Ako Meta izgubi ovaj sudski proces, Instagram i Facebook mogli bi se zauvijek promijeniti

Kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, suočava se sa jednim od najvažnijih sudskih procesa u svojoj historiji. Kako piše BBC, 30 američkih saveznih država tvrdi da je kompanija prekršila niz saveznih i državnih zakona o zaštiti djece i privatnosti, posebno načinom na koji su njene platforme dizajnirane i usmjerene prema mladim korisnicima.

Suđenje pred porotom trebalo bi početi u utorak, a ishod bi mogao imati posljedice koje bi daleko prevazišle samu novčanu kaznu.

Države od Mete traže više od bilion dolara, ali i velike promjene načina na koji Instagram i Facebook funkcionišu za djecu i tinejdžere.

Ako Meta izgubi ovaj proces, neke od funkcija koje su godinama bile sastavni dio društvenih mreža mogle bi biti ukinute ili značajno izmijenjene.

Šta države traže od Mete?

Prema tužbi, države od kompanije traže brojne promjene na njenim platformama.

Među zahtjevima su uvođenje sistema provjere roditeljskog pristanka za tinejdžerske korisnike, promjena algoritama preporuka, uklanjanje pojedinih filtera koji mijenjaju izgled korisnika, ukidanje automatske reprodukcije video sadržaja, ograničavanje mogućnosti kreiranja više naloga i ukidanje sadržaja koji automatski nestaje, poput Instagram Storiesa.

Traži se i promjena načina na koji funkcionišu obavijesti koje korisnike vraćaju u aplikaciju.

U središtu tužbe nalazi se tvrdnja da ove funkcije nisu slučajne, već da su dizajnirane kako bi korisnike, uključujući djecu i tinejdžere, zadržale na platformama što je moguće duže.

Države tvrde da je Meta svjesno koristila takve mehanizme kako bi povećala broj korisnika i njihovu aktivnost, čime je dodatno povećavala svoje poslovne prihode.

Meta, koja danas na berzi vrijedi oko 1,5 biliona dolara, sve optužbe odlučno odbacuje.

„Snažno se ne slažemo sa ovim optužbama i uvjereni smo da će dokazi pokazati našu dugogodišnju posvećenost podršci mladima“, saopćila je glasnogovornica kompanije.

U pitanju nije samo novac

Ono što ovaj slučaj čini posebno važnim jeste činjenica da države ne traže samo novčanu naknadu.

One žele promijeniti način na koji Instagram i Facebook rade.

To znači da bi eventualna presuda protiv Mete mogla direktno utjecati na svakodnevno iskustvo miliona mladih korisnika.

Brojanje lajkova, beskonačno skrolanje, automatska reprodukcija videa, algoritamske preporuke i push obavijesti predstavljaju osnovne elemente načina na koji danas koristimo društvene mreže.

Ako bi Meta bila prisiljena da ih ukloni ili značajno ograniči, Instagram i Facebook kakve danas poznajemo mogli bi izgledati potpuno drugačije.

Sudija koja vodi proces

Zahtjeve američkih saveznih država razmatrat će sutkinja Yvonne Gonzalez Rogers, glavna savezna sutkinja u Kaliforniji.

Rogers je poznata po direktnom pristupu i dugogodišnjoj reputaciji pronicljive sutkinje.

Bila je uključena i u poznati sudski proces između Elona Muska i Sama Altmana, a na saveznoj klupi nalazi se gotovo dvije decenije.

Njena odluka u ovom slučaju mogla bi imati dalekosežne posljedice za jednu od najvećih tehnoloških kompanija na svijetu.

Meta već izgubila važan slučaj u Novom Meksiku

Ovaj proces dolazi u trenutku kada Meta već bilježi značajne sudske poraze povezane sa zaštitom mladih korisnika.

U nedavnom slučaju u Novom Meksiku, sudija Bryan Biedscheid kaznio je kompaniju sa ukupno 942 miliona dolara i naredio joj da uvede niz promjena na svojim platformama.

Među njima je i ukidanje prikaza broja lajkova na Instagramu i Facebooku za korisnike mlađe od 18 godina.

Sud je također naredio zabranu slanja i primanja eksplicitnog sadržaja među tinejdžerima, kao i ograničavanje push obavijesti u određenim dijelovima dana.

Još ozbiljnije, sudija je Metu proglasio „javnom smetnjom“, odnosno problemom koji može imati štetne posljedice po širu populaciju.

Takva pravna kvalifikacija posebno je značajna jer kompaniju ne posmatra samo kroz pojedinačne slučajeve korisnika, nego potencijalnu štetu povezuje sa širim društvenim posljedicama.

Meta je najavila žalbu na tu presudu.

Šta bi se dogodilo ako još 30 država pobijedi?

Presuda u Novom Meksiku odnosi se samo na tu saveznu državu. Međutim, slučaj koji sada dolazi pred sud u Kaliforniji obuhvata 30 američkih saveznih država. Te države predstavljaju gotovo dvije trećine stanovništva Sjedinjenih Američkih Država.

Ako pobijede, Meta bi praktično bila prisiljena da napravi mnogo šire promjene na svojim platformama.

Zbog toga se ovaj proces smatra mnogo ozbiljnijim od običnog spora oko novčane kazne.

U pitanju je potencijalna promjena samog načina na koji jedna od najvećih društvenih mreža na svijetu funkcioniše.

Zašto su lajkovi postali problem?

Jedan od najzanimljivijih zahtjeva odnosi se na lajkove.

Brojanje lajkova postalo je sastavni dio društvenih mreža još u ranim danima Facebooka.

Danas je gotovo nemoguće zamisliti Instagram bez brojeva koji pokazuju koliko je ljudi reagovalo na neku fotografiju ili video.

Međutim, posljednjih godina sve je više istraživanja koja ukazuju na mogućnost da takvi sistemi kod mladih korisnika mogu pojačavati osjećaj društvenog poređenja, neprihvaćenosti i nezadovoljstva sobom.

U sudskom postupku protiv Mete, države su se pozvale i na interna istraživanja same kompanije.

Prema tim dokumentima, brojčani pokazatelji angažmana mogu poticati ono što se naziva društvenim poređenjem, odnosno proces u kojem osoba procjenjuje vlastitu vrijednost poredeći se sa drugim ljudima.

Metino interno istraživanje povezivalo je takvo poređenje na Instagramu sa većom usamljenošću, lošijom slikom vlastitog tijela i negativnijim raspoloženjem.

Priča djevojčice koja je pravila desetine naloga

Jedan od slučajeva koji se spominje u procesu odnosi se na mladu ženu koja je ranije ove godine dobila spor protiv Mete.

Tokom svjedočenja opisala je kako je, još kao dijete, napravila desetine naloga na YouTubeu i Instagramu.

Te naloge koristila je kako bi povećala broj lajkova na vlastitim objavama, nadajući se da će veći broj reakcija privući pažnju drugih korisnika i pomoći joj da se osjeća prihvaćenije.

U vrijeme kada je počela to raditi imala je samo devet godina.

Kasnije je opisala osjećaj depresije, a dijagnozu je dobila kada je imala deset godina.

Njen slučaj postao je jedan od primjera koje tužioci koriste kako bi pokazali kakav utjecaj sistemi društvenih mreža mogu imati na djecu.

Meta je predala više od dva miliona dokumenata

U postupku protiv Mete kompanija je, prema navodima iz procesa, predala više od dva miliona dokumenata.

Tužioci tvrde da se među njima nalaze i interni dokumenti koji pokazuju da je kompanija bila svjesna mogućih negativnih posljedica svojih proizvoda.

Posebno su značajni dokumenti koji se odnose na način na koji platforme podstiču korisnike da ostanu aktivni.

Algoritmi preporuka, automatska reprodukcija videa, beskonačno skrolanje i obavijesti dizajnirani su tako da korisniku stalno nude novi sadržaj.

Upravo je to jedna od ključnih tačaka spora.

Pitanje više nije samo da li društvene mreže mogu biti štetne, već da li kompanija koja ih dizajnira ima odgovornost za način na koji ti sistemi utiču na djecu i tinejdžere.

Šira kriza mentalnog zdravlja mladih

Sudija Biedscheid je u svojoj odluci naveo da način na koji su Metine platforme funkcionisale više od deset godina predstavlja dio šire krize mentalnog zdravlja mladih.

Time je sud društvene mreže počeo posmatrati ne samo kao tehnološke proizvode, već i kao potencijalni faktor koji utiče na zdravlje i ponašanje cijele populacije.

Sada će tužioci iz još 30 saveznih država pokušati uvjeriti sutkinju Yvonne Gonzalez Rogers da dođe do sličnog zaključka.

Ako u tome uspiju, posljedice bi mogle biti ogromne. Ne samo za Metu, već i za cijelu industriju društvenih mreža.

Presuda koja bi mogla promijeniti internet

Ovaj slučaj zato nije samo još jedan sudski spor između američkih saveznih država i velike tehnološke kompanije.

U njegovoj pozadini nalazi se mnogo veće pitanje, da li kompanije koje upravljaju društvenim mrežama imaju pravo dizajnirati svoje platforme tako da maksimalno zadrže pažnju korisnika, čak i kada su ti korisnici djeca?

Ako sud odgovori da takva praksa prelazi zakonske granice, posljedice bi mogle osjetiti sve velike društvene mreže.

Za Metu bi to moglo značiti promjenu jednog dijela poslovnog modela koji je razvijala više od deset godina. Za korisnike bi Instagram i Facebook mogli izgledati drugačije nego ikada ranije.

A za tehnološku industriju, ova presuda mogla bi predstavljati važan trenutak u određivanju granice između poslovnog interesa, algoritamskog dizajna i zaštite djece na internetu.





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