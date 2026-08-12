Trumpova administracija tvrdi da nafta ponovo teče normalno, ali postoji samo jedan problem

Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je u utorak da je izvoz nafte s Bliskog istoka u nedjelju porastao iznad nivoa prije rata i da je već sedmicu dana približno normalan, što je vrlo upitna tvrdnja koja, čini se, nije potkrijepljena vidljivim pomorskim saobraćajem.

Wright je u objavi na društvenoj mreži X rekao da se protok nafte vratio na normalan nivo nakon što je američka vojska koordinirala plan sa savezničkim zaljevskim zemljama za transport sirove nafte kroz Hormuški moreuz, dok su zemlje Bliskog istoka zaobilazile plovni put koristeći naftovode ili druge izvozne kapacitete, javlja CNN.

Nije jasno kako je Wright došao do tog zaključka. Samo 84 broda prošla su Hormuškim moreuzom prošle sedmice, uključujući svega devet u nedjelju, prema podacima kompanije Kpler, koja prati tržište nafte koristeći satelitske snimke i brodske transpondere kako bi pružila ažurne informacije o kretanju sirove nafte. To je znatno manje od više od 100 prolazaka dnevno prije rata i ni približno dovoljno za transport 9 miliona barela dnevno kroz moreuz, koliko Wright tvrdi da trenutno prolazi tim plovnim putem.

Nafta izlazi iz moreuza, ali ta količina je bliža 4 miliona barela dnevno, prema JPMorganu.

„Nije moguće pomiriti razliku između onoga što mi vidimo i onoga što on navodi“, rekao je Matt Smith, direktor istraživanja roba u Kpleru.

Ministarstvo energetike nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Wrightova tvrdnja da se između 5 i 7 miliona barela nafte dnevno zaobilazi Hormuški moreuz putem naftovoda čini se tačnom. Samo saudijski naftovod Istok Zapad preusmjerava više od 5 miliona barela nafte dnevno prema Crvenom moru. Uprkos prijetnjama iranskih saveznika, Hutija, da će blokirati moreuz Bab al Mandeb u Crvenom moru, pomorski saobraćaj tim plovnim putem posljednjih sedmica odvija se gotovo normalnim tempom.

Wright je tvrdio da je tokom protekle sedmice iz regije Arapskog zaljeva dnevno odlazilo 15 miliona barela nafte, dok je u nedjelju otišlo 20 miliona barela, što bi bilo više od prosjeka prije rata.

Zemlje Bliskog istoka maksimalno su iskoristile svoje naftovodne kapacitete kako bi preusmjerile što je moguće više nafte oko Hormuškog moreuza. Zbog toga je teško pomiriti Wrightove smjele tvrdnje s fizičkim ograničenjima regionalne infrastrukture i vidljivim pomorskim saobraćajem kroz plovne puteve Zaljeva.

U ponedjeljak je kroz moreuz prošlo ukupno šest brodova, četiri koja su ulazila i dva koja su izlazila, istakao je Andy Lipow, predsjednik kompanije Lipow Oil Associates. Nijedan od tih brodova nije bio tanker za sirovu naftu.

Pritisak na tržište kako bi cijene bile niže

„Teoretski, američka vlada, sa svom svojom tehnologijom i svim vojnim sredstvima koja ima u regiji, trebala bi imati najveći uticaj na protok kroz moreuz“, rekao je Dan Pickering, osnivač i glavni investicijski direktor kompanije Pickering Energy Partners. „Ali to je teško provjeriti. Administracija zaista pokušava sniziti cijene nafte, kao što to radi već mjesecima.“

REUTERS/Pavel Mikheyev

Wrightove upitne tvrdnje dolaze nakon brojnih pokušaja Trumpove administracije da tržište nafte predstavi u pozitivnom svjetlu.

Predsjednik Donald Trump rutinski je tvrdio da Sjedinjene Američke Države kontrolišu Hormuški moreuz, što je u suprotnosti s činjenicom da je za transport komercijalnih brodova u Perzijski zaljev i iz njega potrebna vojna pratnja. Iran je napao 64 broda koja su prolazila kroz moreuz, pri čemu je poginulo 17, a povrijeđeno 35 pomoraca.

„Nismo ni blizu normalnom stanju, ali oni već šest mjeseci uspješno prodaju ovu tržišnu priču“, rekla je Helima Croft, voditeljica globalne strategije za robe u kompaniji RBC Capital Markets.

Iako se tržište prilagodilo, a cijene su ostale relativno niske uprkos historijskom šoku u ponudi izazvanom ratom, to je velikim dijelom posljedica pada potražnje za naftom i smanjenja ogromnih zaliha nafte u Kini.

Saobraćaj kroz moreuz povremeno je rastao i opadao. Jedan dan, vikend ili sedmica tokom kojih se saobraćaj vrati na normalan nivo nije održiv ako je za to potreban koordiniran vojni napor. Brodovi se moraju neprestano vraćati u moreuz kako bi preuzeli naftu i izvezli je, a brodari nerado koriste te plovne puteve dok postoji prijetnja od napada.

Osim toga, značajna količina nafte koja dolazi s Bliskog istoka nalazi se ili na takozvanim tankerima u sjeni, koji isključuju svoje transpondere, ili na plovilima koja plove pod lažnim zastavama kako bi prikrila činjenicu da prevoze iransku naftu pod sankcijama, prema podacima kompanije Windward Intelligence, koja pruža obavještajne podatke o pomorskom saobraćaju.

Od 84 broda koja su prošle sedmice prošla kroz Hormuški moreuz, 17 je bilo povezano sa skrivenim flotama, dok je 10 prevozilo teret pod sankcijama. Nije jasno da li je Wright te brodove uključio u svoje izračune.

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