Kako je plata Elona Muska utjecala na rekordni rast direktorskih naknada

Prema istraživanju koje je izvijestio Reuters, kompenzacije izvršnih direktora u S&P 500 indeksu dostići će rekordni nivo u 2025. godini, nakon što je potencijalno bilion dolara vrijedan kompenzacijski paket Elona Muska u Tesli postao referentna vrijednost za druge kompanije.

Prosječna naknada za generalne direktore kompanija iz S&P 500 indeksa, isključujući Muska, porasla je za 21 posto na 22,8 miliona dolara u 2025. godini, izvijestio je Reuters, pozivajući se na podatke Američke federacije rada i Kongresa industrijskih organizacija (AFL-CIO).

To je najveći iznos otkako je AFL-CIO počeo pratiti pakete kompenzacija 1990-ih.

Sekretar i blagajnik AFL-CIO-a Fred Redmond rekao je za Reuters da Muskov paket kompenzacija u Tesli “mijenja dinamiku kada se gledaju paketi kompenzacija drugih izvršnih direktora” i da “odbori to koriste kao referencu”.

Kada se uračuna Muskov paket, čija bi vrijednost mogla premašiti bilion dolara ako Tesla ostvari niz ciljeva, prosječna vrijednost kompenzacijskih paketa generalnih direktora kompanija S&P 500 prelazi 340 miliona dolara.

Procjena Forbesa

Foto: Reuters/Adrees Latif

Musk je najbogatija osoba na svijetu, s bogatstvom procijenjenim na 870,6 milijardi dolara, zaključno s četvrtkom ujutro. Njegovo bogatstvo je više nego dvostruko veće od bogatstva suosnivača Googlea Larryja Pagea, procijenjenog na 284,3 milijarde dolara, i osnivača Amazona Jeffa Bezosa, čije bogatstvo iznosi 275,7 milijardi dolara. Oni zauzimaju drugo i treće mjesto na listi najbogatijih ljudi na svijetu.

Direktor kompanija SpaceX i Tesla postao je prvi milijarder na svijetu u junu, nakon debija kompanije SpaceX na berzi. Njegovo bogatstvo je tada dostiglo rekordnih 1,45 biliona dolara, prije nego što je nagli pad dionica SpaceX-a prepolovio njegovu neto vrijednost.

Čini se da je i sam Musk aludirao na pad svog bogatstva kada je prošlog mjeseca na društvenoj mreži X napisao da je “(bivši) milijarder”.

Prošle godine, dioničari Tesle odobrili su Musku paket kompenzacije koji zavisi od ostvarenja niza ciljeva vezanih za tržišnu kapitalizaciju i prodaju kompanije.

Paket kompenzacija

Među njima su da tržišna vrijednost Tesle u narednih deset godina prelazi 8,5 milijardi dolara, kao i da proizvođač automobila prodaje dodatnih 12 miliona vozila.

Paketu kompenzacije protivile su se neke investicijske grupe, uključujući kompaniju koja upravlja norveškim suverenim fondom bogatstva. Rekla je da je “zabrinuta zbog veličine nagrade, razvodnjavanja vlasničkih udjela i nedostatka mjera za ublažavanje rizika ovisnosti o jednoj ključnoj osobi”.

Musk ima slične nagrade u svom paketu kompenzacija u SpaceX-u.

Među ciljevima su da kompanija uspostavi “trajnu ljudsku koloniju” na Marsu sa najmanje milion stanovnika, kao i da razvije podatkovne centre “izvan Zemlje” sposobne da godišnje obezbijede 100 teravata računarske snage – što je oko 29 puta više od ukupne količine električne energije proizvedene u svijetu 2023. godine.

Ty Roush, Forbes

Izvještaj navodi da će plata Elona Muska uticati na rekordno visoku kompenzaciju izvršnog direktora