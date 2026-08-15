Jeff Bezos i konzorcij milijardera kupili udio u Liverpoolu, klub procijenjen na 7,4 milijarde dolara

Konzorcij investitora u kojem se nalazi i osnivač Amazona Jeff Bezos postigao je dogovor o kupovini manjinskog udjela u fudbalskom klubu Liverpool FC, saopćila je kompanija Fenway Sports Group, većinski vlasnik kluba. Riječ je o Bezosovoj prvoj značajnoj investiciji u profesionalni sport.

Konzorcij, koji posluje pod nazivom 1892 Holdings, kupit će približno trećinu Liverpoola. Prema izvještajima, vrijednost transakcije premašuje 1,5 milijardi funti, čime je ukupna vrijednost kluba procijenjena na više od pet milijardi funti, odnosno oko 7,4 milijarde dolara.

U grupi se, osim Bezosa, nalaze Eduardo Saverin, suosnivač Facebooka, Mittal Family Trusts, EE Capital i K5 Sports, investicijski fond u kojem je Bezos vodeći investitor. Konzorcij predvodi Amit Bhatia, bivši suvlasnik engleskog kluba Queens Park Rangers i zet indijskog milijardera Lakshmi Mittala.

Fenway Sports Group zadržat će većinsko vlasništvo i operativnu kontrolu nad Liverpoolom. Bezos također neće biti član uprave kluba. Bhatia će, međutim, postati novi potpredsjednik Liverpoola i pridružiti se proširenom odboru, zajedno s Elaine Saverin iz EE Capitala i Bryanom Baumom iz K5 Sportsa.

Bezos ulazi u svijet sporta

Za Jeffa Bezosa ovo je prvi veliki ulazak u vlasništvo nad profesionalnim sportskim klubom.

Osnivač Amazona već je ranije bio povezivan s mogućim ulaganjima u američke sportske franšize, uključujući klubove iz NFL-a, ali nijedan od tih pokušaja nije realizovan.

Sada je, kroz K5 Sports, postao jedan od investitora koji ulaze u vlasničku strukturu jednog od najpoznatijih fudbalskih klubova na svijetu.

Forbes procjenjuje da Bezosovo bogatstvo iznosi oko 271 milijardu dolara, što ga svrstava među najbogatije ljude na svijetu. Eduardo Saverin, suosnivač Facebooka, prema Forbesovoj procjeni vrijedi oko 36 milijardi dolara.

Ko je Amit Bhatia?

Konzorcij predvodi Amit Bhatia, britanskoindijski biznismen koji je ranije bio suvlasnik kluba Queens Park Rangers.

Bhatia je oženjen kćerkom indijskog industrijalca Lakshmi Mittala, jednog od najpoznatijih svjetskih milijardera iz industrije čelika.

On će nakon završetka transakcije postati potpredsjednik Liverpoola.

„Nevjerovatno smo ponosni što ulažemo u Liverpool Football Club i što to činimo zajedno s FSG-om“, poručio je Bhatia u ime konzorcija.

Dodao je da imaju „najveće poštovanje i divljenje“ prema Fenway Sports Groupu i svemu što je kompanija postigla na Anfieldu.

„Velika je privilegija biti partner kluba takvog ugleda“, rekao je Bhatia.

Fenway Sports Group ostaje na čelu Liverpoola

Fenway Sports Group kupila je Liverpool 2010. godine, u trenutku kada se klub nalazio u ozbiljnim finansijskim problemima.

Američka kompanija tada je za klub platila oko 300 miliona funti. Liverpool je bio opterećen velikim dugovima pod prethodnim američkim vlasnicima Tomom Hicksom i Georgeom Gillettom.

Pod vlasništvom Fenway Sports Groupa klub je prošao kroz veliku sportsku i poslovnu transformaciju.

Dolaskom Jürgena Kloppa na mjesto trenera Liverpool se vratio u sam vrh engleskog i evropskog fudbala. Klub je osvojio Premier League, UEFA Champions League, FA Cup, League Cup i druge trofeje.

Liverpool je posljednjih godina dodatno povećao svoju komercijalnu vrijednost, globalnu bazu navijača i prihode, što je značajno povećalo i vrijednost kluba.

Jedna od najvećih transakcija u sportu

Prema informacijama koje su objavili Reuters i drugi relevantni izvori, konzorcij je kupio približno 30 posto Liverpoola, dok ukupna vrijednost kluba nakon transakcije iznosi oko 7,4 milijarde dolara.

To ovu transakciju svrstava među najveće poslove u historiji sportskog vlasništva.

Iako će Bezos i njegovi partneri imati značajan finansijski interes u klubu, Fenway Sports Group ostaje većinski vlasnik i zadržava operativnu kontrolu.

Za Liverpool to znači priliv kapitala i novih međunarodnih investitora, ali i potencijal za daljnje širenje kluba na globalnom tržištu, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama i Aziji.

Liverpool je, prema posljednjim procjenama, jedan od najvrjednijih fudbalskih klubova na svijetu, a ulazak investitora poput Jeffa Bezosa dodatno potvrđuje koliko su najveći evropski fudbalski klubovi postali atraktivna imovina za globalne milijardere i investicijske fondove.

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