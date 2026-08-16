Trumpova tvrdnja da nafta ponovo normalno teče kroz Bliski istok pod sve većim znakom pitanja

Ministar energetike Chris Wright izjavio je u utorak da je izvoz nafte s Bliskog istoka u nedjelju premašio nivoe zabilježene prije rata te da je već sedmicu dana približno normalan. Međutim, ta tvrdnja izaziva ozbiljne sumnje jer je, prema dostupnim podacima, ne potvrđuje vidljiv pomorski saobraćaj.

Wright je u objavi na platformi X naveo da se protok nafte vratio na normalan nivo nakon što je američka vojska koordinirala plan sa savezničkim zemljama u Zaljevu za transport sirove nafte kroz Hormuški moreuz. Zemlje Bliskog istoka istovremeno su dio izvoza preusmjerile na naftovode i druge izvozne kapacitete kako bi zaobišle ovaj ključni plovni put.

Američka vojska prati kretanje brodova kroz Hormuški moreuz i o tome svakodnevno izvještava Ministarstvo energetike.

„Teoretski, američka vlada, sa svom svojom tehnologijom i svim vojnim resursima koje ima u regiji, trebala bi imati najbolji uvid u protok kroz moreuz“, rekao je Dan Pickering, osnivač i glavni investicijski direktor kompanije Pickering Energy Partners. „Ali to je teško provjeriti.“

Prema podacima kompanije Kpler, servisa za praćenje tržišta nafte koji koristi satelitske snimke i podatke brodskih transpondera, kroz Hormuški moreuz prošla su samo 84 broda tokom prošle sedmice, uključujući svega devet u nedjelju.

To je znatno manje od više od 100 tranzita dnevno prije rata i ni približno dovoljno za transport devet miliona barela nafte dnevno kroz moreuz, koliko tvrdi Wright.

Nafta i dalje izlazi kroz Hormuški moreuz, ali prema procjeni JPMorgan Chasea, količina je bliža četiri miliona barela dnevno.

„Nije moguće pomiriti razliku između onoga što vidimo i onoga što on navodi“, rekao je Matt Smith, direktor istraživanja roba u kompaniji Kpler.

Mnogi brodovi isključuju svoje transpondere kako bi se neprimjetno kretali kroz Hormuški moreuz. Međutim, Kpler koristi kombinaciju satelitskih snimaka i podataka s transpondera kako bi obuhvatio i takozvani promet iz sjene.

Ministarstvo energetike tvrdi da raspolaže kvalitetnijim podacima od privatnih servisa za praćenje brodova.

„U koordinaciji s američkom vojskom, Ministarstvo energetike Sjedinjenih Američkih Država održava najbolje dostupne podatke o nafti i naftnim derivatima koji napuštaju Arapski zaljev“, rekao je glasnogovornik Ministarstva energetike.

REUTERS/Brendan McDermid

Nafta se preusmjerava na naftovode

Wrightova tvrdnja da se između pet i sedam miliona barela nafte dnevno prevozi zaobilazeći Hormuški moreuz putem naftovoda čini se vjerodostojnom.

Samo saudijski naftovod East West Pipeline preusmjerio je više od pet miliona barela nafte dnevno prema Crvenom moru.

Uprkos prijetnjama iranskih saveznika, Hutija, da bi mogli blokirati Bab al Mandab, ključni plovni put na ulazu u Crveno more, pomorski saobraćaj tim pravcem posljednjih sedmica odvija se gotovo normalnim intenzitetom.

Wright je tvrdio da je tokom protekle sedmice iz regije Arapskog zaljeva dnevno odlazilo 15 miliona barela nafte, dok je u nedjelju izvezeno čak 20 miliona barela, što bi bilo više od prosjeka prije rata.

Zemlje Bliskog istoka maksimalno su iskoristile raspoložive kapacitete naftovoda kako bi preusmjerile što veće količine nafte oko Hormuškog moreuza.

Zbog toga je teško uskladiti Wrightove optimistične tvrdnje s fizičkim ograničenjima regionalne infrastrukture i vidljivim pomorskim saobraćajem kroz vode Zaljeva.

Kroz moreuz je u ponedjeljak prošlo ukupno šest brodova, četiri u pravcu ulaska i dva u pravcu izlaska, istakao je Andy Lipow, predsjednik kompanije Lipow Oil Associates.

Nijedan od tih brodova nije bio tanker za sirovu naftu.

Pokušaj da se smire cijene nafte

„Administracija zaista pokušava sniziti cijene nafte, kao što to radi već mjesecima“, rekao je Pickering.

Wrightove tvrdnje uslijedile su nakon brojnih pokušaja administracije predsjednika Donald Trump da situaciju na tržištu nafte predstavi u što pozitivnijem svjetlu.

Trump je više puta tvrdio da Sjedinjene Američke Države kontrolišu Hormuški moreuz. Međutim, takve tvrdnje teško je pomiriti s činjenicom da je potrebna vojna pratnja za komercijalne brodove koji prolaze kroz ovaj strateški plovni put.

Iran je napao 64 broda koja su prolazila kroz moreuz, pri čemu je poginulo 17, a povrijeđeno 35 pomoraca.

„Nismo ni blizu normalnog stanja, ali oni su već šest mjeseci uspješno prodavali ovu tržišnu priču“, rekla je Helima Croft, šefica globalne strategije za robu u kompaniji RBC Capital Markets.

Iako se tržište prilagodilo, a cijene nafte ostale relativno niske u odnosu na razmjere historijskog šoka u ponudi izazvanog ratom, to je velikim dijelom posljedica pada potražnje za naftom i smanjenja ogromnih kineskih zaliha.

Pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz povremeno se povećavao, a zatim ponovo padao.

Jedan dan, vikend ili sedmica tokom koje se saobraćaj nakratko vrati na normalan nivo nisu dovoljni da bi se zaključilo da je problem riješen, posebno ako je za takav nivo saobraćaja potreban koordinirani vojni napor.

Brodovi se moraju kontinuirano vraćati kroz moreuz kako bi preuzeli naftu i izvezli je, dok mnogi vlasnici i operateri nerado šalju plovila kroz područje u kojem postoji opasnost od napada.

Dio nafte prevozi se kroz „flotu iz sjene“

Značajna količina nafte koja dolazi s Bliskog istoka nalazi se na tankerima koji isključuju svoje transpondere ili na brodovima koji plove pod lažnim zastavama kako bi prikrili činjenicu da prevoze sankcioniranu iransku naftu, prema podacima kompanije Windward Intelligence, koja prati pomorski saobraćaj.

Od 84 broda koja su prošle sedmice prošla kroz Hormuški moreuz, njih 17 pripadalo je takozvanoj floti iz sjene, dok je deset prevozilo sankcionirani teret.

Nije poznato da li je Wright te brodove uključio u svoje izračune.

Upravo zbog toga ostaje otvoreno ključno pitanje, da li se protok nafte kroz Hormuški moreuz zaista vratio u normalu ili se američka administracija oslanja na širu definiciju izvoza kako bi prikazala da je globalno tržište nafte stabilnije nego što stvarni podaci pokazuju.

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