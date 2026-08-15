Trump udario na kineske dronove carinom od 100 posto

Washington želi ojačati domaću proizvodnju i smanjiti ovisnost o kineskoj tehnologiji, dok će dronovi iz Evropske unije biti oporezovani znatno blaže – po stopi od 15 posto.

Američki predsjednik Donald Trump uveo je novi paket carina na uvezene dronove i njihove komponente, u potezu za koji Bijela kuća tvrdi da će ojačati nacionalnu sigurnost i domaći opskrbni lanac. Mjera je pritom ponajprije usmjerena na kineske proizvođače, koji dominiraju svjetskim tržištem dronova.

Prema službenom saopćenju Bijele kuće, dronovi teži od 25 kilograma s određenim sposobnostima važnima za nacionalnu sigurnost podlijegat će carini od 100 posto.

Na manje dronove, težine do 25 kilograma, koji nemaju takve mogućnosti, primjenjivat će se carina od 25 posto.

Za nekoliko američkih saveznika predviđene su niže stope. Dronovi proizvedeni u Evropskoj uniji, Japanu, Južnoj Koreji, Švicarskoj, Lihtenštajnu i Tajvanu bit će oporezovani po stopi od 15 posto, dok će za proizvode iz Ujedinjenog Kraljevstva vrijediti carina od 10 posto.

Većina novih carina stupit će na snagu za 21 dan, dok će se na komponente koje nisu označene kao posebno osjetljive primjenjivati nakon 180 dana.

Trumpova uredba također ovlašćuje američko Ministarstvo trgovine da pokrene program poticanja domaće proizvodnje dronova kako bi kompanije ulagale u proizvodne pogone u SAD-u.

Dionice proizvođača dronova porasle

Objava novih carina pozitivno je odjeknula na tržištu kapitala. U pretprodajnom trgovanju porasle su dionice američkih proizvođača dronova AeroVironmenta, Kratos Defense & Securityja i Red Cata.

Najveći dobitnik bio je Unusual Machines, čija je dionica skočila više od 14 posto, na 31,13 dolara.

Kompanija je dodatnu pozornost privukla nakon što se Donald Trump Jr. krajem 2024. pridružio njezinu savjetodavnom odboru. Tada je izjavio da kompanija pridonosi vraćanju proizvodnje dronova u Sjedinjene Države. Za tu je ulogu dobio 200.000 dionica, a prethodno je kupio još 66.000 dionica i jednak broj varanata.

Izvršni direktor Unusual Machinesa Allan Evans prošle je godine za Forbes izjavio da Trump Jr. kompaniji pomaže u povezivanju s ulagačima koji podstiču politiku vraćanja proizvodnje u SAD.

Novi udar na kinesku tehnologiju

Zbog znatno nižih carina za američke saveznike, analitičari smatraju da je nova mjera prvenstveno usmjerena protiv kineskih proizvođača, prije svega DJI-ja, koji drži najveći udio na globalnom tržištu dronova.

Carine su nastavak američke politike ograničavanja kineske tehnologije. Savezna komisija za komunikacije (FCC) u decembru je praktički zabranila prodaju novih kineskih dronova u SAD-u, a prošlog mjeseca počela je izricati novčane kazne i blokirati prodaju modela kojima su proizvođači pokušali zaobići zabranu.

Posljednjih mjeseci FCC je također pokrenuo postupke zabrane prodaje drugih kineskih tehnoloških proizvoda, uključujući Wi-Fi usmjerivače, robote – među njima i robotske usisavače – te pretvarače električne energije.

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link na originalan članak)

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