Suicidalne misli potresaju posadu USS Abraham Lincolna, Pentagon pod sve većim pritiskom

Američki nosač aviona USS Abraham Lincoln ušao je u deveti mjesec produženog raspoređivanja, dok porodice mornara upozoravaju na iscrpljenost, probleme s osnovnim životnim uslovima i ozbiljan pritisak na mentalno zdravlje. Senator Richard Blumenthal zatražio je od Pentagona detaljne odgovore, uključujući podatke o produženjima misije, stanju na brodu i sigurnosti posade. Američka mornarica istovremeno tvrdi da nije utvrdila povećanje prijavljenih suicidalnih misli ili pokušaja samoubistva.

Američka mornarica suočava se sa sve snažnijim pitanjima o stanju posade nosača aviona USS Abraham Lincoln, nakon što su vojni mediji objavili svjedočenja porodica i pripadnika posade o ekstremnom umoru, pogoršanju životnih uslova i nekoliko incidenata u kojima su mornari navodno pokušali ili namjeravali skočiti u more.

Pritisak je u srijedu dodatno pojačan kada je senator Richard Blumenthal, demokrata iz Connecticuta i član Senatskog odbora za oružane snage, uputio pismo američkom ministru odbrane Peteu Hegsethu i vršiocu dužnosti sekretara Ratne mornarice Hungu Cau. Od Pentagona traži konkretne odgovore o tome kako je nosaču produžavano raspoređivanje, ko je donosio odluke i da li američka mornarica raspolaže dovoljnim kapacitetima da dugoročno održava ovakav tempo operacija.

Blumenthal je naveo da je Lincoln napustio San Diego 21. novembra 2025. godine, s prvobitnim planom raspoređivanja od približno sedam mjeseci. Misija je trebala završiti u maju, ali je više puta produžavana zbog američkih vojnih operacija na Bliskom istoku.

Prema njegovom pismu, nosač je sada raspoređen više od 250 dana, dok je na moru proveo više od 200 dana bez pristajanja u luci, što je senator opisao kao rekordno dugo razdoblje za nosač aviona u savremenoj eri, javlja CBS.

Na brodu se nalazi približno 5.000 mornara i pripadnika Marinskog korpusa, a njihova misija odvija se u okviru američkih operacija na Bliskom istoku tokom rata s Iranom.

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Izvještaji koji su otvorili pitanje mentalnog zdravlja

Ozbiljnost situacije postala je javno vidljiva nakon izvještaja Navy Timesa i Stars and Stripesa, koji su, pozivajući se na razgovore s mornarima i članovima njihovih porodica, objavili da je tokom aktuelnog raspoređivanja bilo više incidenata u kojima su mornari pokušali ili se pripremali skočiti s broda.

Jedan od slučajeva opisala je Annabelle Loma, čiji je suprug, prema njenim riječima, pokušao skočiti u more. Nakon incidenta stavljen je pod medicinski nadzor, dok je komunikacija s porodicom postala otežana.

Loma je rekla da je njen suprug bio višestruko iscrpljen prije incidenta i da se sada plaši posljedica po svoju karijeru dugu 13 godina.

Drugi incident opisala je Maria Rodriguez, čiji je suprug, prema njenom svjedočenju, tokom straže primijetio drugog mornara koji se spremao skočiti u more. Prišao mu je, uhvatio ga i uz pomoć drugih članova posade spriječio da pređe preko ograde.

Američka mornarica nije objavila tačan broj incidenata samopovređivanja niti pokušaja skakanja u more tokom aktuelnog raspoređivanja.

Istovremeno, mornarica odbacuje tvrdnju da je na brodu zabilježen porast suicidalnih misli ili pokušaja samoubistva. U izjavi dostavljenoj medijima navodi da, na osnovu informacija dostupnih zapovjedništvu, nije utvrđen takav porast, izvještava Guardian.

Mornarica ističe da su mornarima dostupni medicinski stručnjaci, savjetnici za mentalno zdravlje, kapelani i druge službe podrške.

Ta razlika između svjedočenja porodica i službenih procjena sada postaje jedno od ključnih pitanja za Kongres.

Porodice traže odgovore, mornarica priznaje pritisak

Više od 200 članova porodica pripadnika posade prisustvovalo je sastanku s visokim zvaničnicima mornarice u San Diegu prošle sedmice.

Porodice su govorile o iscrpljenosti, dugotrajnom odsustvu od kuće, problemima u komunikaciji i neizvjesnosti oko povratka broda.

Među navodima koji su se pojavili jesu problemi s vodovodom, pokvareni toaleti, plijesan, nedostatak tople vode, problemi s praonicama, nestašica pojedinih higijenskih proizvoda, poteškoće s hranom i ozbiljni poremećaji u dostavi pošte.

Demokratski kongresmen Mike Levin iz Kalifornije javno je opisao navode porodica o pljesnivim tuševima, pokvarenim toaletima, nedostatku tople vode i problemima s hranom.

Kongresmen Jason Crow iz Colorada, bivši pripadnik američke vojske koji je služio u Afganistanu i Iraku, upozorio je da pritisak na mornare i njihove porodice raste iz sedmice u sedmicu.

Tokom razgovora s porodicama, viceadmiral Joseph Cahill, komandant Pomorskih površinskih snaga, priznao je da dugotrajno raspoređivanje predstavlja ozbiljan pritisak na pripadnike vojske i njihove porodice.

Mornarica, međutim, tvrdi da aktuelni izvještaji s broda potvrđuju kontinuiran pristup čistoj vodi, funkcionalnoj klimatizaciji i zdravstveno ispravnim obrocima. Istovremeno je priznala poremećaje u poštanskom sistemu, kao i promjene u logistici i snabdijevanju izazvane ratnim operacijama.

Blumenthalovo pismo ide dalje od pitanja trenutnih uslova na brodu.

U.S. Navy/Handout via REUTERS

Senator od mornarice traži da dostavi datume svakog produženja raspoređivanja Lincolna, imena odnosno funkcije osoba koje su ta produženja odobrile i obrazloženje operativnih razloga za svaku odluku.

Također traži podatke o svim značajnim problemima kvaliteta života na brodu, uključujući eventualnu pojavu plijesni, kvarove toaleta i praonica, probleme s vodom, nedostatak higijenskih proizvoda i druge probleme koji direktno utiču na svakodnevni život posade.

Od mornarice zahtijeva i informacije o tome kada su pojedini problemi prvi put identifikovani, šta je nakon toga urađeno i koliko je vremena bilo potrebno da se otklone.

Posebno pitanje odnosi se na mentalno zdravlje i spremnost posade.

Blumenthal želi znati kako mornarica procjenjuje umor, moral, mentalno zdravlje i operativnu spremnost mornara, te da li je zabilježen porast sigurnosnih incidenata, medicinskih slučajeva, disciplinskih problema ili drugih pokazatelja povezanih s produženim boravkom na moru.

Najvažnije pitanje odnosi se, međutim, na budućnost američkih pomorskih operacija.

Ako se sadašnji operativni zahtjevi nastave narednih 12 do 24 mjeseca, Blumenthal traži od Pentagona da objasni kako planira održavati nosače aviona u regiji bez ugrožavanja budućih raspoređivanja, remonta i prisustva američke mornarice u Indo Pacifiku i drugim strateški važnim područjima.

Drugim riječima, pitanje više nije samo koliko dugo Lincoln može ostati na moru, nego koliko dugo cijela američka mornarica može održavati ovakav tempo bez posljedica po spremnost svojih snaga.

Lincoln nije izolovan slučaj

Problemi s kojima se sada suočava USS Abraham Lincoln dolaze samo nekoliko mjeseci nakon što je drugi američki nosač aviona, USS Gerald R. Ford, završio raspoređivanje dugo 326 dana, najduže raspoređivanje američkog nosača nakon Vijetnamskog rata.

Ford se u Norfolk vratio 16. maja, nakon gotovo godinu dana operacija.

Tokom tog raspoređivanja zabilježeni su i ozbiljni problemi. U martu je na brodu izbio požar u praonici, koji je prema ranijim izvještajima mornarice zahtijevao približno 30 sati za potpuno gašenje. Oko 600 mornara ostalo je bez pristupa svojim ležajevima zbog nastale štete.

Širi problem je još ozbiljniji. Američka mornarica posljednjih godina pokušava održati operativni tempo uz ograničene ljudske i tehničke kapacitete, dok dugotrajne misije dodatno opterećuju posadu.

U slučaju Lincolna, prvobitni plan bio je znatno kraći. Brod je napustio San Diego krajem novembra, a tokom raspoređivanja preusmjeren je sa prvobitnog područja djelovanja u Indo Pacifiku prema Bliskom istoku.

Od tada se povratak više puta pomjerao, dok mornarica javno nije objavila konačan datum povratka.

U.S. Navy/Handout via REUTERS

Sljedeći nosač već se priprema

Na sastanku s porodicama u San Diegu, Hung Cao rekao je da mornarica priprema USS Theodore Roosevelt i njegovu udarnu grupu kako bi zamijenila Lincoln.

Ipak, porodicama nije ponuđen konkretan datum kada bi se Lincoln mogao vratiti kući. Zvaničnici su se pozvali na operativnu sigurnost. Za porodice to znači nastavak neizvjesnosti.

Shelby Sanders, čija majka služi na Lincolnu, rekla je da joj je komunikacija s majkom tokom posljednjih mjeseci bila izuzetno otežana. Manuel Guevara, čiji sin također služi na brodu, rekao je da je posljednji razgovor ostavio utisak čovjeka koji je iscrpljen, potišten i zabrinut.

Za mornaricu je ovo pitanje operativne spremnosti. Za porodice je pitanje mnogo jednostavnije, kada će se njihovi najbliži vratiti kući.

USS Abraham Lincoln je ratni brod projektovan za dugotrajne operacije, a njegova posada je obučena da funkcioniše pod ekstremnim pritiskom. Upravo zbog toga aktuelna situacija ima šire implikacije od jednog nosača aviona.

Ako su navodi porodica tačni, Pentagon se suočava s pitanjem kako je moguće da su se osnovni problemi sa životnim uslovima, komunikacijom, snabdijevanjem i mentalnim zdravljem akumulirali tokom mjeseci bez jasnog roka povratka.

Ako je procjena mornarice tačna i nema povećanja suicidalnih incidenata, Kongres će morati dobiti dovoljno podataka da razumije zašto toliko porodica i pripadnika posade istovremeno prijavljuje ozbiljan osjećaj iscrpljenosti i nesigurnosti.

U oba slučaja, Blumenthalovo pitanje ostaje isto. Koliku cijenu američka mornarica plaća da bi jedan nosač aviona ostao na bojnom polju mjesecima duže od prvobitnog plana, i da li današnja potreba za vojnom prisutnošću stvara problem spremnosti koji će se tek sutra pokazati? Upravo na to pitanje Pentagon sada mora dati konkretan odgovor.





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