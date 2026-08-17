Ferrarijev prvi električni model prodan za 40 miliona dolara prije nego što je stigao na ceste

Rekordna aukcijska cijena za personalizirani primjerak modela Luce dolazi samo tri mjeseca nakon predstavljanja Ferrarijeva prvog potpuno električnog automobila.

Ferrarijev prvi potpuno električni model još nije stigao na ceste, a već je srušio rekord. Personalizirani primjerak modela Luce prodan je na humanitarnoj aukciji za čak 40 miliona dolara, postavši najskuplji novi automobil ikad prodan na aukciji.

Rekordna prodaja održana je na aukciji kuće RM Sotheby’s tokom Monterey Car Weeka u Kaliforniji. Kupac, čiji identitet nije objavljen, postao je vlasnik prve serijske šasije modela Luce izrađenu u sklopu Ferrarijevog ekskluzivnog programa Tailor Made, koji omogućuje potpuno prilagođavanje automobila željama vlasnika. Sav prihod od prodaje bit će doniran Ferrarijevoj zakladi koja finansira obrazovne programe.

Tržište je bilo skeptično

Aukcija dolazi manje od tri mjeseca nakon predstavljanja modela Luce, Ferrarijevog prvog potpuno električnog automobila. Početna cijena serijskog modela iznosi 550.000 eura, no rekordna aukcijska cijena pokazuje da ekskluzivnost i dalje ima veliku vrijednost među kolekcionarima.

Ulazak Ferrarija u segment električnih automobila nije prošao bez kontroverzi. Nakon predstavljanja modela analitičari su kritizirali njegov dizajn, a dio investitora smatrao je da je snažan rast dionice prije premijere već iscrpio prostor za daljnji uzlet.

Za razliku od Ferrarija, konkurenti poput Porschea i Lamborghinija posljednjih su mjeseci usporili planove elektrifikacije zbog slabije potražnje za električnim sportskim automobilima.

Ferrari/via REUTERS

Povisili prognozu rasta

Glavni izvršni direktor Benedetto Vigna poručio je da Ferrari električnim modelom ne želi zamijeniti postojeću ponudu, nego privući novu grupu kupaca, uz zadržavanje vjernosti postojećih vlasnika.

Da potražnja za Ferrarijevim luksuznim modelima ne slabi, pokazali su i posljednji poslovni rezultati. Kompanija je prošlog mjeseca povisila prognozu poslovanja za cijelu godinu, nakon što je u drugom tromjesečju nadmašila očekivanja Wall Streeta, ponajviše zahvaljujući većoj od očekivane potražnji za personalizacijom vozila.

Od početka godine dionice Ferrarija na Milanskoj burzi porasle su gotovo 12 posto, piše CNBC.

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