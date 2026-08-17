SAD izgubile oko četvrtine dronova Reaper u ratu s Iranom, gubici premašili 1,3 milijarde dolara

Američka vojska izgubila je najmanje 45 bespilotnih letjelica MQ 9 Reaper tokom rata s Iranom, što predstavlja približno četvrtinu ukupne američke flote tih dronova prije početka sukoba, objavio je The Washington Post.

Prema informacijama do kojih je došao američki list, gubici MQ 9 Reapera predstavljaju potencijalni trošak veći od 1,3 milijarde dolara. Nisu svi dronovi oboreni, dio ih je izgubljen nakon pada ili prekida komunikacijske veze između operatera i letjelice.

MQ 9 Reaper je jedna od ključnih američkih platformi za nadzor, izviđanje i izvođenje preciznih napada. Ovisno o opremi, senzorima i naoružanju, pojedinačna letjelica može vrijediti između 30 i 50 miliona dolara. Dron može nositi projektile Hellfire, kao i precizno navođene bombe.

Veliki dio operacija Reapera odvijao se u području Perzijskog zaljeva i u blizini Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu. Upravo je to područje postalo jedno od ključnih žarišta američko iranskog sukoba.

Problem za američke snage predstavlja činjenica da Reaper leti relativno sporo i na manjim visinama u odnosu na savremene borbene avione, zbog čega može biti ranjiviji u prostoru u kojem djeluje aktivna protivnička protuzračna odbrana.

Izvještaj The Washington Posta tako dodatno dovodi u pitanje ranije tvrdnje američke administracije da je iranska protuzračna odbrana u velikoj mjeri uništena. Ako su podaci o gubitku najmanje 45 Reapera tačni, oni ukazuju na to da Iran i dalje raspolaže sposobnostima koje mogu ugroziti američke letjelice u pojedinim zonama borbenih operacija.

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Gubici Reapera dolaze u trenutku kada se Washington suočava i sa pritiskom na zalihe drugog naoružanja. Prema navodima iz izvještaja, rat je dodatno opteretio američke zalihe projektila i presretača, dok su Sjedinjene Američke Države istovremeno godinama trošile velike količine municije zbog podrške Ukrajini.

Američka administracija, međutim, odbacuje tvrdnje da su zalihe oružja iscrpljene do nivoa koji bi ugrozio sposobnost vođenja rata. Istovremeno, Washington traži dodatna sredstva za pokrivanje ratnih troškova i obnovu potrošenih zaliha.

Gubitak približno 25 posto flote MQ 9 Reaper zato nije samo pitanje broja uništenih dronova. On pokazuje koliko dugotrajan sukob može opteretiti američke kapacitete za izviđanje, nadzor i precizne napade, posebno u prostoru u kojem protivnička protuzračna odbrana ostaje funkcionalna.

Prema The Washington Postu, američki Pentagon već planira postepeno povlačenje Reapera i njihovu zamjenu novom generacijom jeftinijih naoružanih bespilotnih sistema. Rat s Iranom tako bi mogao ubrzati transformaciju američke doktrine upotrebe dronova, od skupih platformi poput MQ 9 Reapera prema većem broju jeftinijih i lakše zamjenjivih sistema.



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