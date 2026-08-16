Ovo su najbolji evropski otoci za putovanje automobilom

Evropski otoci odlična su mjesta za putovanje automobilom, s predivnim obalama, vulkanskim planinskim prijevojima i zanimljivim selima.

Kako bi pronašla najbolje destinacije za putnike, kompanija za iznajmljivanje automobila Avis analizirala je evropske otoke prema ključnim faktorima, uključujući veličinu, teren, nadmorsku visinu, broj turista, broj objava s hashtagovima na Instagramu i broj značajnih znamenitosti, prenosi Euronews.

Ako tražite predivne krajolike, slikovite ceste i zanimljiva mjesta za istraživanje, ovo su neke od najboljih preporuka.

Najslikovitiji otoci za putovanje automobilom imaju nekoliko zajedničkih karakteristika, predivne pejzaže, veliki broj znamenitosti i ceste koje pružaju priliku za istraživanje.

Najslikovitiji evropski otoci za putovanje automobilom

Tenerife, Kanarska ostrva, Španija

Tenerife predvodi listu najljepših destinacija za putovanje automobilom, s najvišom tačkom na 3.715 metara nadmorske visine i sedam značajnih znamenitosti uz cestu.

Nije iznenađenje što ljudi masovno objavljuju fotografije ovog otoka na Instagramu, gdje je zabilježeno više od 12,4 miliona objava s hashtagom #tenerife.

Tenerife je najbolje posjetiti između aprila i oktobra. Na otoku se nalazi Nacionalni park Teide, gdje možete uživati u spektakularnim pogledima na vulkanske ravnice i šareni krater Pico Viejo.

Među ostalim znamenitostima su poznati vodeni park Siam Park, obalni grad Garachico s prirodnim bazenima formiranim od vulkanskog kamenja te grad San Cristóbal de La Laguna, koji se nalazi na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine i poznat je po spoju različitih arhitektonskih stilova.

Gran Canaria, Kanarska ostrva, Španija

Gran Canaria zauzima drugo mjesto zahvaljujući spektakularnim vulkanskim krajolicima.

Najbolje vrijeme za posjetu je od aprila do oktobra, kada su idealni uslovi za uživanje na plažama, dok je period od novembra do marta pogodniji za planinarenje.

Među najzanimljivijim aktivnostima su posjeta zaštićenim pješčanim dinama Dunas de Maspalomas, planinarenje do stijene Roque Nublo, s koje se pružaju panoramski pogledi, te istraživanje historijskih sela.

Madeira, Portugal

Treće mjesto na listi zauzima Madeira.

Ovaj portugalski otok posebno se ističe brojnim znamenitostima i kružnom rutom koja traje oko šest sati, što omogućava da se gotovo cijeli dan provede u vožnji i istraživanju otoka.

Madeira je veoma popularna i na Instagramu zahvaljujući dramatičnim vulkanskim pejzažima, blagoj klimi tokom cijele godine i bujnoj vegetaciji. Na Instagramu je zabilježeno više od sedam miliona objava s hashtagovima povezanim s Madeirom.

Najbolje vrijeme za posjetu je od aprila do juna, kada su poznate otočke cvjetne vrste u punom cvatu.

Tokom boravka možete prošetati stazom Stairway to Heaven, koja povezuje Pico do Areeiro i Pico Ruivo, posmatrati kitove ili se kupati u prirodnim vulkanskim bazenima.

REUTERS/Antonio Bronic

Najmirniji evropski otoci za putovanje automobilom

El Hierro, Kanarska ostrva, Španija

El Hierro odličan je izbor za one koji žele pobjeći od gužvi.

Najudaljeniji među Kanarskim otocima, El Hierro poznat je po vulkanskim pejzažima i kristalno čistim prirodnim bazenima.

Najbolje ga je posjetiti između aprila i maja te u septembru i oktobru, kada je broj posjetilaca manji, a temperature ugodne.

Lesbos, Grčka

Na drugom mjestu nalazi se Lesbos u Grčkoj.

Zahvaljujući svojoj veličini, Lesbos je idealan za mirno putovanje automobilom. Automobil se preporučuje svima koji žele istražiti različite krajolike i slikovita ribarska sela koje otok nudi.

Najveći broj turista Lesbos posjećuje od maja do juna te od septembra do oktobra, pa je za one koji žele izbjeći gužve najbolje odabrati neki drugi period.

Samos, Grčka

Još jedan grčki otok zauzeo je mjesto među najboljim destinacijama za mirno putovanje automobilom.

Samos posjetiocima nudi bogatu mitološku baštinu, skrivena prirodna čuda i netaknute obale.

Otok je idealan za putovanje automobilom od maja do oktobra.

Posjetite Heraion of Samos, uživajte u osvježavajućim vodopadima Potami ili se opustite na egzotičnoj plaži Psili Ammos.

Najbolji evropski otoci za bezbrižno putovanje automobilom

Pag, Korčula i Brač, Hrvatska

Pag u Hrvatskoj najbolje je rangirana destinacija za bezbrižno putovanje automobilom među evropskim otocima.

Zahvaljujući relativno ravnoj cestovnoj mreži, vožnja cijelim otokom traje oko dva sata, što ga čini jednostavnim za istraživanje u jednom danu, bez dugotrajnog boravka za volanom.

Otok je poznat po kristalno čistom Jadranskom moru i tradicionalnom paškom siru.

Poznat je i pod nadimkom „Mjesečev otok“, jer je više od 80 posto njegove površine prekriveno bijelim krškim vapnencem.

Paški most povezuje otok s hrvatskim kopnom i omogućava jednostavan pristup, dok kompaktna cestovna mreža posjetiocima omogućava da u jednom danu obiđu osamljene plaže, historijske gradove i restorane uz obalu.

Korčula i Brač, također u Hrvatskoj, zauzimaju drugo i treće mjesto.

Oba otoka nude slikovite obalne ceste, lijepe lučke gradove i brojne mogućnosti za zaustavljanje na plažama, vidikovcima i u lokalnim restoranima.

Za one koji žele spojiti vožnju, prirodu, more i istraživanje lokalnih mjesta, hrvatski otoci izdvajaju se kao neke od najpristupačnijih i najopuštenijih destinacija za putovanje automobilom u Evropi.

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