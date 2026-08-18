Novi AI bogataši mijenjaju pravila luksuza, evo na šta najviše troše novac
Milioneri i milijarderi koji su svoje bogatstvo stekli zahvaljujući procvatu umjetne inteligencije mijenjaju prioritete, prisiljavajući luksuzne brendove da redefiniraju svoju ponudu.
OpenAI, Anthropic i druge kompanije iz sektora umjetne inteligencije posljednjih su godina stvorile novu generaciju milionera i milijardera koji danas mijenjaju pravila luksuzne industrije. Umjesto tradicionalnih statusnih simbola, sve više ulažu u personalizirane jahte, privatne avione i automobile izrađene po narudžbi, piše Financial Times.
Prema podacima UBS-a, broj milijardera u svijetu u 12 mjeseci do aprila porastao je za 13 posto, na 3.302, pri čemu ih više od hiljadu živi u Sjedinjenim Američkim Državama.
Zdravlje ispred zabave
Prva velika investicija gotovo uvijek je nekretnina. U San Franciscu, središtu AI revolucije, medijalna cijena porodične kuće u junu je dostigla 2,1 milion dolara, gotovo 25 posto više nego godinu ranije.
Nakon kupovine nekretnina slijede ulaganja u luksuzna dobra, ali s drugačijim prioritetima nego ranije. Umjesto jahti namijenjenih zabavi i pokazivanju statusa, novi AI bogataši biraju ekspedicijska plovila prilagođena dugim putovanjima, s teretanama, wellness sadržajima i satelitskim internetom Starlink, kako bi mogli raditi s bilo koje lokacije.
Sličan trend vidljiv je i u privatnom zrakoplovstvu. Sve je veća potražnja za digitalnim uslugama, brzim rezervacijama putem aplikacija te kabinama prilagođenim zdravijem načinu života, umjesto klasične ponude šampanjca i luksuzne posluge.
Novi kupci žele privatnost, funkcionalnost i potpunu personalizaciju, a pritom ne žele čekati isporuku i nerijetko su spremni plaćati kriptovalutama.
Prilagođavanje ponude
AI industrija stvorila je novu generaciju bogatih klijenata koja mijenja pravila luksuznog tržišta. Proizvođači privatnih aviona, jahti i superautomobila zato sve više prilagođavaju ponudu kupcima kojima više nisu dovoljni prestiž i status, već traže diskreciju, učinkovitost i potpunu personalizaciju.
Ovaj trend već se odražava i na proizvođače luksuznih automobila. Ferrari je prošlog mjeseca povećao prognozu dobiti za ovu godinu, navodeći da potražnja za personalizacijom vozila premašuje očekivanja, ponajviše zahvaljujući novoj generaciji kupaca obogaćenih procvatom umjetne inteligencije.