Zašto je imperija najbogatije Ruskinje postala meta ukrajinske vojske

Ukrajinska vojska, koja želi da proširi ratište na teritoriju Rusije, posljednjih sedmica više puta je napala skladišta kompanije Wildberries, najveće ruske internet prodavnice i jedne od najvećih privatnih kompanija u zemlji. Prema pisanju Al Jazeere, u više od 20 napada dronovima od sredine jula djelimično ili potpuno je uništeno najmanje 12 skladišta, pri čemu je navodno poginulo 13 zaposlenih u kompaniji, dok je više desetina ranjeno.

Ukrajinska strana kao razlog za bombardovanje skladišta navodi da se preko platforme prodaju i proizvodi za vojnu, odnosno dvostruku namjenu (vojnu i civilnu), čime kompanija navodno pomaže ruskoj vojsci. Kompanija to negira i ističe da politika kompanije zabranjuje prodaju oružja i vojne opreme.

New York Times izvještavao je o primjerima ponude pomoćne opreme, poput taktičkih prsluka, čizama i čarapa, koje bi se mogle koristiti u vojne svrhe. Ipak, nema dokaza da kao kompanija sistematski snabdijeva rusku vojsku.

Neki smatraju da Ukrajinci računaju na to da će poremećaji u radu firme, koji je posebno u ruralnim djelovima Rusije važan dio lokalne infrastrukture i društvenog života, pojačati nezadovoljstvo ruskih kupaca i protivljenje ratu.

Ruski Amazon

Osnivačica kompanije je Tatjana Kim, koja je 2004. godine zajedno sa bivšim suprugom Vladislavom Bakalčukom počela da prodaje odjeću putem interneta, piše NYT.

U početku mala porodična kompanija postepeno se razvila u veliku trgovačku i logističku platformu, koja je prošle godine imala 79 milijardi dolara prihoda (65 milijardi eura). Zbog veličine, kompanija je dobila i nadimak „ruski Amazon“. Kim je najbogatija žena u Rusiji, a Forbes njeno bogatstvo procjenjuje na 8,1 milijardu dolara (sedam milijardi eura).

Prema podacima koje navodi New Yotk Times, preko platforme svoje proizvode prodaje oko milion trgovaca, zbog čega ona ima važnu ulogu i u poslovanju brojnih malih i srednjih ruskih kompanija.

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Spor sa bivšim suprugom

Uspjeh kompanije u velikoj mjeri se zasnivao na razvoju sopstvene logistike. Kompanija je, pored internet platforme, izgradila veliku mrežu skladišta, dostavnih ruta i mjesta za preuzimanje pošiljki – i izvan najvećih ruskih gradova. Danas ima oko 95 hiljada mjesta za preuzimanje širom Rusije.

Posljednjih godina, međutim, sudbina kompanije bila je dovedena u pitanje zbog privatnog i poslovnog razlaza Kim i Bakalčuka, koji je imao u vlasništvu svega jedan posto kompanije. Važna prekretnica bilo je spajanje firme sa oglašivačkom grupom Russ prije dvije godine, koje je Kim podržavala, dok se Bakalčuk tome protivio. U septembru 2024. godine, u vezi sa tim, došlo je čak i do pucnjave u sjedištu firme u Moskvi, u kojoj su poginule dvije osobe. Bakalčuk je, prema pisanju medija, bio priveden, ali samo nakratko.

Kim je kasnije u pravnom sporu stekla kontrolu, kojim sada, zajedno sa Russom, upravlja u okviru grupe RWB. Kim ima 65 posto, a Russ 35 posto. Supružnici su se razveli i privatno.

Ukrajinska vojska, koja želi da proširi ratište na teritoriju Rusije, posljednjih sedmica više puta je napala skladišta kompanije Wildberries, najveće ruske internet prodavnice i jedne od najvećih privatnih kompanija u zemlji. Prema pisanju Al Jazeere, u više od 20 napada dronovima od sredine jula djelimično ili potpuno je uništeno najmanje 12 skladišta, pri čemu je navodno poginulo 13 zaposlenih u kompaniji Vajldberis, dok je više desetina ranjeno.

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