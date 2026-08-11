Trumpova tajna operacija u Turskoj: Zbog straha od iranskog atentata predsjednika prebacili u drugi avion

Donald Trump je tokom boravka u Turskoj tajno prebačen iz predsjedničkog aviona u manji vojni zrakoplov, dok su novinari i dio osoblja ostali u avionu koji je služio kao mamac. Prema informacijama američkog zvaničnika koje su objavili CNN i The Washington Post, složena sigurnosna operacija izvedena je zbog ozbiljne prijetnje od mogućeg iranskog atentata na američkog predsjednika.

Američki predsjednik Donald Trump prošlog mjeseca u Turskoj bio je dio izuzetno složene sigurnosne operacije čiji detalji tek sada izlaze u javnost.

Prema informacijama američkog zvaničnika koje je objavio CNN, a prethodno je o njima izvijestio i The Washington Post, Trump je tokom odlaska iz Turske tajno promijenio avion kako bi se smanjio rizik od mogućeg napada.

Predsjednik je, prema tim informacijama, napustio avion u kojem je javnost očekivala da će otputovati i prešao u manji vojni zrakoplov C 32A.

Kako bi se prikrio njegov stvarni odlazak, korišten je i kamion za catering. Trump se, prema navodima američkog zvaničnika, kroz tajno organizovanu operaciju prebacio iz starijeg predsjedničkog aviona u drugi zrakoplov, dok su ostali avioni nastavili put prema Velikoj Britaniji odvojeno.

Radilo se o operaciji koja je zahtijevala precizno planiranje i koordinaciju, a njen cilj bio je jednostavan: otežati potencijalnom napadaču da utvrdi u kojem se avionu predsjednik zaista nalazi.

Iran u središtu sigurnosnog plana

Kako navodi CNN, cijela operacija bila je povezana sa strahom američkih zvaničnika da bi Iran mogao pokušati izvršiti atentat na Trumpa.

To ne znači da je u Turskoj potvrđen konkretan pokušaj atentata, ali pokazuje koliko ozbiljno američke sigurnosne službe procjenjuju prijetnju predsjedniku.

Trump je već ranije javno govorio da postoje brojni neprijatelji Sjedinjenih Američkih Država koji ga drže na meti.

Glasnogovornik Bijele kuće Steven Cheung rekao je za CNN da je sigurnost predsjednika prioritet i da se koriste sva raspoloživa sredstva kako bi se odgovorilo na prijetnje.

„Kao što je predsjednik nedavno rekao, postoje mnogi neprijatelji Amerike koji ga drže na nišanu i mi koristimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju kako bismo se suočili s tim prijetnjama“, poručio je Cheung.

Upravo taj dio priče daje novu dimenziju ranije neobičnoj odluci o promjeni Trumpovog aviona.

Javnosti je ponuđena druga priča

Trump je u Tursku stigao novim avionom koji je Katar poklonio Sjedinjenim Američkim Državama i koji bi trebao biti korišten kao novi Air Force One.

Međutim, tokom posjete američki zvaničnici objavili su da će se Trump iz Turske vratiti starijim predsjedničkim avionom.

Tada je javnosti predstavljeno objašnjenje povezano sa sigurnosnim i tehničkim pitanjima. Prema sadašnjim informacijama, to je bio dio šire sigurnosne obmane. Trump je zaista ušao u stariji Air Force One, ali se nakon toga tajno prebacio u manji C 32A.

Istovremeno su avion koji je poklonio Katar, stariji predsjednički avion i C 32A odvojeno odletjeli prema Velikoj Britaniji.

Trump se potom u Velikoj Britaniji ponovo ukrcao u avion koji je poklonio Katar i njime nastavio put prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Na taj način je izbjegnuto da javnost, novinari ili potencijalni napadač mogu sa sigurnošću znati u kojem se zrakoplovu predsjednik nalazi.

Jedan od najneobičnijih elemenata cijele operacije jeste činjenica da novinari koji su putovali s predsjednikom nisu bili upoznati s pravim planom.

Novinarska grupa koja prati predsjednika zabilježila je niz neobičnih događaja tokom Trumpovog odlaska iz Ankare.

Prema bilješkama putujućeg novinarskog bazena, Trump je u starom Air Force Oneu bio od 20:26 sati po lokalnom vremenu.

Avion je poletio u 20:43.

REUTERS/Kylie Cooper

Novinarima je istovremeno bilo naređeno da drže spuštene rolete na prozorima kabine. Takva naredba nije uobičajena i već tada je ukazivala da se događa nešto neuobičajeno. Trump je kasnije novinarima rekao da su rolete spuštene zato što se nalaze na potencijalno opasnom letu.

„Možda ste na opasnom letu zbog prljavih ljudi s kojima se moramo nositi“, rekao je Trump.

Kamion za catering bio dio operacije

Snimci s aerodroma u Ankari pokazuju kamion za catering parkiran pored starijeg Air Force Onea.

Prema informacijama koje je objavio CNN, upravo je takvo vozilo iskorišteno kao dio operacije kojom je Trump neprimjetno prebačen u drugi avion.

Detalj je posebno zanimljiv jer pokazuje koliko je sigurnosni plan bio osmišljen kako bi predsjednikov stvarni položaj ostao skriven.

Dok su kamere i novinari očekivali da će Trump napustiti standardni predsjednički avion, on je već bio prebačen u drugi zrakoplov.

Avioni su potom nastavili odvojeno prema Velikoj Britaniji. Još jedan detalj privukao je pažnju novinara. Avion je u britansku bazu RAF Mildenhall stigao u 22:29 po lokalnom vremenu.

Međutim, novinske ekipe su tek dvadesetak minuta kasnije obaviještene da se priprema snimanje Trumpovog izlaska iz aviona. CNN navodi da je to neuobičajeno dugo čekanje.

U normalnim okolnostima novinarski bazen nalazi se na poziciji prije nego što se otvore vrata predsjedničkog aviona.

Ovaj put sigurnosno osoblje bilo je brojnije nego što je uobičajeno, a stepenice su već bile postavljene kada su novinari dobili signal za snimanje.

Sve to je, kako sada pokazuje rekonstrukcija događaja, omogućilo Trumpu dovoljno vremena da izađe iz manjeg aviona i potom se pojavi pred kamerama kao da je cijelo vrijeme bio u starom Air Force Oneu.

Trump nije otkrio pravi razlog

Kada su ga tokom leta pitali zbog čega je promijenio avion, Trump nije spomenuo prijetnju iz Irana. Kazao je da je promjena omogućila američkim vojnicima stacioniranim u bazi da obiđu avion. Na pitanje postoji li neki drugi problem, predsjednik je kratko odgovorio:

„Nema problema.“

Novinari su ga pitali i zbog čega su morali držati spuštene rolete. Trump je ponovio da je razlog sigurnost i mogućnost da se nalaze na opasnom letu.

„Ako ja odem, ideš i ti. Je li tako? Možda ćeš jednog dana htjeti promijeniti profesiju“, rekao je Trump jednom od novinara.

Iako je tada njegovo objašnjenje djelovalo neobično, novi detalji sada daju mnogo ozbiljniji kontekst tim riječima.

Zašto je Iran toliko važan u cijeloj priči

Strah od iranske odmazde protiv Trumpa nije nastao preko noći. Odnosi Washingtona i Teherana godinama su izuzetno napeti, a Trumpova administracija i Iran nalaze se na suprotnim stranama niza regionalnih i sigurnosnih pitanja.

U takvom okruženju američke sigurnosne službe moraju računati i na mogućnost da bi predsjednik mogao postati meta.

Upravo zato promjena aviona u Turskoj dobija mnogo veći značaj. Nije bila riječ samo o tehničkom problemu ili pitanju udobnosti predsjednika. Prema informacijama koje su CNNu potvrdili američki zvaničnici, sigurnosni plan bio je osmišljen kako bi se Trump zaštitio od potencijalnog atentata.

To objašnjava i zašto je dio osoblja bio držan u neznanju, zašto su novinarima spuštene rolete i zašto su tri različita aviona korištena u istoj operaciji. Cijela priča ponovo otvara i pitanje sigurnosti novog aviona koji je Katar poklonio Sjedinjenim Američkim Državama.

Trump je javno hvalio avion i njegovu vrijednost, ali je CNN ranije izvještavao da avion mora proći značajne preinake prije nego što bude spreman za punu funkciju Air Force Onea.

Upravo zbog toga sigurnosni zvaničnici nisu željeli u potpunosti zavisiti od tog aviona tokom osjetljivog putovanja.

Sada se pokazuje da je iza odluke da Trump napusti Tursku drugim zrakoplovom stajao mnogo ozbiljniji razlog od onoga što je javnost u početku mogla zaključiti.

Trump stigao u Washington bez incidenta

Nakon što je ponovo prešao u avion koji mu je poklonio Katar, Trump je nastavio put prema Sjedinjenim Američkim Državama.

U Zajedničku bazu Andrews stigao je u 1:23 ujutro po istočnom vremenu. Prema bilješci novinarskog bazena, predsjednik je kratko pozdravio prisutne i brzo se ukrcao u predsjedničko vozilo poznato kao Zvijer.

Operacija je završena bez incidenta. Ali činjenica da je Trump tokom jednog međunarodnog putovanja tajno promijenio avion, dok su novinari i dio osoblja bili uvjereni da se nalazi u drugom zrakoplovu, pokazuje koliko ozbiljno američke vlasti shvataju prijetnje njegovoj sigurnosti.

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