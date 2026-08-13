Josh Kushner i bivši direktor Disneyja kupuju Los Angeles Lakerse za 12,5 milijardi dolara

Milijarder investitor Josh Kushner i bivši izvršni direktor Disneyja Bob Iger postigli su dogovor o kupovini Los Angeles Lakersa po procijenjenoj vrijednosti od 12,5 milijardi dolara, što je rekordna cijena za američku sportsku franšizu, izvijestili su brojni mediji.

Kushner i Iger su preuzeli kontrolni udio u Lakersima od Marka Waltera, koji je prošle godine kupio kontrolni udio od porodice Buss po procjeni kluba od 10 milijardi dolara, prvi je izvijestio ESPN, pozivajući se na više izvora.

Ovaj ugovor, koji procjenjuje vrijednost Lakersa na 12,5 milijardi dolara, postavlja novi rekord za najskuplju američku sportsku franšizu. Ovo je nadmašilo Walterovu kupovinu prošle godine, kao i ugovor od 9,6 milijardi dolara kojim su Seattle Seahawksiprdani milijarderu Vinodu Khosli ranije ove godine.

Kushner i Iger su za Forbes rekli da su “duboko počašćeni što su postali čuvari naslijeđa Los Angeles Lakersa”, dok je Walter za ESPN rekao da je njegovo kratko vlasništvo bilo “ogromna investicija”.

Prošle godine, Forbes je rangirao Lakerse kao drugu najvrijedniju NBA franšizu, procijenjenu na 10 milijardi dolara. Ispred njih su bili Golden State Warriorsi sa 11 milijardi dolara, dok su iza njih bili New York Knicksi sa 9,75 milijardi i Los Angeles Clippersi sa 7,5 milijardi dolara.

Procjena Forbesa

Fotografija: Jamel Toppin

Josh Kushner, mlađi brat Jareda Kushnera, zeta predsjednika Donalda Trumpa, a ujedno i milijardera i investitora, ima procijenjeno bogatstvo od 5,2 milijarde dolara.

Osnovao je i vodi Thrive Capital, kompaniju koja je u ranoj fazi investirala u kompanije kao što su Instagram, Spotify, Stripe i OpenAI.

Mark Walter, izvršni direktor investicijske firme Guggenheim Partners, ima procijenjeno bogatstvo od 7,3 milijarde dolara. Njegova kompanija Guggenheim Baseball Management posjeduje Los Angeles Dodgerse, koji su 2012. godine prodani za više od dvije milijarde dolara.

Ključna pozadina

Sportske franšize su posljednjih godina postale sve važnija investicijska klasa među milijarderima.

Bivši većinski vlasnik Dallas Mavericksa, Mark Cuban, kupio je manjinski udio u Athleticsima u julu, dok je Tom Dundon, koji je 2018. godine preuzeo većinski udio u Carolina Hurricanesima, u martu kupio Portland Trail Blazerse za 4 milijarde dolara.

Walterov dogovor s Los Angeles Lakersima uslijedio je nakon što je grupa koju predvodi Bill Chisholm kupila njihovog rivala Boston Celticse za 6,1 milijardu dolara 2025. godine.

Ranije ove sedmice, konzorcij investitora, uključujući i Jeffa Bezosa iz Amazona, navodno se približio dogovoru o kupovini oko trećine Liverpool FC-a, nakon što je Bezos prethodno spomenut kao potencijalni kupac Seattle Seahawksa.

Ty Roush, Forbes

Milijarder Josh Kushner i bivši izvršni direktor Disneyja Bob Iger kupili su Los Angeles Lakerse za rekordnih 12,5 milijardi dolara.