Rat u Iranu i kriza troškova života mijenjaju navike putnika, odmori se sve češće rezervišu u zadnji čas

Turisti sve češće čekaju posljednji trenutak za rezervaciju putovanja zbog neizvjesnosti izazvane ratom u Iranu i krizom troškova života, saopćila je kompanija TUI, najveća evropska turistička kompanija. Sukob na Bliskom istoku do sada je kompaniju koštao oko 60 miliona eura, odnosno približno 51 milion funti.

U sedmicama nakon izbijanja rata krajem februara, TUI je zabilježio privremeni pad broja putnika zainteresovanih za odmore na Kipru i u Turskoj, u periodu koji je kompanija opisala kao „nestabilno tržište“.

Izvršni direktor kompanije TUI, Sebastian Ebel, rekao je da su putovanja i dalje veoma važna ljudima, ali da se vrijeme donošenja odluka o putovanjima promijenilo.

„Ratovi i geopolitičke tenzije, oprez potrošača, ekonomska slabost i rastuća inflacija na ključnim evropskim tržištima, svi ti faktori uticali su na raspoloženje potrošača i vrijeme donošenja odluka o kupovini“, rekao je Ebel.

Dva Tuijeva kruzera, Mein Schiff 4 i Mein Schiff 5, nalazila su se u području Zaljeva, u Dubaiju i Kataru, kada je izbio sukob u Iranu. Zbog situacije nisu mogli nastaviti putovanja kroz Hormuški moreuz, zbog čega su brodovi bili van funkcije 12 sedmica, javlja Guardian.

Troškovi povezeni s tim incidentima, uključujući povratak putnika u njihove zemlje i izgubljene prihode od kruzera, iznosili su oko 40 miliona eura.

„Morali smo vratiti sve putnike, oko 5.000 ljudi po brodu, što je predstavljalo značajan trošak. Naravno, kada brod ne plovi, nema ni prihoda“, rekao je Ebel novinarima.

Kompanija je između aprila i juna zabilježila pad dobiti prije oporezivanja od 43 posto, na 153 miliona eura, odnosno oko 131 milion funti. Godinu ranije dobit je iznosila 267 miliona eura. Broj putnika u istom periodu smanjen je za tri posto, na nešto manje od 10 miliona.

Tuijev sektor za tržišta i aviooperacije zabilježio je gubitak od 17 miliona eura u trećem tromjesečju, u odnosu na dobit od 50 miliona eura ostvarenu godinu ranije. Na rezultate su uticali slabija potražnja za odmorima, visoke cijene goriva i snažna konkurencija na turističkom tržištu.

TUI tradicionalno najveći dio zarade ostvaruje između jula i septembra. Kompanija je saopćila da je potražnja za ljetnim odmorima porasla tokom posljednje četiri sedmice, kako je počela vrhunska ljetna sezona.

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To se dogodilo uprkos nizu toplotnih valova koji su pogodili zapadnu Evropu. Ebel je rekao da su turističke destinacije često bile hladnije, a ponekad i znatno hladnije od vremena u Njemačkoj.

Dodao je da vlasnici hotela sve više ulažu u klimatizaciju, ne samo u hotelske sobe već i u zajedničke prostore, od restorana do spa centara.

Promjene klimatskih uslova u Evropi navode dio turista da putuju izvan glavne ljetne sezone, odnosno tokom takozvane prijelazne sezone, koja obično obuhvata period od marta do maja i od septembra do novembra. Na taj način pokušavaju izbjeći najviše temperature i iskoristiti ugodnije vremenske uslove.

„Važno je razvijati ponudu i za novembar, decembar, februar i mart, jer vidimo da tu postoji prilika“, rekao je Ebel.

Dodao je da TUI sada organizuje letove za Heraklion na Kreti i tokom novembra te da je kompanija razgovarala s lokalnim organizacijama o tome hoće li restorani ostajati otvoreni tokom tog mjeseca kako bi mogli posluživati turiste.

„Kada je riječ o vremenskim uslovima, sve to podržava ovaj trend. Hoteli moraju pratiti taj trend, a neki su već ulagali ne samo u sisteme hlađenja već i u grijanje. To je gostima pomoglo da se osjećaju ugodno čak i kada su temperature niže“, zaključio je Ebel.

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