s porodicom, putovanja i igranje padela.

Ronaldo je prethodno najavio da će ovogodišnje Svjetsko prvenstvo biti njegovo posljednje, rekavši novinarima da turnir napušta sa “čistom savješću” nakon što je Portugal izgubio od Španije u osmini finala.

Igrao je na posljednjih pet svjetskih prvenstava, a najbolji rezultat ostvario je na svom prvom Svjetskom prvenstvu 2006. godine, kada je Portugal završio na četvrtom mjestu.

Ronaldo je jedan od najodlikovanijih fudbalera u historiji ovog sporta. Osvojio je pet Zlatnih lopti, bio je kapiten Portugala na Evropskom prvenstvu 2016. godine i postigao skoro 1.000 golova, igrajući za neke od najvećih evropskih klubova.

Bogatstvo od 1,2 milijarde dolara

Forbes procjenjuje Ronaldovo bogatstvo na 1,2 milijarde dolara.

Portugalska fudbalska zvijezda je četiri godine zaredom najplaćeniji sportista na svijetu, a prošle godine je zaradio procijenjeni prihod od 300 miliona dolara.

Ronaldo je posljednje četiri sezone proveo u saudijskom klubu Al-Nassr, koji mu, prema izvještajima, plaća oko 235 miliona dolara godišnje.

Ranije ove godine postao je prvi sportista u historiji koji je tokom karijere zaradio dvije milijarde dolara prije poreza i provizija agenata, a da je i dalje aktivno igrao.

Cristiano Ronldo: “Ovo je vjerovatno moja posljednja godina u fudbalu i želim ostaviti iza sebe spektakularno naslijeđe”, Foto: Stefan Constantin 22 / Shutterstock.com

Messi je također najavio odlazak u penziju

Argentinska superzvijezda Lionel Messi (39) također je prošle sedmice nagovijestio mogućnost penzionisanja u emotivnoj objavi na društvenim mrežama, nakon smrti svog oca.

“Toliko puta si me molio da igram na ovom posljednjem Svjetskom prvenstvu, a neposredno prije nego što je počelo, bilo ti je najteže”, napisao je Messi na španskom.

Dodao je da nikada nije imao priliku razgovarati sa svojim ocem o porazu Argentine od Španije rezultatom 1:0 u finalu i izrazio je sumnju u nastavak karijere.

„Sve što sam ikada radio bilo je igranje fudbala, a sada ozbiljno sumnjam da li ću to nastaviti raditi još dugo“, napisao je, prije nego što je rekao ocu:

“Zašto nisi mogao izdržati još malo, da ovo završimo zajedno?”

Zachary Folk, Forbes

Milijarder Cristiano Ronaldo kaže da će se “vjerovatno” povući iz fudbala nakon ove sezone