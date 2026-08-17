Nakon ugovora sa Siemensom, za bh. kompaniju stigao i posao od 8,4 miliona KM

Bosanskohercegovačka kompanija Energoinvest ugovorila je posao vrijedan 8,42 miliona KM (oko 4,3 miliona eura) za isporuku distributivnih transformatora Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EPBiH). Posao je dodijeljen u okviru međunarodnog tendera koji je finansirala Evropska investiciona banka (EIB).

Transformatori, Foto: Energoinvest

Energoinvest je tokom 2026. godine potpisao gotovo 30 miliona KM novih ugovora, kao i strateško partnerstvo sa kompanijom Siemens Energy za regije Balkana, Bliskog istoka i Afrike.

“Ovo je rezultat na kojem smo dugo i predano radili i dolazi u trenutku snažnog rasta Energoinvesta”, kaže direktor kompanije Mirza Ustamujić.

Kako su naglasili iz ove bh. kompanije, poseban značaj projekta je i zbog činjenice da će Energoinvest sa partnerom Energoin kompletnu proizvodnju transformatora za ovaj posao realizovati u Bosni i Hercegovini. Time ovaj projekat značajno nadilazi samu finansijsku vrijednost ugovora i predstavlja konkretan doprinos vraćanju proizvodnje energetske opreme u našu zemlju, razvoju domaćih kapaciteta i jačanju energetske sigurnosti Bosne i Hercegovine.

„Nakon plasmana transformatora pod brendom Energoinvesta na tržišta Njemačke, Velike Britanije, Španije, Brazila, Grčke, Belgije, Litvanije, Srbije i drugih zemalja, sada imamo posebno važan iskorak, distributivni transformatori bit će isporučivani i u Bosni i Hercegovini, uz kompletnu proizvodnju u našoj zemlji. Dakle, Made in BiH“, poručili su iz Energoinvesta.